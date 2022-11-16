КРАИЛ до сих пор не нашла оснований наложить санкции на пророссийского букмекера 1xBet

Цитата

“КРАИЛ в пределах полномочий прорабатывается информация, предоставленная Бюро экономической безопасности, о возможности использования в качестве обоснования наличия оснований для применения к ООО “ТСК” санкций, предусмотренных Законом Украины “О санкциях”.

По результатам такой обработки, при наличии соответствующих оснований, будет подготовлен и рассмотрен на заседании КРАИЛ проект распоряжения Кабинета Министров Украины относительно внесения предложений по применению персональных специальных и других ограничительных мер (санкций) и, в случае его принятия, в установленном порядке внесен на рассмотрение правительства”, – сообщил Иван Рудый.

Контекст

Во время досудебного расследования Бюро экономической безопасности уже нашло основания для внесения на рассмотрение правительства предложения по наложению санкций на букмекерскую контору 1xBet. Соответствующая информация была направлена ​ в КРАИЛ, однако там ее до сих пор прорабатывают.

Ранее в КРАИЛ не замечали российского следа букмекеров и почти пол года не аннулировали их лицензии.



И только после личного вмешательства Президента Владимира Зеленского и Бюро экономической безопасности

в конце концов аннулировали разрешения для работы в Украине.



И даже несмотря на это, букмекеры фактически продолжают работать – сайты и приложение 1xBet доступно для украинских игроков. По мнению экспертов, этот факт вообще ставит под сомнение целесообразность лицензий на игорный бизнес.