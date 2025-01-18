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40 миллионов гривен за бронежилеты «для Нацгвардии»: руководителя фирмы будут судить за мошенничество

Киев  •  УНН

 • 11401 просмотра

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Директор компании незаконно ввез 9,4 тыс. единиц военной амуниции под видом гуманитарной помощи для Нацгвардии. Товары на 40 млн грн продавались через магазин в Киеве вместо передачи военным.

Детективы Главного подразделения Бюро экономической безопасности Украины завершили досудебное расследование в отношении директора общества, которое завозило в Украину защитные шлемы и бронежилеты под видом гуманитарной помощи для Национальной гвардии.

Об этом сообщает БЭБ, пишет УНН.

Детали 

Следствием установлено, что руководитель компании, чтобы получить льготы на ввоз товаров военного назначения, предоставлял таможенным органам поддельные гарантийные письма с ложной информацией о конечном получателе

- говорится в сообщении.

По документам, вся амуниция: защитные шлемы, баллистические плиты к бронежилетам и сами бронежилеты должны были передать воинской части Нацгвардии. Впрочем, фактически этого не произошло. Их незаконно продавали в специализированном магазине в городе Киеве и через сеть Интернет.

По данным следствия, подозреваемый в мае - июне 2022 года под видом гуманитарной помощи для одной из воинских частей Нацгвардии Украины импортировал на таможенную территорию Украины 4,7 тыс. защитных шлемов, 3 тыс. баллистических плит к бронежилетам и 1,7 тыс. бронежилетов

- отмечает БЭБ.

Во время обысков в офисных, складских помещениях и магазине компании детективы БЭБ изъяли амуницию общей стоимостью более 40 млн гривен. Также изъяли документацию, подтверждающую незаконную деятельность компании. На товары наложен арест, а директору общества сообщили о подозрении. Ему избрана мера пресечения в виде залога.

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Ему инкриминируется совершение мошенничества с финансовыми ресурсами и нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю (ч. 1, 2 ст. 222, ч. 1, 2 ст. 333 Уголовного кодекса Украины). Сейчас обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу

- информирует Бюро.

Напомним,

БЭБ разоблачили схему уклонения от налогов группой компаний холдинга GNT Group при перевалке пшеницы. На зерновом терминале «Олимпикс» продолжаются обыски, представители компаний активно противодействуют следователям. 

Алина Волянская

Алина Волянская

Криминал и ЧП
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