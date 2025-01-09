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БЭБ разоблачило группу компаний, через которые выводились средства американских инвесторов, в уклонении от уплаты налогов при перевалке пшеницы

БЭБ разоблачило группу компаний, через которые выводились средства американских инвесторов, в уклонении от уплаты налогов при перевалке пшеницы

Киев  •  УНН

 • 82481 просмотра

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БЭБ разоблачила схему уклонения от налогов группой компаний холдинга GNT Group при перевалке пшеницы. На зерновом терминале «Олимпикс» продолжаются обыски, представители компаний активно противодействуют следователям.

Детективы Бюро экономической безопасности разоблачили группу компаний, которые уклонились от уплаты 30 млн грн налога на прибыль при перевалке пшеницы. Предприятия входят в состав холдинга, который является резидентом Объединенных Арабских Эмиратов, и фигурирует в ряде уголовных производств и судебных дел о противоправном выводе средств американских инвестиционных фондов. Сейчас на зерновом терминале продолжаются обыски. Об этом сообщает пресс-служба БЭБ, передает УНН

Вероятно речь идет  о компаниях "Писта Ойл-Украина", "Олимпекс купе Интернейшнл", "Металзюкрейн", входящих в холдинг "GNT Group", а также "Аттоло Гранум". УНН неоднократно писал о теневых схемах, организованных бенефициарами "GNT Group", которые фактически заблокировали возможность легальной работы зернового терминала "Олимпикс" и препятствовали доступу к нему законных владельцев - американских фондов.

В БЭБ отмечают, что компании в налоговой отчетности вдвое занижали стоимость перевалки грузов по сравнению с рыночной. Разницу перечисляли на подконтрольные предприятия нерезиденты. В дальнейшем неучтенные средства возвращались в страну через нелегальные пункты выдачи наличных. Таким образом предприятия холдинга уклонились от уплаты 30 млн грн налога на прибыль.

"Следственные действия на территории логистического центра, зернового перевалочного терминала и в офисных помещениях продолжаются. Им активно противодействуют представители упомянутых компаний. В частности они отказываются предоставлять информацию и документы, блокируют помещения и пытаются скрывать вещественные доказательства", - отмечают в Бюро.

Большинство компаний из агрохолдинга GNT Грозы и Науменко фигурируют в деле по неуплате налогов в особо крупных размерах - БЭБ 15 июл. 2024, 10:39 • 109635 просмотров

Также в БЭБ отмечают, что проверяют хозяйственную деятельность компаний и других причастных к противоправной деятельности, среди которых известный подсанкционный контрабандист Альперин. Ранее его неоднократно обвиняли в нелегальном экспорте "черного зерна" через Олимпекс.

Напомним, американские фонды Argentem Creek Partners и Innovatus Capital Partners уже несколько лет ведут судебную тяжбу из-за имущества, принадлежавшего компании-должнику Olimpex Coupe International (входит в состав GNT Group). Речь идет, в частности, о зерновом терминале "Олимпекс Купе Интернешнл" в Одесском морском торговом порту.

Еще год назад Высокий суд Англии и Уэльса арестовал активы зернового терминала GNT Group и Olimpex Coupe стоимостью более 118 млн долларов. А впоследствии приговорил владельцев терминала Грозу и Науменко к 20 месяцам лишения свободы.

Добавим

Кроме судебной тяжбы вокруг вопроса собственности на терминал "Олимпикс" Гроза и Науменко неоднократно попадали в поле зрения журналистов УНН, в частности, из-за схемы уклонения от уплаты налогов и возможного сотрудничества с россиянами в вопросе "серого" экспорта зерна

Лилия Подоляк

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