Бизнесмены Гроза и Науменко заставили экс-директора зернового терминала "Олимпекс" работать с подсанкционным Альпериным

Бывший директор компании "Олимпекс Купе Интернешнл" Виталий Марченко был вынужден работать с компаниями подсанкционного контрабандиста Вадима Альперина в угоду бизнесменам Сергею Гроге и Владимиру Науменко.

ООО "Олимпекс Купе Интернешнл" входит в состав группы компаний GNT Group Грозы и Науменко. Ранее именно "Олимпекс Купе Интернешнл" управляло зерновым терминалом "Олимпекс".

Как сообщили источники, приближенные к бизнесменам, Гроза и Науменко фактически заставили Марченко работать с контрабандистом Вадимом Альпериным, который попал под санкции СНБО в 2021 году, и которого лишили украинского гражданства. Это произошло после того, как Марченко якобы по указанию Грозы и Науменко создал эксклюзивные условия работы на терминале для одной из их компаний.

Эта информация подтверждается и материалами апелляционной жалобы, которую рассматривал Одесский апелляционный суд. В частности, уголовное производство №32021160000000013, в котором упоминается компания подсанкционного Альперина "Агирос", касается уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах. В рамках этого дела часть имущества ООО "Олимпекс Купе Интернешнл" была арестована, а компания обжаловала арест.

Как говорится в решении суда, из терминала "Олимпекс" было загружено более 20 тыс. тонн кукурузы на судно New Faith, экспортером которого было ООО "Агирос".

Кроме того, на терминале хранилось более 10 тыс. тонн пшеницы, экспортером которой также была компания "Агирос".

"Серый" экспорт зерна на терминале "Олимпекс". Что известно

Еще одним доказательством активного сотрудничества Грозы и Науменко с подсанкционным Альпериным является опубликованная журналистами товарно-транспортная накладная, по которой подконтрольная бизнесменам компания "Аттолло Гранум" отгружала на терминале "Олимпекс" пшеницу компании Альперина "Агирос".

В то же время, по данным, сейчас через терминал "Олимпекс" компании Альперина могут переваливать около 150 тыс. тонн зерновых в месяц. Даже с учетом самой низкой цены за тонну в 150 евро речь может идти о сумме в 22,5 млн евро в месяц, из которых бюджет Украины не получает ничего.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что находящийся под санкциями и лишенный украинского гражданства известный контрабандист Вадим Альперин с помощью своих друзей-бизнесменов Сергея Грозы и Владимира Науменко пытается заблокировать работу зернового терминала "Олимпекс" в Одесской области, что, безусловно, сыграет на руку россии в ее планах блокирования работы зернового коридора.