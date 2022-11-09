“Повертати ліцензію або судитися з державою – це вже цинізм вищого рівня”: нардеп про бажання 1xBet продовжити роботу в Україні

Нардеп наголосив, що суддя, який буде займатися розглядом цієї справи має розуміти, що всі компанії, які пов’язані з росією, але працюють в Україні, фінансують війну.

Цитата

“Той, хто працює в Україні, але має російське коріння практично фінансує війну. А їх бажання (1xBet - ред.) повернути собі ліцензію або судитися з державою – це вже цинізм вищого рівня. У разі, якщо суддя винесе рішення на користь проросійської компанії, то до нього виникне головне питання: як можна здійснювати судочинство від імені України і одночасно ухвалювати рішення проти неї самої?” - вважає Цимбалюк.

Контекст

Нещодавно Суддя Окружного адміністративного суду міста Києва відкрив провадження за позовом ТОВ “ТБК” (1xBet) до КРАІЛ. Розгляд справи буде відбуватися без виклику сторін.

Нагадаємо

На початку вересня КРАІЛ після особистого втручання Президента та Бюро економічної безпеки позбавила

ліцензій ТОВ “Твоя беттінгова компанія”, яка працювала під брендом 1хBet, а все - через російський слід, який детективи знайшли у компанії під час перевірки.

Своєю чергою букмекери вирішили оскаржити це рішення та подали в суд на КРАІЛ.