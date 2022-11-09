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"Возвращать лицензию или судиться с государством - это уже цинизм высшего уровня": нардеп о желании 1xBet продолжить работу в Украине

Киев • УНН

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КИЕВ. 9 ноября. УНН. Иск ООО “Твоя компания беттинга” (бренд 1xBet) в Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей об обжаловании их решения об аннулировании лицензии букмекерам является цинизмом высшего уровня. Таким мнением в комментарии УНН поделился народный депутат Михаил Цымбалюк. 

Нардеп подчеркнул, что судья, который будет заниматься рассмотрением этого дела, должен понимать, что все компании, которые связаны с россией, но работают в Украине, финансируют войну.

Цитата

“Тот, кто работает в Украине, но имеет российские корни, практически финансирует войну. А их желание (1xBet – ред.) вернуть себе лицензию или судиться с государством – это уже цинизм высшего уровня. В случае если судья вынесет решение в пользу пророссийской компании, то к нему возникнет главный вопрос: как можно осуществлять судопроизводство от имени Украины и одновременно принимать решение против нее самой?” – считает Цымбалюк.

Контекст

Недавно Судья Окружного административного суда города Киева открыл производство по иску ООО “ТБК” (1xBet) к КРАИЛ. Рассмотрение дела будет проходить без вызова сторон. 

Напомним

В начале сентября КРАИЛ после личного вмешательства Президента и Бюро экономической безопасности лишила
лицензий ООО “Твоя беттинговая компания”, которая работала под брендом 1хBet, а все – из-за российского следа, который детективы нашли у компании во время проверки.

В свою очередь букмекеры решили обжаловать это решение и подали в суд на КРАИЛ.

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