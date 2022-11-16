Политолог: любая компания может работать в Украине без лицензии, пример тому - 1xBet

Детали

По его словам, пока 1xBet оспаривает в суде решение Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей относительно лишения их лицензий, букмекер продолжает работать и финансировать войну против Украины. А судебная волокита может длиться долгое время, поэтому определенные изменения необходимо принимать уже сейчас.

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“Здесь нашим депутатам следует хорошо поработать над тем, чтобы усовершенствовать законодательство. И в первую очередь это следует делать тем нардепам или чиновникам, которые боролись за то, чтобы лишить эту компанию лицензий. Они видят, что лишение лицензий не прекратило работу в Украине.

Я так понимаю, что они (1xBet – ред.) это обжалуют в суде. И пока вопрос не дойдет до Верховного Суда, а это довольно продолжительное время, они будут спокойно продолжать работу. Не буду повторяться, куда могут направляться заработанные деньги, конечно же, на войну. Поэтому нужно включаться в работу как можно скорее”, - отметил Бобиренко.

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Напомним

Ранее Бюро экономической безопасности нашло основания для внесения на рассмотрение правительства предложения по наложению санкций на букмекерскую контору 1хBet.

Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей в начале сентября лишила лицензий букмекерскую контору 1xBet для работы в Украине из-за "российского следа", однако оснований для наложения санкций на компанию в Комиссии раньше найти не могли.

Несмотря на лишение лицензии, пророссийский букмекер фактически продолжает работать в Украине.