Стали відомі подробиці стосовно суду щодо ліцензій букмекерської контори 1xBet

Розгляд справи буде відбуватися без виклику сторін.

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Цитата

“Здійснювати розгляд справи одноособово за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін”, - йдеться в документі.

Контекст

На початку вересня КРАІЛ після особистого втручання Президента та Бюро економічної безпеки позбавила ліцензій ТОВ “Твоя беттінгова компанія”, яка працювала під брендом 1хBet, а все - через російський слід, який детективи знайшли у компанії під час перевірки.

Своєю чергою букмекери вирішили оскаржити це рішення та подали в суд на КРАІЛ. І це попри те, що вони навіть після анулювання ліцензій фактично продовжують працювати в Україні - майже всі сайти 1xBet доступні для українських гравців, а на саму компанію не накладені жодні санкції.