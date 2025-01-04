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Зеленський підписав закон про ліквідацію КРАІЛ

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Президент підписав закон про ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей з 1 квітня 2025 року. Новий регулятор отримає розширені повноваження та посилить контроль за гральним ринком.

Президент Володимир Зеленський підписав закон №9256-д про ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) з 1 квітня 2025 року, створення нового органу, посилення відповідальності для організаторів азартних ігор, заборону реклами азартних ігор. Про це УНН повідомляє із посиланням на картку документа.

"Повернуто з підписом від Президента України", - зазначено у картці закону.

Доповнення

В грудні 2024 року Верховна Рада проголосувала за ліквідацію КРАІЛ з 1 квітня 2025 року та створення нового регулятора азартних ігор. Закон посилює контроль за гральним ринком та встановлює нові штрафи для операторів.

Відповідно до законопроєкту, передбачається ліквідація КРАІЛ, яка наразі проводить державне регулювання діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор, та створити "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері організації та проведення азартних ігор та лотерейній сфері, а також уповноваженим органом в межах їх повноважень, визначених Конституцією та законами України".

До функцій такого органу відносяться:

⦁ затвердження нормативно-правових актів з питань, що належать до його компетенції;

⦁ узагальнення практики застосування законодавства з питань організації та проведення азартних ігор;

⦁ розробка проектів законів та інших нормативно-правових актів у сфері організації та проведення азартних ігор;

⦁ розробка та подання на затвердження до Кабміну ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор;

⦁ затвердження переліку, форм та порядку подання звітності організаторами азартних ігор;

⦁ встановлення порядку проведення інспектування грального обладнання;

⦁ розробка та надання Кабміну на затвердження порядку функціонування Державної системи онлайн моніторингу;

⦁ встановлення алгоритму формування унікального ідентифікатора гравця;

⦁ встановлення лімітів витрат гравця на азартну гру та часу участі гравця в азартній грі;

⦁ встановлення принципів відповідальної гри.

Також новий орган повинен буде розробити методичні рекомендації щодо:

⦁ встановлення максимального часу безперервної участі в азартній грі в мережі Інтернет на добу для одного акаунта (гравця);

⦁ запровадження обов’язкових перерв у грі;

⦁ встановлення максимального часу гри на тиждень;

⦁ встановлення ліміту витрат гравця на гру впродовж певного часу (дня, тижня, місяця) з можливістю зміни такого ліміту не частіше одного разу на місяць.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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