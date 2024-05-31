Афера на пів терміналу. Як Гроза і Науменко спробували обвести навколо пальця американських інвесторів

Українські бізнесмени Сергій Гроза і Володимир Науменко незаконно продали через ряд фірм-прокладок майно терміналу "Олімпекс", яке було в заставі у американських фондів. Допомогли їм з цим банки "Восток" і "Південний". УНН спробував розібратися, як бізнесмени спробували обвести навколо пальця інвесторів.

GNT Group, що належить Грозі і Науменко, в 12 листопада 2019 року отримала 75 млн дол. інвестиційного кредиту від американського фонду Argentem Creek Partners (ACP) на розвиток терміналу "Олімпекс" в Одеській області. Їм відкрили дві кредитні лінії на 50 і 25 мільйонів доларів відповідно з терміном погашення 5 грудня 2021 року. Таким чином майно терміналу "Олімпекс" опинилося в заставі у АСР. У Фонду був комплексний пакет забезпечення щодо капіталу GNT Group, що дозволяє американцям встановити контроль над бізнесом Грози і Науменко в разі неповернення кредиту.

Бізнесмени розуміли, що рано чи пізно їм доведеться повертати американські гроші або втратити бізнес, але мабуть така перспектива їм не подобалася. Вони не придумали нічого кращого, крім як спробувати кинути інвестора і зберегти контроль над терміналом "Олімпекс".

Для того щоб провернути аферу грозі і Науменко знадобилися спільники в банківському секторі. А хто зрозуміє одеситів краще, ніж одесити?

Як розповіли УНН джерела, наближені до одеських бізнесменів, Грозі і Науменко не довелося довго шукати, а вже тим більше вмовляти банкірів. Їм погодилися допомогти власник банку "Південний" Юрій Родін, а також його впливовий товариш – голова фракції "Слуга народу" в Одеській місцевій раді і паралельно голова правління банку "Восток" Вадим Мороховський.

Мороховський раніше працював у банку "Південний", звідки пізніше перейшов у банк "Восток" і ймовірно добре знайомий зі схемами, за допомогою яких бізнеси намагаються піти від докучливих кредиторів.

Гроза і Науменко робили вигляд активного розвитку терміналу "Олімпекс", пускаючи пил в очі американців, і паралельно в 2020 році взяли кредити в "Південному" і "Востоку" під заставу майна терміналу, яке вже і так було в заставі у американського фонду.

Оформила позику компанія "Олімпекс Купе Інтернешнл", яка входить в GNT Group, за допомогою компаній "Ферко" і "Вторметекспорт" також підконтрольним Грозі і Науменко.

Після цього, 28 січня 2021 року Гроза і Науменко взяли ще один інвестиційний кредит, але вже в іншого американського фонду - Innovatus Capital Partners. Кредит був виданий на суму 20 млн дол. під заставу подвійного покриття зерном і корпоративними правами на рівних умовах з АСР. GNT Group передала в заставу американській компанії 100% статутного фонду "Олімпекс Купе Інтернейшнл", загальною вартістю 176,6 млн дол.

Американські фонди почали вимагати від Грози та Науменка повернути кредитні кошти у 2022 році. Розуміючи, що пастка починає закриватися Гроза і Науменко також придумали план, як кинути другого американського інвестора. Вони найімовірніше продали заставне зерно за кордон, а американцям розповіли, що воно зіпсувалося і знадобилася його утилізація. До речі, Бюро економічної безпеки розслідує кілька кримінальних справ щодо компаній Грози та Науменка щодо "сірого" експорту зерна та ухилення від сплати податків.

Підконтрольні Грозі та Науменку компанії роками ухиляються від сплати податків завдяки "сірому" експорту зернових із термінала "Олімпекс"

Після того як стало відомо про вимоги фондів повернути кредитні кошти, в гру вступили українські банки.

Поки Гроза і Науменко вели переговори з американцями про відстрочку кредиту і всіма силами намагалися їх переконати, що дуже хочуть повернути позику, але зараз грошей немає, майно терміналу почало продаватися.

Зокрема, 2 грудня 2022 року підконтрольний Морозовському банк "Восток" розпочав процедуру стягнення майна терміналу за кредитним договором з GNT Group. "Восток" зажадав повернути гроші всупереч тому, що термін кредитування закінчувався 25 березня 2023 року.

У січні 2023 року до "Востоку" підключився і банк "Південний". Фінустанова ініціювала в терміновому порядку стягнення половини зернового терміналу "Олімпекс" за договором іпотеки. Примітно, що погасити заборгованість перед "Південним" Гроза і Науменко повинні були аж в 2024 році.

Майже відразу Родін продав половину терміналу всього за 3,6 мільйона доларів компанії Sunolta Corm, яка входить до групи підприємств Sunolta.

10 лютого 2023 року банк "Восток" передав право вимоги на частину майна за своїм кредитним договором з GNT Group ТОВ "ФК "Солюшинс Фактор". Право вимоги на другу частину майна за цим кредитом купило ТОВ "Доступні фінанси".

Далі сталася дуже цікава, а головне дуже швидка "гра в наперстки".

Того ж дня, 10 лютого "Солюшинс Фактор" передало право вимоги "Доступним фінансам". Ця компанія, не відкладаючи справи в довгий ящик, того ж 10 лютого продала за частину нерухомого майна терміналу "Олімпекс" компанії Sunolta Оу, яка також входить до групи підприємств Sunolta. "Доступні фінанси" зокрема продали сухий порт терміналу за 4,7 млн дол. при його оціночній вартості в 18 млн дол. Таким чином група Sunolta, можна сказати за копійки, отримала сухий порт терміналу та інше майно.

Наприкінці березня Sunolta Оу зареєструвала ТОВ "Зерновий порт", щоб вже 10 квітня передати цій компанії сухий порт "Олімпекса".

В цей же день ще одна компанія групи Sunolta - Sunolta Corm провела відчуження половини зернового терміналу "Олімпекс", купленого через банк "Південний", на користь підконтрольного Грозі і Науменко ТОВ "Аттолло Гранум", яка була зареєстрована 16 березня 2023 року.

Тут слід зазначити, що вартість відчужених активів терміналу була 163,2 млн грн, а заплатити за них компанія повинна була до 10 листопада 2023 року.

Зараз американські фонди через міжнародні та українські суди намагаються повернути майно терміналу, а також повернути свої гроші. Суд в Англії вже заморозив активи Грози і Науменка.

Нагадаємо

За даними журналістів, компанія "Аттолло Гранум" активно співпрацювала з відомим українським контрабандистом Вадимом Альперіним, проти якого РНБО запровадила санкції у 2021 році, і якого позбавили українського громадянства.

Як доказ їхньої співпраці журналісти опублікували фото товарно-транспортної накладної, за якою "Аттолло Гранум" відвантажувала пшеницю компанії Альперіна "Агірос".

Крім того, бізнесмени Сергій Гроза і Володимир Науменко змусили також екс-директора зернового терміналу "Олімпекс" співпрацювати з Альперіним.

Детальніше про конфлікт навколо зернового терміналу "Олімпекс" можна прочитати в матеріалі: "компанія грози і Науменко GNT Group заблокувала роботу зернового терміналу в Одесі. Детальна хронологія конфлікту"