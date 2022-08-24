З Мінцифри Федорова - до КРАІЛ: хто дозволяє проросійському бізнесу легально працювати в Україні

Чий Крим

Геннадій Новіков - уродженець Криму.

Він відвідував Крим до 2020 року, мотивуючи свої поїздки до окупованого півострова тим, що там і досі живуть його батьки. Чи отримали вони російське громадянство після анексії Криму - достеменно невідомо.

Водночас відповідно до п. 1 ст. 4 федерального конституційного закону країни-агресора «Про прийняття до російської федерації Республіки Крим...» усі громадяни України та особи без громадянства, які постійно проживали в Криму та Севастополі на 18 березня 2014 року, визнаються громадянами рф. Тобто всі, хто мешкав на півострові офіційно, автоматично отримали громадянство.

З Мінцифри - до КРАІЛ

Новіков був призначений на посаду члена КРАІЛ вже після повномасштабного вторгнення рф - 17 березня.

До цього - працював в апараті КРАІЛу, де відповідав за розробку системи онлайн моніторингу ринку азартних ігор в Україні і створення реєстру ліцензованих гравців ринку.

Під час співбесіди для призначення в члени КРАІЛу, яка проводилася міністром кабінету міністрів Олегом Немчиновим, Новіков заявляв - хоче трансформувати Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей та запустити там багато цифрових проектів.

«Я бачу в Комісії багато цифрових проектів, які будуть мати великий вплив на державу і я хочу до них долучитися, допомогти комісії їх запустити для належного функціонування ринку азартних Ігор та лотерей», - заявляв він Немчинову під час співбесіди.

До КРАІЛ Новіков працював в Міністерстві цифрової трансформації під керівництвом Михайла Федорова, де був головним спеціалістом відділу ІТ-індустрії департаменту цифрового розвитку, а також був керівником експертної групи розвитку електронної комерції та бізнесу директорату цифрової економіки.

Віднедавна саме Федоров став контролювати азартні ігри та лотереї в Україні.

Що сталося після 17 березня

Під час своєї співбесіди Новіков наголошував - в країні діють старі ліцензійні умови і тому, на його думку, ринок треба перезапустити найближчим часом.

І дійсно, приблизно через 2 тижні Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей взялася за «перезапуск»: 30 березня вже у розпалі повномасштабної війни росії проти України, у КРАІЛ видали ліцензії для роботи в Україні ТОВ «Твоя беттінгова компанія», яка працює під брендом проросійської контори 1xBet.

"Твоя беттінгова компанія" була зареєстрована ще влітку минулого року на Сергія Цибіна та Олександра Родіна. Через декілька днів після того, як Новіков став членом КРАІЛ - 22 березня, ця компанія подала заявку на отримання двох ліцензій на роботу в Україні (на роботу онлайн-казино та на букмекерську діяльність), вказавши в них, що працює під російським брендом 1xBet.

У КРАІЛ ліцензії видали, а після того, як в суспільстві розгорівся неабиякий скандал, Новіков заявив, що КРАІЛ не мала жодних доказів, що це - російська компанія і по документам «цього не видно».

Що зараз з 1xBet

Така відповідь Новікова не влаштувала суспільство і на сайті Президента Україні згодом з’явилася Петиція для анулювання ліцензії проросійській конторі, яка набрала потрібну кількість голосів. Після цього на петицію відреагував Президент України Володимир Зеленський та доручив зайнятися питанням роботи компанії Прем’єр-міністру Денису Шмигалю із залученням правоохоронців.

Однак відповіді Шмигаля й досі не має. А в КРАІЛ так і не побачили російський слід 1xBet.