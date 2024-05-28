Бизнесмены Гроза и Науменко заставили экс-директора зернового терминала "Олимпекс" работать с подсанкционным Альпериным
Киев • УНН
Бизнесмены Сергей Гроза и Владимир Науменко заставили экс-директора зернового терминала "Олимпекс" сотрудничать с попавшим под санкции контрабандистом Вадимом Альпериным.
Бывший директор компании "Олимпекс Купе Интернешнл" Виталий Марченко был вынужден работать с компаниями подсанкционного контрабандиста Вадима Альперина в угоду бизнесменам Сергею Гроге и Владимиру Науменко.
ООО "Олимпекс Купе Интернешнл" входит в состав группы компаний GNT Group Грозы и Науменко. Ранее именно "Олимпекс Купе Интернешнл" управляло зерновым терминалом "Олимпекс".
Как сообщили источники, приближенные к бизнесменам, Гроза и Науменко фактически заставили Марченко работать с контрабандистом Вадимом Альпериным, который попал под санкции СНБО в 2021 году, и которого лишили украинского гражданства. Это произошло после того, как Марченко якобы по указанию Грозы и Науменко создал эксклюзивные условия работы на терминале для одной из их компаний.
Эта информация подтверждается и материалами апелляционной жалобы, которую рассматривал Одесский апелляционный суд. В частности, уголовное производство №32021160000000013, в котором упоминается компания подсанкционного Альперина "Агирос", касается уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах. В рамках этого дела часть имущества ООО "Олимпекс Купе Интернешнл" была арестована, а компания обжаловала арест.
Как говорится в решении суда, из терминала "Олимпекс" было загружено более 20 тыс. тонн кукурузы на судно New Faith, экспортером которого было ООО "Агирос".
Кроме того, на терминале хранилось более 10 тыс. тонн пшеницы, экспортером которой также была компания "Агирос".
"Серый" экспорт зерна на терминале "Олимпекс". Что известно27 мая 2024, 06:59 • 148982 просмотра
Еще одним доказательством активного сотрудничества Грозы и Науменко с подсанкционным Альпериным является опубликованная журналистами товарно-транспортная накладная, по которой подконтрольная бизнесменам компания "Аттолло Гранум" отгружала на терминале "Олимпекс" пшеницу компании Альперина "Агирос".
В то же время, по данным, сейчас через терминал "Олимпекс" компании Альперина могут переваливать около 150 тыс. тонн зерновых в месяц. Даже с учетом самой низкой цены за тонну в 150 евро речь может идти о сумме в 22,5 млн евро в месяц, из которых бюджет Украины не получает ничего.
Напомним
Ранее УНН сообщал, что находящийся под санкциями и лишенный украинского гражданства известный контрабандист Вадим Альперин с помощью своих друзей-бизнесменов Сергея Грозы и Владимира Науменко пытается заблокировать работу зернового терминала "Олимпекс" в Одесской области, что, безусловно, сыграет на руку россии в ее планах блокирования работы зернового коридора.
Бизнесмены Гроза и Науменко заставили экс-директора зернового терминала "Олимпекс" работать с подсанкционным Альпериным
В "Украинской молочной компании" не считают себя виновными в уничтожении дороги, по которой скорая едва довезла пожилую женщину до больницы
В САП не смогли уточнить, какой землей завладел экс-министр агрополитики Сольский
"Разыгрывать жизнь и смерть - это безумие": военный эксперт об идее Гетманцева проводить лотереи по бронировани
НАБУ не тем занимается - нардеп о земельных сделках в стране
От ветрянки у взрослых до тяжелых форм ботулизма: профессор Голубовская рассказала о ситуации с инфекционными заболеваниями в стране
От крышевания "песчаной мафии" до дела сливов с НАБУ: кто такой Георгий Биркадзе
Новые иностранные инвесторы опасаются вкладывать средства в украинский бизнес - заместитель бизнес - омбудсмена
Смерть пожилой женщины, которую долго везли в больницу по плохой дороге: в аграрной компании пообещали разобраться, причастен ли их транспорт к разрушению асфальта
Арест земли воинов АТО "взорвется" социальным напряжением - глава Всеукраинской аграрной конфедерации
Бизнесмены Гроза и Науменко заставили экс-директора зернового терминала "Олимпекс" работать с подсанкционным АльперинымЭксклюзив
Вводит "рублевую зону" в оккупации: СБУ сообщила о подозрении главе российского банка
