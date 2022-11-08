Стали известны подробности относительно суда по лицензиям букмекерской конторы 1xBet
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Судья Окружного административного суда города Киева открыл производство по иску ООО “Твоя компания беттинга” (1xBet) к Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, передает УНН со ссылкой на решение суда.
Рассмотрение дела будет происходить без вызова сторон.
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Цитата
“Осуществлять рассмотрение дела единолично по правилам упрощенного искового производства без уведомления (вызова) сторон”, – говорится в документе.
Контекст
В начале сентября КРАИЛ после личного вмешательства Президента и Бюро экономической безопасности лишила лицензий ООО “Твоя беттинговая компания”, работавшего под брендом 1хBet, а все – из-за российского следа, который детективы нашли у компании во время проверки.
В свою очередь букмекеры решили обжаловать это решение и подали в суд на КРАИЛ. И это несмотря на то, что даже после аннулирования лицензий фактически продолжают работать в Украине - почти все сайты 1xBet доступны для украинских игроков, а на саму компанию не наложены никакие санкции.