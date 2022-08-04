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Російський бізнесмен Борис Баум втік з України за латвійським паспортом

Російський бізнесмен Борис Баум втік з України за латвійським паспортом

Київ • УНН

 • 1059698 перегляди

КИЇВ. 4 серпня. УНН. Російський бізнесмен та колишній перший заступник голови ради КРАІЛ Борис Баум, який має українське громадянство, втік з країни за своїм латвійським паспортом. Про це журналісти УНН дізналися з власних джерел.

Деталі виїзду Баума з України

У червні місяці цього року в українському медіа-просторі спалахнув скандал - розслідувачі InformNapalm з’ясували, що завдяки Бауму, вже під час війни, російська букмекерська компанія 1xBet отримала ліцензію для роботи в Україні.

Розслідування було опубліковано 20 червня, а вже 22 червня, на пункті перетину українського кордону Ягодин був помічений і сам Борис Баум

За інформацією журналістів УНН, Баум перетнув польський кордон о 4:36 ранку залізничним транспортом по дійсному паспорту громадянина Латвії LV6*****4.

Наступного дня після втечі Баума з України, Головне слідче управління Нацполіції відкрило кримінальне провадження (№ 12022000000000558) через приховування частини отриманих від гральної діяльності доходів.

У матеріалах справи фігурують три компанії "Плей Фан Інвестмент", яка є власником бренду "Фан Спорт", "Вбет Україна" - бренд VBET та "Твоя Беттінгова Компанія" - бренд 1xBet.

Провадження відкрито за двома статтями: ст. 362 КК України (передбачає покарання за несанкціоноване втручання в комп’ютеризовані системи обробки та зберігання інформації), ст. 209 ККУ (володіння майном, набутим злочинними шляхом, а також здійснення фінансових операцій та інших дій, спрямованих на приховування такого майна). Тобто мова йде про ведення подвійної бухгалтерії та виведення в "тінь" отриманих доходів.

Що з Баумом зараз

Борис Баум, якого називають лобістом грального бізнесу, досі не повернувся до України. Водночас попри наявне латвійське громадянство, Баум є і громадянином України, про що неодноразово заявляли журналісти.

Окрім того, Баум є декларантом України, про що свідчать дані YouControl.

Наявність другого громадянства може бути підставою для позбавлення українського паспорта. Так Президент України Володимир Зеленський позбавив громадянства України нардепа від “Слуги народу” Ігоря Васильковського, який, за даними ЗМІ, також перетинав кордон за своїм болгарським паспортом.

Водночас російський бізнесмен Борис Баум і досі продовжує бути громадянином України. Ба більше - російська букмекерська компанія 1xBet, видачу ліцензії якій і лобіював Баум, також продовжує працювати в Україні. Громадяни вже підписали петицію щодо анулювання її ліцензії.

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