БЕБ викрило групу компаній, через які виводились кошти американських інвесторів, в ухиленні від сплати податків під час перевалки пшениці

Детективи Бюро економічної безпеки викрили групу компаній, які ухилились від сплати 30 млн грн податку на прибуток під час перевалки пшениці. Підприємства входять до складу холдингу, що є резидентом Об'єднаних Арабських Еміратів, та фігурує у низці кримінальних проваджень і судових справ щодо протиправного виведення коштів американських інвестиційних фондів. Наразі на зерновому терміналі тривають обшуки. Про це повідомляє пресслужба БЕБ, передає УНН.

Ймовірно йдеться про компанії "Піста Ойл-Україна", "Олімпекс купе Інтернейшнл", "Металзюкрейн", що входять до холдингу "GNT Group", а також "Аттоло Гранум". УНН неодноразово писав про тіньові схеми, організовані бенефіціарами "GNT Group", які фактично заблокували можливість легальної роботи зернового терміналу "Олімпекс" та перешкоджали доступу до нього законних власників – американських фондів.

У БЕБ зазначають, що компанії у податковій звітності вдвічі занижували вартість перевалки вантажів у порівнянні з ринковою. Різницю перераховували на підконтрольні підприємства нерезиденти. Надалі необліковані кошти повертались в країну через нелегальні пункти видачі готівки. У такий спосіб підприємства холдингу ухилились від сплати 30 млн грн податку на прибуток.

"Слідчі дії на території логістичного центру, зернового перевалочного термінала та в офісних приміщеннях продовжуються. Їм активно протидіють представники згадуваних компаній. Зокрема вони відмовляються надавати інформацію й документи, блокують приміщення та намагаються приховувати речові докази", - зауважують в Бюро.

Більшість компаній з агрохолдингу GNT Грози і Науменка фігурують у справі щодо несплати податків в особливо великих розмірах - БЕБ

Також у БЕБ зазначають, що перевіряють господарську діяльність компаній та інших причетних до протиправної діяльності, серед яких відомий підсанкційний контрабандист Альперін. Раніше його неодноразово звинувачували у нелегальному експорті "чорного зерна" через Олімпекс.

Нагадаємо, американські фонди Argentem Creek Partners і Innovatus Capital Partners вже кілька років ведуть судову тяганину через майно, яке належало компанії-боржнику Olimpex Coupe International (входить до складу GNT Group). Мова йде, зокрема, про зерновий термінал "Олімпекс Купе Інтернешнл" в Одеському морському торговому порту.

Ще рік тому Високий суд Англії та Уельсу арештував активи зернового термінала GNT Group і Olimpex Coupe вартістю понад 118 млн доларів. А згодом засудив власників термінала Грозу та Науменко до 20 місяців позбавлення волі.

Додамо

Окрім судової тяганини довкола питання власності на термінал "Олімпекс" Гроза та Науменко неодноразово потрапляли в поле зору журналістів УНН, зокрема, через схеми ухиляння від сплати податків та можливу співпрацю з росіянами в питанні "сірого" експорту зерна.