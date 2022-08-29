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Обман і політична сліпота: КРАІЛ обдурює ЗМІ та не хоче бачити російського сліду букмекерської контори 1xBet

Київ • УНН

 • 368096 перегляди

КИЇВ. 29 серпня. УНН. Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей обманює ЗМІ та досі не хоче бачити російського сліду букмекерської контори 1xBet, якій вони видали ліцензії для роботи в Україні вже під час повномасштабного вторгнення росії. Як КРАІЛ керується вочевидь політичною сліпотою та не припиняє роботу проросійського букмекера, попри заяви Президента та обурення громадськості, – читайте в матеріалі УНН.

Обман і політична сліпота: КРАІЛ обдурює ЗМІ та не хоче бачити російського сліду букмекерської контори 1xBet

Деталі

12 серпня у відповідь на запит редакції УНН, у КРАІЛ повідомили, що звернулися до Бюро економічної безпеки для перевірки інформації щодо можливого зв’язку ТОВ “Твоя беттінгова компанія” (1xBet) з державою-агресором.

Однак через 10 днів, станом на 22 серпня, до Бюро економічної безпеки не надходили такі звернення КРАІЛ.

                                             

На прохання журналістів УНН надати копії запитів чи звернень в КРАІЛ відмовили, посилаючись на ЗУ "Про доступ до публічної інформації".

Вочевидь в КРАІЛ збрехали і не надсилали відповідний запит до БЕБ. А позавчора вирішили обманути громадськість і повідомили на своїй сторінці в Facebook, що вони стоять “на варті чесної та прозорої діяльності всіх учасників ринку азартних ігор” та співпрацюють щодо питання 1xBet з СБУ, БЕБ, Держфінмоніторингом та Подільською окружною прокуратурою.

Користувачі соцмережі вважають таку відповідь КРАІЛУ “галіматьйою” та закликали закрити Комісію.

                                                 

                                                 

КРАІЛ і досі у своїх зверненнях до громадян наголошує, що без відповіді компетентних органів державної влади, згідно законодавства України, анулювати ліцензію 1xBet (ТОВ "Твоя беттінгова компанія") неможливо.

Водночас КРАІЛ - єдиний орган в державі, який має виключне право це зробити та нарешті заборонити проросійським букмекерам працювати в нашій державі.

Керуючись вочевидь політичною сліпотою та не реагуючи на доручення Президента України Володимира Зеленського ввести санкції проти всього бізнесу, який хоч якимось чином пов’язаний з росією, КРАІЛ продовжує “закривати очі” на наявний російський слід 1xBet, журналістські розслідування та обурення громадян України, посилаючись на закон та перекладаючи відповідальність на інші структури.

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