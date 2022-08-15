Стало відомо, кому прем’єр Шмигаль доручив розібратися з проросійським букмекером 1xBet

Цитата

«Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль доручив перевірити роботу оператора азартних ігор, що працює в Україні під брендом 1хBet низці відомств, зокрема - Нацполіції.

Також доручено розглянути питання заборони діяльності компанії під російським брендом, що було порушено в електронній петиції до Президента України, яка набрала понад 25 тисяч підписів.

Відповідні завдання Глава Уряду поставив Міністерству юстиції, Міністерству внутрішніх справ, Бюро економічної безпеки, Національній поліції, Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей», - повідомили в Секретаріаті Кабміну.

Контекст

Нещодавно Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію щодо заборони роботи букмекерської проросійської компанії 1xBet в Україні. Він запропонував зайнятися питанням роботи компанії Прем’єр-міністру Денису Шмигалю із залученням правоохоронців.

Нагадаємо

Петицію щодо анулювання ліцензії 1xBet на сайті Президента України було подано 8 липня, і станом на зараз її підписали вже 26 444 особи.

Автор петиції зазначив, що надання ліцензії ТОВ "Твоя беттингова компанія" на ведення букмекерської діяльності під російським брендом 1xBet і товарним знаком 1xBet, що належать громадянам рф, було зроблено всупереч державним інтересам України та на користь країни-агресора, “що, на наше переконання, неприпустимо під час відкритої військової агресії російської федерації проти України".

Про ймовірних російських власників оператора азартних ігор 1xBet журналісти писали ще в червні місяці.

Ліцензії для роботи під цим брендом видали ТОВ "Твоя беттінгова компанія", яка номінально належить українським громадянам, водночас сам бренд контролюється з росії - Романом Семіохіним, Сергієм Каршковим та Дмитром Казоріним.

За інформацією журналістів, українська прокуратура вже відкрила кримінальне провадження стосовно ТОВ "Твоя беттінгова компанія" (бренд 1xBet) за фактом шахрайства та фінансування дій, спрямованих на зміну державного кордону України.

Окрім того, журналісти-розслідувачі стверджують, що допоміг у видачі ліцензії проросійському букмекеру для роботи в Україні нібито куратор українського грального ринку, громадянин України Борис Баум, який після скандалу з проросійським букмекером покинув Україну, виїхавши за кордон за латвійським паспортом.