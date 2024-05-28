Бізнесмени Гроза і Науменко змусили ексдиректора зернового терміналу "Олімпекс" працювати з підсанкційним Альперіним

Колишній директор компанії "Олімпекс Купе Інтернешнл" Віталій Марченко був змушений працювати з компаніями підсанкційного контрабандиста Вадима Альперіна на догоду бізнесменам Сергію Грозі та Володимиру Науменку.

ТОВ "Олімпекс Купе Інтернешнл" входить до складу групи компаній GNT Group Грози і Науменко. Раніше саме "Олімпекс Купе Інтернешнл" управляло зерновим терміналом "Олімпекс".

Як повідомили джерела, наближені до бізнесменів, Гроза і Науменко фактично змусили Марченка працювати з контрабандистом Вадимом Альперіним, який потрапив під санкції РНБО 2021 року, і якого позбавили українського громадянства. Це сталося після того, як Марченко нібито за вказівкою Грози і Науменка створив ексклюзивні умови роботи на терміналі для однієї з їхніх компаній.

Ця інформація підтверджується і матеріалами апеляційної скарги, яку розглядав Одеський апеляційний суд. Зокрема, кримінальне провадження №32021160000000013, у якому згадується компанія підсанкційного Альперіна "Агірос", стосується ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. У межах цієї справи частину майна ТОВ "Олімпекс Купе Інтернешнл" було заарештовано, а компанія оскаржила арешт.

Як ідеться в рішенні суду, з терміналу "Олімпекс" було завантажено понад 20 тис. тонн кукурудзи на судно New Faith, експортером якого було ТОВ "Агірос".

Крім того, на терміналі зберігалося понад 10 тис. тонн пшениці, експортером якої також була компанія "Агірос".

"Сірий" експорт зерна на терміналі "Олімпекс". Що відомо

Ще одним доказом активної співпраці Грози і Науменка з підсанкційним Альперіним є опублікована журналістами товарно-транспортна накладна, за якою підконтрольна бізнесменам компанія "Аттолло Гранум" відвантажувала на терміналі "Олімпекс" пшеницю компанії Альперіна "Агірос".

Водночас, за даними, зараз через термінал "Олімпекс" компанії Альперіна можуть перевалювати близько 150 тис. тонн зернових на місяць. Навіть з урахуванням найнижчої ціни за тонну в 150 євро мова може йти про суму в 22,5 млн євро на місяць, з яких бюджет України не отримує нічого.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що відомий контрабандист Вадим Альперін, який перебуває під санкціями і позбавлений українського громадянства, за допомогою своїх друзів-бізнесменів Сергія Грози та Володимира Науменка намагається заблокувати роботу зернового терміналу "Олімпекс" на Одещині, що, безумовно, зіграє на руку росії в її планах блокування роботи зернового коридору.