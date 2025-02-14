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ГБР задержало директора подозреваемого в отмывании российских денег онлайн-казино «PIN-UP»

ГБР задержало директора подозреваемого в отмывании российских денег онлайн-казино «PIN-UP»

Киев  •  УНН

 • 3227 просмотра

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Директор онлайн-казино «PIN-UP», которое подозревают в отмывании российских денег, задержан.

Государственное бюро расследований задержало директора онлайн-казино «PIN-UP», которое подозревают в отмывании российских денег, сообщили в ГБР в пятницу, пишет УНН.

Работники ГБР задержали директора компании, которая действовала в Украине под брендом онлайн-казино «PIN-UP»

- сообщили в ГБР.

Как указано, в ходе следствия установлено, что реальными владельцами этой коммерческой структуры, получившей лицензию на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет, являются граждане российской федерации.

Задержанному сообщено о подозрении в пособничестве государству-агрессору. Готовится ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей

- указали в ГБР.

Досудебное расследование продолжается. «Документируется причастность других подследственных Бюро субъектов, круг которых устанавливается», - отметили в бюро.

Отмечается, что в рамках расследования деятельности этого онлайн-казино работники Бюро и прокуроры Офиса Генерального прокурора в сотрудничестве с Государственной службой финансового мониторинга Украины выявили факты пособничества представителей этой компании государству-агрессору.

«В частности, документально подтверждены связи онлайн-казино с представителями российской федерации, подсанкционными в Украине субъектами, а также установлены финансовые потоки в интересах наполнения бюджета агрессора и поддержки деятельности, связанной с вооруженной агрессией против Украины», - сообщили в ГБР.

Работники ГБР, как отмечается, провели комплекс процессуальных мероприятий, в том числе технических, с привлечением соответствующих экспертов, которые «подтвердили негативные последствия для боеспособности Сил обороны Украины из-за использования услуг этого онлайн-казино».

«В рамках расследования также установлено, что связанные с деятельностью онлайн-казино лица осуществляют свою хозяйственную деятельность на территории т. н. «лнр», наполняя таким образом бюджет врага», - указали в ГБР.

«К тому же лицо, непосредственно контролирующее деятельность онлайн-казино, после начала полномасштабного вторжения, осуществляло финансирование ветеранов так называемой «сво». Само же онлайн-казино, как выяснило Бюро во время досудебного расследования, продолжает свою деятельность на территории России и российских веб-ресурсах», - сообщили в ГБР.

Предварительно, в рамках производства на основании собранных доказательств сообщено о подозрениях председателю и члену Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей по фактам пособничества государству-агрессору и незаконного производства, изготовления, приобретения, хранения, перевозки или пересылки наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта, а также по фактам пособничества государству-агрессору.

Также о подозрениях сообщено фактическим бенефициарным владельцам онлайн-казино, номинальному владельцу и лицам, связанным с его деятельностью, в частности владельцу торговой марки и доменного имени. Некоторые из указанных лиц находятся в розыске. В январе текущего года ГБР задержало номинального владельца онлайн-казино «PIN-UP».

Также сообщается, что суд удовлетворил ходатайство ГБР и Офиса Генерального прокурора о передаче в управление АРМА более 2,6 миллиарда гривен, арестованных на счетах указанного онлайн-казино, связанного с представителями государства-агрессора.

Распоряжением Кабинета министров, как указано, согласовано приобретение АРМА за счет вышеуказанных денег ОВГЗ «Военные облигации» в сумме 2 миллиарда гривен, которые уже работают для поддержки нашей обороноспособности и экономики.

Напомним,

Президент Владимир Зеленский подписал закон №9256-д о ликвидации Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) с 1 апреля 2025 года, создании нового органа, усилении ответственности для организаторов азартных игр, запрете рекламы азартных игр.

В декабре 2024 года Верховная Рада проголосовала за ликвидацию КРАИЛ с 1 апреля 2025 года и создание нового регулятора азартных игр. Закон усиливает контроль за игорным рынком и устанавливает новые штрафы для операторов.

Согласно законопроекту, предполагается ликвидация КРАИЛ, которая сейчас проводит государственное регулирование деятельности в сфере организации и проведения азартных игр, и создать «центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий формирование и реализацию государственной политики в сфере организации и проведения азартных игр и лотерейной сфере, а также уполномоченным органом в пределах их полномочий, определенных Конституцией и законами Украины».

Председатель Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) Иван Рудый в 2024 году был задержан из-за поддержки деятельности в Украине онлайн-казино из РФ.

Суд отправил Рудого в СИЗО без права внесения залога.

Добавим

УНН еще в 2022 году обращал внимание на бездействие КРАИЛ в контексте еще одного российского казино 1Xbet, которое пыталось проводить деятельность в Украине через ООО «Твоя беттинговая компания» и которому КРАИЛ выдал лицензию. Тогда Комиссия упорно не видела российских связей.

И только после личного вмешательства Президента Владимира Зеленского и Бюро экономической безопасности в конце концов аннулировали разрешения для работы в Украине.

В 2023 году 1Xbet попал под санкции.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Криминал и ЧП
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