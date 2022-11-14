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НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці
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Тенге під забороною, а рублі - ні: КРАІЛ вимагає обмежити в Україні доступ до казахського сайту 1xBet

Тенге під забороною, а рублі - ні: КРАІЛ вимагає обмежити в Україні доступ до казахського сайту 1xBet

Київ • УНН

 • 300740 перегляди

КИЇВ. 14 листопада. УНН. Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей оприлюднила рішення в якому наполягає на обмеженні доступу в Україні до казахського сайту букмекерської контори 1xBet, передає УНН з посиланням на документ.

Водночас інший сайт, який досі працює в Україні та на якому можна ставити ставки в рублях, досі не перебуває під забороною.

Деталі

В оприлюдненому рішенні йде мова про сайт https://1xbet.kz/. Заявляється, що цей сайт працює без відповідної ліцензії, тому КРАІЛ вимагає обмежити доступ до нього з території України. Попри те, що рішення Комісії було опубліковане ще 7-го листопада, сайт і досі не заблокований. Також виявилося, що зареєструватися через https://1xbet.kz/ можуть лише жителі Казахстану, які мають казахський номер, а отримати виграш можливо лише в національній валюті - тенге.

Водночас сайт букмекера, на якому реально можуть зареєструватися українські гравці та на якому присутня можливість виводити виграші в російську валюту - рублі, і досі не заблокований.

Для того, аби розібратися з цією ситуацією, журналісти УНН намагалися вийти на зв’язок з Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей. Однак на дзвінки та запити там ще не відповіли.

Нагадаємо

На початку вересня КРАІЛ після особистого втручання Президента та Бюро економічної безпеки позбавила ліцензій ТОВ “Твоя беттінгова компанія”, яка працювала під брендом 1хBet, а все – через російський слід, який детективи знайшли у компанії під час перевірки. Своєю чергою букмекери вирішили оскаржити це рішення та подали в суд на КРАІЛ.

На думку народного депутата, намагання букмекера повернути собі ліцензію є цинізмом вищого рівня, а суддя, який буде займатися розглядом цієї справи має розуміти, що всі компанії, які пов’язані з росією, але працюють в Україні, фінансують війну.

Українські Національні Новини

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