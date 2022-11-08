Бюро економічної безпеки знайшло підстави для накладення санкцій на проросійського букмекера 1xBet

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“Під час досудового розслідування у межах повноважень БЕБ встановлено низку відомостей, які можливо використати у якості обґрунтування наявності підстав та можливості внесення в установленому порядку на розгляд Уряду пропозиції щодо застосування спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до ТОВ “Твоя Беттінгова Компанія”, - повідомив директор БЕБ Вадим Мельник.

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Він підкреслив, що всі відомості вже направлені на розгляд Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей для подальшого ініціювання процесу накладення санкцій.

Нагадаємо

Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей на початку вересня позбавила ліцензій букмекерську контору 1xBet для роботи в Україні через "російський слід", однак підстав для накладення санкцій на компанію у Комісії раніше знайти не могли.

Тим часом власники “Твоя беттінгова компанія” намагаються оскаржити рішення щодо анулювання своєї ліцензії. Крапку у цьому питанні має поставити суд.