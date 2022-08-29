Обман и политическая слепота: КРАИЛ обманывает СМИ и не хочет видеть российский след букмекерской конторы 1xBet

Детали

12 августа в ответ на запрос редакции УНН, в КРАИЛ сообщили, что обратились в Бюро экономической безопасности для проверки информации относительно возможной связи ООО “Твоя беттинговая компания” (1xBet) с государством-агрессором.

Однако через 10 дней, по состоянию на 22 августа, в Бюро экономической безопасности не поступали такие обращения КРАИЛ.

По просьбе журналистов УНН предоставить копии запросов или обращений в КРАИЛ отказали, ссылаясь на ЗУ "О доступе к публичной информации".

Очевидно в КРАИЛ солгали и не посылали соответствующий запрос в БЭБ. А позавчера решили обмануть общественность и сообщили на своей странице в Facebook, что они стоят “на страже честной и прозрачной деятельности всех участников рынка азартных игр” и сотрудничают по вопросу 1xBet с СБУ, БЭБ, Госфинмониторингом и Подольской окружной прокуратурой.

Пользователи соцсети считают такой ответ КРАИЛА “галиматьей” и призвали закрыть Комиссию.

КРАИЛ до сих пор в своих обращениях к гражданам отмечает, что без ответа компетентных органов государственной власти, согласно законодательству Украины, аннулировать лицензию 1xBet (ООО "Твоя компания беттинга") невозможно.

В то же время КРАИЛ – единственный орган в государстве, который имеет исключительное право это сделать и наконец-то запретить пророссийским букмекерам работать в нашем государстве.

Руководствуясь явно политической слепотой и не реагируя на поручение Президента Украины Владимира Зеленского ввести санкции против всего бизнеса, хоть каким-то образом связанного с россией, КРАИЛ продолжает “закрывать глаза” на российский след 1xBet, журналистские расследования и возмущения граждан Украины, ссылаясь на закон и перекладывая ответственность на другие структуры.