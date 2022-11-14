Пока ВСУ отвоевывают Херсонскую область, 1xBet продолжает работать в Украине

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Детали

Так, сайт 1xBet и приложение на телефон полностью доступны для украинцев: их функционал никак не ограничился, хотя лицензии букмекерам были аннулированы еще в сентябре.

В то же время сам сайт в Украине никогда не имел лицензии для работы, так что в принципе работает незаконно. Однако это не останавливает букмекеров, которые не только продолжают работать, но и пытаются через суд вернуть себе аннулированные разрешения на работу.

Администрация сайта не объясняет, на каких основаниях 1xBet до сих пор работает в Украине.

“Перед использованием сайта Вы должны самостоятельно убедиться в том, что на территории своего местопребывания Вы не нарушаете законы и постановления, связанные с игорной индустрией”, – сообщил администратор сайта.

Для того, чтобы разобраться с этой ситуацией, журналисты УНН пытались выйти на связь с Комиссией по регулированию азартных игр и лотерей. Однако на звонки и запросы там еще не ответили. Поэтому вопрос целесообразности лицензий для букмекеров, которые и без них могут нормально функционировать и принимать ставки, остается открытым.

Напомним

В начале сентября КРАИЛ после личного вмешательства Президента и Бюро экономической безопасности лишила лицензий ООО “Твоя беттинговая компания”, которая работала под брендом 1хBet, а все – из-за российского следа, который детективы нашли в компании во время проверки. В свою очередь букмекеры решили обжаловать это решение и подали в суд на КРАИЛ.