Правительство определило перечень объектов, которым будут обеспечивать приоритетное электроснабжение
Отсутствии Байдена на Саммите мира путин будет аплодировать стоя - Зеленский
Генштаб: на Харьковском направлении враг сегодня штурмовых действий не вел, наиболее напряженная ситуация - на Покровском направлении
Подготовка к Саммиту мира: Зеленский рассказал детали разговора с председателем Евросовета
На Львовщине из-за укуса змеи мужчина попал в больницу из-за укуса змеи
"Могут использовать на украинской территории": де Кроо уклонился от ответа об ограничениях на использование самолетов F-16
Завод в татарстане планирует ежегодно производить 6 тысяч "шахедов" - СМИ
Шмыгаль встретится с рядом лидеров ЕС в Праге для переговоров по военной помощи
Популярные
Публикации
Проблемы с налоговой и обыски БЭБ: что известно о компании, которая самовольно пользуется дорогой стратегического объекта в Одесской области
Самые большие ворота для "серого" экспорта зерновых: как работают схемы на терминале "Олимпикс"
От крышевания "песчаной мафии" до дела сливов с НАБУ: кто такой Георгий Биркадзе
В Одесской области коммерческая структура пугает "ужасными последствиями" из-за запрета ей самовольно пользоваться дорогой стратегического предприятия
"Серый" экспорт зерна на терминале "Олимпекс". Что известноЭксклюзив
Бизнесмены Гроза и Науменко заставили экс-директора зернового терминала "Олимпекс" работать с подсанкционным Альпериным
Бизнесмены Сергей Гроза и Владимир Науменко заставили экс-директора зернового терминала "Олимпекс" сотрудничать с попавшим под санкции контрабандистом Вадимом Альпериным.
Вводит "рублевую зону" в оккупации: СБУ сообщила о подозрении главе российского банка
Служба безопасности Украины сообщила о подозрении руководителю российского банка, который внедряет российский рубль на временно оккупированных территориях Украины и финансирует российские войска, воюющие против Вооруженных сил Украины.
Правительство определило перечень объектов, которым будут обеспечивать приоритетное электроснабжение
Правительство утвердило порядок определения и применения предельных величин потребления электрической энергии, а также определило перечень критически важных объектов, которые будут получать первоочередное электроснабжение, среди которых воинские части, учреждения здравоохранения, органы государственной власти, предприятия оборонно-промышленного комплекса, а также предприятия, имеющие решающее значение для обеспечения продовольственной, экономической и энергетической безопасности.
Отсутствии Байдена на Саммите мира путин будет аплодировать стоя - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что если глава Белого дома Джо Байден не посетит Глобальный саммит мира, то российский лидер Владимир Путин будет аплодировать ему стоя, поскольку Украина ожидает присутствия Байдена на этом важном мероприятии.
Генштаб: на Харьковском направлении враг сегодня штурмовых действий не вел, наиболее напряженная ситуация - на Покровском направлении
С начала суток на фронте произошло 45 боевых столкновений, наиболее напряженная ситуация на Покровском направлении.
Подготовка к Саммиту мира: Зеленский рассказал детали разговора с председателем Евросовета
Президент Зеленский обсудил с Президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем подготовку к Саммиту мира для достижения справедливого мира.
На Львовщине из-за укуса змеи мужчина попал в больницу из-за укуса змеи
Во Львовской области 26-летний мужчина был госпитализирован в состоянии средней тяжести после укуса змеи в левую лодыжку.
"Могут использовать на украинской территории": де Кроо уклонился от ответа об ограничениях на использование самолетов F-16
Бельгия предоставит Украине 30 истребителей F-16 и 977 млн евро военной помощи до 2028 года в рамках двустороннего соглашения о безопасности.
Завод в татарстане планирует ежегодно производить 6 тысяч "шахедов" - СМИ
российский завод в татарстане планирует производить 6 000 иранских ударных и разведывательных беспилотников Shahed ежегодно, привлекая к производственному процессу студентов из Африки.
Шмыгаль встретится с рядом лидеров ЕС в Праге для переговоров по военной помощи
Премьер-министр Денис Шмыгаль встретится с лидерами Европейского Союза в Праге, чтобы обсудить военную помощь Украине.