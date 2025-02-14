ДБР затримало директора підозрюваного у відмиванні російських грошей онлайн-казино "PIN-UP"

Державне бюро розслідувань затримало директора онлайн-казино "PIN-UP", яке підозрюють у відмиванні російських грошей, повідомили у ДБР у п'ятницю, пише УНН.

Працівники ДБР затримали директора компанії, яка діяла в Україні під брендом онлайн-казино "PIN-UP" - повідомили у ДБР.

Як вказано, під час слідства встановлено, що реальними власниками цієї комерційної структури, що отримала ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет, є громадяни російської федерації.

Затриманому повідомлено про підозру у пособництві державі-агресору. Готується клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою - вказали у ДБР.

Досудове розслідування триває. "Документується причетність інших підслідних Бюро суб’єктів, коло яких встановлюється", - зазначили у бюро.

Зазначається, що в межах розслідування діяльності цього онлайн-казино працівники Бюро та прокурори Офісу Генерального прокурора у співпраці з Державною службою фінансового моніторингу України виявили факти пособництва представників цієї компанії державі-агресору.

"Зокрема, документально підтверджено зв’язки онлайн-казино із представниками російської федерації, підсанкційними в Україні суб’єктами, а також встановлено фінансові потоки в інтересах наповнення бюджету агресора й підтримки діяльності, пов’язаної зі збройною агресією проти України", - повідомили у ДБР.

Працівники ДБР, як зазначається, провели комплекс процесуальних заходів, у тому числі технічних, із залученням відповідних експертів, які "підтвердили негативні наслідки для боєздатності Сил оборони України через використання послуг цього онлайн-казино".

"У межах розслідування також встановлено, що пов’язані з діяльністю онлайн-казино особи провадять свою господарську діяльність на території т. зв. "лнр", наповнюючи таким чином бюджет ворога", - вказали у ДБР.

"До того ж особа, яка безпосередньо контролює діяльність онлайн-казино, після початку повномасштабного вторгнення, здійснювала фінансування ветеранів так званої "сво". Саме ж онлайн-казино, як з’ясувало Бюро під час досудового розслідування, продовжує свою діяльність на території росії та російських вебресурсах", - повідомили у ДБР.

Попередньо, у межах провадження на підставі зібраних доказів повідомлено про підозри голові та члену Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей за фактами пособництва державі-агресору та незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту, а також за фактами пособництва державі-агресору.

Також про підозри повідомлено фактичним бенефіціарним власникам онлайн-казино, номінальному власнику та особам, пов’язаним із його діяльністю, зокрема власнику торгової марки й доменного імені. Окремі з вказаних осіб перебувають у розшуку. У січні поточного року ДБР затримало номінального власника онлайн-казино "PIN-UP".

Також повідомляється, що суд задовольнив клопотання ДБР та Офісу Генерального прокурора про передачу в управління АРМА понад 2,6 мільярда гривень, арештованих на рахунках зазначеного онлайн-казино, пов’язаного із представниками держави-агресора.

Розпорядженням Кабінету міністрів, як вказано, погоджено придбання АРМА коштом вищевказаних грошей ОВДП "Військові облігації" у сумі 2 мільярди гривень, що вже працюють для підтримки нашої обороноздатності та економіки.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський підписав закон №9256-д про ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) з 1 квітня 2025 року, створення нового органу, посилення відповідальності для організаторів азартних ігор, заборону реклами азартних ігор.

У грудні 2024 року Верховна Рада проголосувала за ліквідацію КРАІЛ з 1 квітня 2025 року та створення нового регулятора азартних ігор. Закон посилює контроль за гральним ринком та встановлює нові штрафи для операторів.

Відповідно до законопроєкту, передбачається ліквідація КРАІЛ, яка наразі проводить державне регулювання діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор, та створити "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері організації та проведення азартних ігор та лотерейній сфері, а також уповноваженим органом в межах їх повноважень, визначених Конституцією та законами України".

Голова Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) Іван Рудий у 2024 році був затриманий через підтримку діяльності в Україні онлайн-казино з рф.

Суд відправив Рудого до СІЗО без права внесення застави.

Додамо

УНН ще в 2022 році звертав увагу на бездіяльність КРАІЛ в контексті ще одного російського казино 1Xbet, яке намагалося проводити діяльність в Україні через ТОВ "Твоя беттінгова компанія" і якому КРАІЛ видав ліцензію. Тоді Комісія вперто не бачила російських зв’язків.

І лише після особистого втручання Президента Володимира Зеленського та Бюро економічної безпеки врешті-решт анулювали дозволи для роботи в Україні.

У 2023 році 1Xbet потрапив під санкції.