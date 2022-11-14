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Тенге под запретом, а рубли – нет: КРАИЛ требует ограничить в Украине доступ к казахскому сайту 1xBet

Тенге под запретом, а рубли – нет: КРАИЛ требует ограничить в Украине доступ к казахскому сайту 1xBet

Киев • УНН

 • 300699 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей обнародовала решение, в котором настаивает на ограничении доступа в Украине к казахскому сайту букмекерской конторы 1xBet, передает УНН со ссылкой на документ.

В то же время другой сайт, до сих пор работающий в Украине и на котором можно ставить ставки в рублях, все еще не находится под запретом.

Детали

В обнародованном решении идет речь о сайте https://1xbet.kz/. Этот сайт работает без соответствующей лицензии, поэтому КРАИЛ требует ограничить доступ к нему с территории Украины. Несмотря на то, что решение Комиссии было опубликовано еще 7 ноября, сайт до сих пор не заблокирован. Также оказалось, что зарегистрироваться через https://1xbet.kz/ могут только жители Казахстана, имеющие казахский номер, а получить выигрыш можно только в национальной валюте – тенге.

В то же время сайт букмекера, на котором реально могут зарегистрироваться украинские игроки и на котором присутствует возможность выводить выигрыши в российскую валюту – рубли, до сих пор не заблокирован.

Для того, чтобы разобраться с этой ситуацией, журналисты УНН пытались выйти на связь с Комиссией по регулированию азартных игр и лотерей. Однако на звонки и запросы там еще не ответили.

Напомним

В начале сентября КРАИЛ после личного вмешательства Президента и Бюро экономической безопасности лишила лицензий ООО “Твоя беттинговая компания”, работавшая под брендом 1хBet, а все – из-за российского следа, который детективы нашли в компании во время проверки. В свою очередь букмекеры решили обжаловать это решение и подали в суд на КРАИЛ.

По мнению народного депутата, попытка букмекера вернуть себе лицензию является цинизмом высшего уровня, а судья, который будет заниматься рассмотрением этого дела, должен понимать, что все компании, которые связаны с россией, но работают в Украине, финансируют войну.

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