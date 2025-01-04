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Зеленский подписал закон о ликвидации КРАИЛ

Зеленский подписал закон о ликвидации КРАИЛ

Киев  •  УНН

 • 804 просмотра

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Президент подписал закон о ликвидации Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей с 1 апреля 2025 года. Новый регулятор получит расширенные полномочия и усилит контроль за игорным рынком.

Президент Владимир Зеленский подписал закон №9256-д о ликвидации Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) с 1 апреля 2025 года, создание нового органа, усиление ответственности для организаторов азартных игр, запрет рекламы азартных игр. Об этом УНН сообщает со ссылкой на карточку документа.

«Возвращено с подписью от Президента Украины», - говорится в карточке закона.

Дополнение

В декабре 2024 года Верховная Рада проголосовала за ликвидацию КРАИЛ с 1 апреля 2025 года и создание нового регулятора азартных игр. Закон усиливает контроль за игорным рынком и устанавливает новые штрафы для операторов.

Согласно законопроекту, предполагается ликвидация КРАИЛ, которая сейчас проводит государственное регулирование деятельности в сфере организации и проведения азартных игр, и создать «центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий формирование и реализацию государственной политики в сфере организации и проведения азартных игр и лотерейной сфере, а также уполномоченным органом в пределах их полномочий, определенных Конституцией и законами Украины».

К функциям такого органа относятся:

⦁ утверждение нормативно-правовых актов по вопросам, относящимся к его компетенции;

⦁ обобщение практики применения законодательства по вопросам организации и проведения азартных игр;

⦁ разработка проектов законов и других нормативно-правовых актов в сфере организации и проведения азартных игр;

⦁ разработка и представление на утверждение в Кабмин лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности в сфере организации и проведения азартных игр;

⦁ утверждение перечня, форм и порядка представления отчетности организаторами азартных игр;

⦁ установление порядка проведения инспектирования игорного оборудования;

⦁ разработка и предоставление Кабмину на утверждение порядка функционирования Государственной системы онлайн мониторинга;

⦁ установление алгоритма формирования уникального идентификатора игрока;

⦁ установление лимитов расходов игрока на азартную игру и времени участия игрока в азартной игре;

⦁ установление принципов ответственной игры.

Также новый орган должен будет разработать методические рекомендации по:

⦁ установление максимального времени непрерывного участия в азартной игре в сети Интернет в сутки для одного аккаунта (игрока);

⦁ введение обязательных перерывов в игре;

⦁ установление максимального времени игры в неделю;

⦁ установление лимита расходов игрока на игру в течение определенного времени (дня, недели, месяца) с возможностью изменения такого лимита не чаще одного раза в месяц.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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