"Утилізовану" Грозою і Науменко американську кукурудзу компанія Альперіна ймовірно експортувала до Єгипту - розслідування

Компанія відомого контрабандиста Вадима Альперіна "Агірос", що брала участь у схемі сірого "експорту" зерна з терміналу "Олімпекс" в Одеській області у 2023 році, коли ним керували компанії одеських бізнесменів Сергія Грози та Володимира Науменка, вивезла понад 20 тисяч тонн кукурудзи до Єгипту. Ймовірно, це саме те зерно, яке було в заставі у американських фондів і його нібито утилізували, пише УНН.

Як йдеться у рішенні Печерського районного суду Києва, яким було заарештовано майно ТОВ "Олімпекс Купе Інтернешнл", що входить до структури GNT Group Сергія Грози та Володимира Науменка, під час досудового розслідування правоохоронці викрили схему вивезення сільськогосподарської продукції з України без сплати податків через використання реквізитів підприємств з ознаками "ризиковості" під час експортних операцій.

Зокрема, як стверджує слідство, фактична доставка і розрахунок за готівкові кошти проводилися на виробничих потужностях, тобто безпосередньо на підконтрольному Грозі і Науменко через компанії "Олімпекс Купе Інтернешнл" і "Аттолло Гранум" терміналі "Олімпекс".

Цілісні майнові комплекси за вказаними адресами використовуються у протиправній діяльності для зберігання, накопичення та перевалки сільськогосподарської продукції "ризикових" СГД (суб'єктів господарської діяльності-ред.) - йдеться в матеріалах суду.

Під час допиту 11 листопада 2023 року Віталій Марченко, який на той час був директором ТОВ "Олімпекс Купе Інтернешнл", підтвердив, що його компанія надає послуги з навантаження, зберігання та розвантаження сільгосппродукції.

За даними слідства, в схемі використовували наступні "ризикові" підприємства: "АУТСТАФФ 19", "експрес ВСЕ" і "АГРОТРАНС-груп". З їх допомогою з терміналу зникло мінімум 40 тис.т зернових і олійних в 2023 році.

За даними слідства, у схемі використовували такі "ризикові" підприємства: "АУТСТАФФ 19", "ЕКСПРЕС ВСІ" та "АГРОТРАНС-ГРУП". З їхньою допомогою з терміналу зникло щонайменше 40 тис. т зернових та олійних у 2023 році.

Під час обшуків на зерновому терміналі правоохоронці виявили агропродукцію без документів щодо власників майна.

У рішенні Одеського апеляційного суду йдеться, що у 2023 році на "Олімпексі" було завантажено понад 20 тисяч тонн кукурудзи на судно New Faith. Експортером зерна була компанія Альперіна "Агірос". Правоохоронці встановили цей факт у грудні 2023 року. Однак тоді суд відмовився заарештувати кукурудзу.

Керуючою компанією зазначеного судна є GMZ SHIP MANAGEMENT CO. (HELLAS) S.A.

Згідно з розслідуванням журналістів, ця компанія кілька разів порушувала законодавство, адже судна, якими вона керувала, заходили в порти окупованого українського Криму після анексії півострова. Зокрема, вона знаходиться в базі даних морських суден, які в порушення законодавства України та міжнародних санкцій заходили в порти окупованого Кримського півострова після його анексії 18 березня 2014 року.

Більше того, одне з морських суден, яким керувала GMZ SHIP MANAGEMENT CO. (HELLAS) S. A., заходило в порт новоросійська (рф) в серпні 2023 року, тобто вже після широкомасштабного вторгнення росії в Україну.

Так ось, згадане в рішенні суду судно New Faith, кероване GMZ SHIP MANAGEMENT CO. (HELLAS) S. A., в січні 2024 року експортувало з Порту "Олімпекс" понад 20 тисяч тонн, ймовірно, "сірої" кукурудзи для компанії Альперіна "Агірос".

Підконтрольні Грозі та Науменку компанії роками ухиляються від сплати податків завдяки "сірому" експорту зернових із термінала "Олімпекс"

Тут слід зазначити, що група компаній GNT Group, які належать бізнесменам Сергію Грозі та Володимиру Науменку, у 2019 і 2021 роках отримала інвестиційні кредити від двох американських фондів на розвиток зернового терміналу "Олімпекс" в Одесі, яким володіла на той час. Вирішивши не повертати гроші кредиторам, Гроза і Науменко набрали кредити в українських банках "Восток" і "Південний" під заставу майна зернового терміналу, яке вже й так було під заставою в американців. А зерно, яке також було в заставі в американців, і зовсім зникло або, як стверджують Гроза і Науменко, пшеницю і кукурудзу, якої було найбільше, утилізували через те, що вони зіпсувалися.

Шляхом нехитрої схеми з використанням підконтрольних компаній та українських банків одеські бізнесмени кілька разів перепродали майно "Олімпексу", намагаючись таким чином зберегти контроль над терміналом.

Афера на пів терміналу. Як Гроза і Науменко спробували обвести навколо пальця американських інвесторів

Українські правоохоронці порушили кілька кримінальних справ у зв'язку із ситуацією навколо "Олімпексу", зокрема за фактами "сірого" експорту зерна, що зберігалося на терміналі.

А кредитори, своєю чергою, в інтернаціональних арбітражах вимагають повернення власних коштів і доволі вдало. Зокрема, англійський арбітраж ухвалив рішення про всесвітнє заморожування активів Грози та Науменка.

Детальніше про конфлікт навколо зернового терміналу " Олімпекс "можна прочитати в матеріалі: "Компанія Грози і Науменко GNT Group заблокувала роботу зернового терміналу в Одесі. Детальна хронологія конфлікту".