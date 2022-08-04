Российский бизнесмен Борис Баум сбежал из Украины по латвийскому паспорту

Детали выезда Баума из Украины

В июне этого года в украинском медиа-пространстве разразился скандал - расследователи InformNapalm выяснили, что благодаря Бауму, уже во время войны, российская букмекерская компания 1xBet получила лицензию для работы в Украине.

Расследование было опубликовано 20 июня, а уже 22 июня, на пункте пересечения украинской границы Ягодин был замечен и сам Борис Баум

По информации журналистов УНН, Баум пересек польскую границу в 4:36 утра железнодорожным транспортом по действительному паспорту гражданина Латвии LV6*****4.

На следующий день после бегства Баума из Украины, Главное следственное управление Нацполиции открыло уголовное производство (№ 12022000000000558) из-за сокрытия части полученных от игорной деятельности доходов.

В делах фигурируют три компании "Плей Фан Инвестмент", которая является владельцем бренда "Фан Спорт", "Вбет Украина" - бренд VBET и "Твоя Беттинговая Компания" - бренд 1xBet.

Производство открыто по двум статьям: ст. 362 УК Украины (предусматривает наказание за несанкционированное вмешательство в компьютеризированные системы обработки и хранения информации), ст. 209 УК (владение имуществом, приобретенным преступным путем, а также осуществление финансовых операций и других действий, направленных на сокрытие такого имущества). То есть речь идет о ведении двойной бухгалтерии и выводе в "тень" полученных доходов.

Что с Баумом сейчас

Борис Баум, которого называют лоббистом игорного бизнеса, до сих пор не вернулся в Украину. В то же время, несмотря на латвийское гражданство, Баум является и гражданином Украины, о чем неоднократно заявляли журналисты.



Кроме того, Баум является декларантом Украины, о чем свидетельствуют данные YouControl.

Наличие второго гражданства может служить основанием для лишения украинского паспорта. Так, Президент Украины Владимир Зеленский лишил гражданства Украины нардепа от “Слуги народа” Игоря Васильковского, который, по данным СМИ, также пересекал границу по своему болгарскому паспорту.

В то же время российский бизнесмен Борис Баум до сих пор продолжает быть гражданином Украины. Более того - российская букмекерская компания 1xBet, выдачу лицензии которой и лоббировал Баум, также продолжает работать в Украине. Граждане уже подписали петицию об аннулировании ее лицензии.