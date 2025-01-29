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Депутат горсовета в Кировоградской области организовал схему с военной формой

Депутат горсовета в Кировоградской области организовал схему с военной формой

Киев  •  УНН

 • 6303 просмотра

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Депутат горсовета в Кировоградской области и его сообщники организовали поставки некачественной одежды для армии. Из-за махинаций с военной формой государству нанесен ущерб на более чем 21 млн гривен.

На Кировоградщине сообщили о подозрении депутату горсовета и его сообщникам, которые  организовали закупку одежды для военных несоответствующего качества.

Об этом сообщает ГБР, пишет УНН.

Детали

Работники ГБР во взаимодействии с ДВР Нацполиции сообщили о подозрении депутату одного из городских советов Кировоградщины и его сообщникам, которые организовали закупку одежды для военных несоответствующего качества

- говорится в сообщении.

В частности, организатором этой схемы стал депутат одного из городских советов на Кировоградщине, который также был владельцем и директором одного из предприятий. Задержанный узнал, что на Херсонщине планируется ряд закупок одежды для обеспечения потребностей бойцов, и решил на этом «подзаработать».

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К схеме он также привлек знакомого, которого назначил директором в другом подконтрольном предприятии, и бухгалтера этой коммерческой структуры.

Дельцы закупали дешевую, некачественную одежду без надлежащих сертификатов о соответствии требованиям Минобороны Украины. Товар только визуально был похож на военный. В результате махинаций государству был нанесен ущерб на сумму более 21 миллиона гривен.

Напомним 

СБУ разоблачила двух учредителей компании, которые поставляли некачественную военную форму для Нацгвардии. Фигуранты отгрузили 30 тыс. единиц одежды с некачественной фурнитурой на сумму 28,7 млн грн.

Алина Волянская

Алина Волянская

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