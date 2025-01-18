40 мільйонів гривень за бронежилети "для Нацгвардії": керівника фірми судитимуть за шахрайство

Детективи Головного підрозділу Бюро економічної безпеки України завершили досудове розслідування щодо директора товариства, яке завозило до України захисні шоломи та бронежилети під виглядом гуманітарної допомоги для Національної гвардії.

Про це повідомляє БЕБ, пише УНН.

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Слідством встановлено, що керівник компанії, аби отримати пільги на ввезення товарів військового призначення, надавав митним органам підроблені гарантійні листи з неправдивою інформацією про кінцевого отримувача - йдеться у повідомленні.

За документами, уся амуніція: захисні шоломи, балістичні плити до бронежилетів і самі бронежилети мали передати військовій частині Нацгвардії. Втім, фактично цього не сталося. Їх незаконно продавали у спеціалізованому магазині у місті Києві та через мережу Інтернет.

За даними слідства, підозрюваний у травні - червні 2022 року під виглядом гуманітарної допомоги для однієї з військових частин Нацгвардії України імпортував на митну територію України 4,7 тис. захисних шоломів, 3 тис. балістичних плит до бронежилетів та 1,7 тис. бронежилетів - зазначає БЕБ.

Під час обшуків в офісних, складських приміщеннях та магазині компанії детективи БЕБ вилучили амуніцію загальною вартістю понад 40 млн гривень. Також вилучили документацію, що підтверджувала незаконну діяльність компанії. На товари накладено арешт, а директору товариства повідомили про підозру. Йому обрано запобіжний захід у вигляді застави.

Йому інкриміновано вчинення шахрайства з фінансовими ресурсами та порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю (ч. 1, 2 ст. 222, ч. 1, 2 ст. 333 Кримінального кодексу України). Наразі обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті - інформує Бюро.

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