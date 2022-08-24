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Из Минцифры Федорова – в КРАИЛ: кто позволяет пророссийскому бизнесу легально работать в Украине

Киев • УНН

 • 411201 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. Член Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Геннадий Новиков, ранее работавший в Министерстве цифровой трансформации под руководством Михаила Федорова, не видит российского следа в букмекерской конторе 1xBet, передает УНН.

Из Минцифры Федорова – в КРАИЛ: кто позволяет пророссийскому бизнесу легально работать в Украине

Чей Крым

Геннадий Новиков – уроженец Крыма.

Он посещал Крым до 2020 года, мотивируя свои поездки на оккупированный полуостров тем, что там до сих пор живут его родители. Получили ли они российское гражданство после аннексии Крыма – доподлинно неизвестно.

В то же время согласно п. 1 ст. 4 федерального конституционного закона страны-агрессора «О принятии в российскую федерацию Республики Крым...» все граждане Украины и лица без гражданства, постоянно проживавшие в Крыму и Севастополе на 18 марта 2014 года, признаются гражданами рф. То есть все, кто проживал на полуострове официально, автоматически получили гражданство.

Из Минцифры – в КРАИЛ

Новиков был назначен на должность члена КРАИЛ уже после полномасштабного вторжения рф – 17 марта.

До этого – работал в аппарате КРАИЛА, где отвечал за разработку системы онлайн мониторинга рынка азартных игр в Украине и создание реестра лицензированных игроков рынка.

Во время собеседования для назначения в члены КРАИЛА, которое проводилось министром кабинета министров Олегом Немчиновым, Новиков заявлял – хочет трансформировать Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей и запустить там много цифровых проектов.

«Я вижу в Комиссии много цифровых проектов, которые будут иметь большое влияние на государство и я хочу к ним присоединиться, помочь комиссии их запустить для надлежащего функционирования рынка азартных Игр и лотерей», – заявлял он Немчинову во время собеседования.

До КРАИЛ Новиков работал в Министерстве цифровой трансформации под руководством Михаила Федорова, где являлся главным специалистом отдела ІТ-индустрии департамента цифрового развития, а также являлся руководителем экспертной группы развития электронной коммерции и бизнеса директората цифровой экономики.

С недавних пор именно Федоров стал контролировать азартные игры и лотереи в Украине.

Что произошло после 17 марта

Во время своего собеседования Новиков подчеркивал – в стране действуют старые лицензионные условия и потому, по его мнению, рынок нужно перезапустить в ближайшее время.

И действительно, примерно через 2 недели Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей взялась за «перезапуск»: 30 марта уже в разгаре полномасштабной войны россии против Украины, в КРАИЛ выдали лицензии для работы в Украине ООО "Твоя беттинговая компания", работающей под брендом пророссийской конторы 1xBet.

"Твоя беттинговая компания" была зарегистрирована еще летом прошлого года на Сергея Цыбина и Александра Родина. Через несколько дней после того, как Новиков стал членом КРАИЛ – 22 марта, эта компания подала заявку на получение двух лицензий на работу в Украине (на работу онлайн-казино и на букмекерскую деятельность), указав в них, что работает под российским брендом 1xBet.

В КРАИЛ лицензии выдали, а после того, как в обществе разгорелся большой скандал, Новиков заявил, что КРАИЛ не имела никаких доказательств, что это – российская компания и по документам «этого не видно».

Что сейчас с 1xBet

Такой ответ Новикова не устроил общество и на сайте Президента Украины впоследствии появилась петиция для аннулирования лицензии пророссийской конторе, набравшая нужное количество голосов. После этого на петицию отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский и поручил заняться вопросом работы компании Премьер-министру Денису Шмыгалю с привлечением правоохранителей.

Однако ответа Шмыгаля до сих пор нет. А в КРАИЛ так и не увидели российский след 1xBet.

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