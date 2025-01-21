Київська компанія поставила Нацгвардії бракованої військової форми на понад 28 млн грн

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СБУ викрила двох засновників компанії, які постачали неякісну військову форму для Нацгвардії. Фігуранти відвантажили 30 тис. одиниць одягу з неякісною фурнітурою на суму 28,7 млн грн.

Викрито у Києві двох засновників приватної компанії, які поставляли оптові партії неякісної військової форми до підрозділів Національної гвардії. Протягом березня-жовтня 2023 року фігуранти відвантажили 30 тис. одиниць одягу для українських захисників загальною вартістю 28,7 млн грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на СБУ.

"Служба безпеки викрила у Києві двох засновників приватної компанії, які поставляли оптові партії неякісної військової форми до підрозділів Національної гвардії. Задокументовано як протягом березня-жовтня 2023 року фігуранти відвантажили 30 тис. одиниць одягу для українських захисників загальною вартістю 28,7 млн грн", - йдеться в повідомленні.

Ініційована Службою безпеки експертиза показала, що придбана за державні кошти військова форма відшита з використанням фурнітури, що не відповідає технічним умовам.

"Зокрема, використані матеріали мають менший клас зносостійкості, тож на такому одязі військовослужбовець не зможе надійно зафіксувати захисну амуніцію та озброєння з боєприпасами. Відповідно це може становити реальну загрозу життю та здоров’ю українських воїнів на передовій", - інформує СБУ.

За матеріалами справи, фігуранти свідомо "зекономили" на якісних матеріалах, щоб купити дешевші комплектуючі і таким чином отримати більший прибуток.

Під час обшуків в оселях фігурантів виявлено комерційну документацію та жорсткий диск із доказами оборудки.

"Наразі слідчі СБУ повідомили обом засновникам підприємства про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великому розмірі за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану)", - зазначається в повідомленні.

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Анна Мурашко

Анна Мурашко

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