Политолог: любая компания может работать в Украине без лицензии, пример тому - 1xBet
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Народные депутаты должны усовершенствовать законодательство Украины по организации и проведению азартных игр, а именно - выдаче лицензий, потому что по факту любая букмекерская компания может работать и без официальных документов. Пример этому – пророссийский 1xBet, который фактически не прекратил свою работу – сайты букмекера до сих пор доступны в Украине. Такого мнения руководитель экспертной группы “Бюро анализа политики” Виктор Бобиренко, передает УНН.
Детали
По его словам, пока 1xBet оспаривает в суде решение Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей относительно лишения их лицензий, букмекер продолжает работать и финансировать войну против Украины. А судебная волокита может длиться долгое время, поэтому определенные изменения необходимо принимать уже сейчас.
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“Здесь нашим депутатам следует хорошо поработать над тем, чтобы усовершенствовать законодательство. И в первую очередь это следует делать тем нардепам или чиновникам, которые боролись за то, чтобы лишить эту компанию лицензий. Они видят, что лишение лицензий не прекратило работу в Украине.
Я так понимаю, что они (1xBet – ред.) это обжалуют в суде. И пока вопрос не дойдет до Верховного Суда, а это довольно продолжительное время, они будут спокойно продолжать работу. Не буду повторяться, куда могут направляться заработанные деньги, конечно же, на войну. Поэтому нужно включаться в работу как можно скорее”, - отметил Бобиренко.
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Напомним
Ранее Бюро экономической безопасности нашло основания для внесения на рассмотрение правительства предложения по наложению санкций на букмекерскую контору 1хBet.
Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей в начале сентября лишила лицензий букмекерскую контору 1xBet для работы в Украине из-за "российского следа", однако оснований для наложения санкций на компанию в Комиссии раньше найти не могли.
Несмотря на лишение лицензии, пророссийский букмекер фактически продолжает работать в Украине.