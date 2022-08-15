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Стало известно, кому премьер Шмыгаль поручил разобраться с пророссийским букмекером 1xBet

Киев • УНН

 • 420610 просмотра

КИЕВ. 16 августа. УНН. Министерство юстиции, Министерство внутренних дел, Бюро экономической безопасности, Национальная полиция и Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей будут заниматься проверкой работы букмекерской компании 1xBet. Соответствующее поручение дал Премьер-министр Украины Денис Шмигаль, передает УНН со ссылкой на эксклюзивный комментарий Секретариата Кабинета Министров Украины.

Стало известно, кому премьер Шмыгаль поручил разобраться с пророссийским букмекером 1xBet

Цитата

«Премьер-министр Украины Денис Шмигаль поручил проверить работу оператора азартных игр, работающего в Украине под брендом 1хBet ряду ведомств, в частности – Нацполиции.

Также поручено рассмотреть вопрос запрета деятельности компании под российским брендом, который был поднят в электронной петиции к Президенту Украины, набравшей более 25 тысяч подписей.

Соответствующие задачи Глава Правительства поставил Министерству юстиции, Министерству внутренних дел, Бюро экономической безопасности, Национальной полиции, Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей», – сообщили в Секретариате Кабмина.

Контекст

Недавно Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию о запрете работы букмекерской пророссийской компании 1xBet в Украине. Он предложил заняться вопросом работы компании Премьер-министру Денису Шмыгалю с привлечением правоохранителей.

Напомним

Петиция по аннулированию лицензии 1xBet на сайте Президента Украины была подана 8 июля, и по состоянию на данный момент ее подписали уже 26 444 человека.

Автор петиции отметил, что предоставление лицензии ООО "Твоя беттинговая компания" на ведение букмекерской деятельности под российским брендом 1xBet и принадлежащим гражданам рф товарным знаком 1xBet было сделано вопреки государственным интересам Украины и в пользу страны-агрессора, “что, по нашему убеждению, недопустимо во время открытой военной агрессии российской федерации против Украины".

О вероятных российских владельцах оператора азартных игр 1xBet журналисты писали еще в июне месяце.

Лицензии для работы под этим брендом выдали номинально принадлежащее украинским гражданам ООО "Твоя беттинговая компания", в то же время сам бренд контролируется из России - романом Семиохиным, Сергеем Каршковым и Дмитрием Казориным.

По информации журналистов, украинская прокуратура уже открыла уголовное производство в отношении ООО "Твоя беттинговая компания" (бренд 1xBet) по факту мошенничества и финансирования действий, направленных на изменение государственной границы Украины.

Кроме того, журналисты-расследователи утверждают, что помог в выдаче лицензии пророссийскому букмекеру для работы в Украине якобы куратор украинского игорного рынка, гражданин Украины Борис Баум, после скандала с пророссийским букмекером покинувший Украину, выехав за границу по латвийскому паспорту.

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