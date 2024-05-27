"Сірий" експорт зерна на терміналі "Олімпекс". Що відомо.

Проблема "сірого" експорту зерна існує в Україні не перший рік. В останній період таких порушень стало менше, але вони все ще є. Про це, зокрема, свідчить кримінальне провадження, яке розслідує Територіальне управління Бюро економічної безпеки Києва, щодо "сірого" експорту зерна та відмивання коштів, які відбувалися на терміналі "Олімпекс", коли ним керувала група компаній GNT Group Сергія Грози та Володимира Науменка, пише УНН.

Як ідеться в рішенні Печерського районного суду Києва, яким було заарештовано майно ТОВ "Олімпекс Купе Інтернешнл", що входить до структури GNT Group Грози та Науменка, під час досудового розслідування правоохоронці викрили схему вивозу сільськогосподарської продукції з України без сплати податків через використання реквізитів підприємств з ознаками "ризиковості" під час експортних операцій.

Зокрема, як стверджує слідство, фактична доставка і розрахунок за готівкові кошти здійснювалися на виробничих потужностях, тобто безпосередньо на підконтрольному Грозі та Науменку через компанії "Олімпекс Купе Інтернешнл" і "Аттолло Гранум" терміналі "Олімпекс".

"Цілісні майнові комплекси за вказаними адресами використовуються у протиправній діяльності для зберігання, накопичення та перевалки сільськогосподарської продукції "ризикових" СГД (суб'єктів господарської діяльності - ред.)", - йдеться в матеріалах суду.

Під час допиту 11 листопада 2023 року Віталій Марченко, який на той час був директором ТОВ "Олімпекс Купе Інтернешнл", підтвердив, що його компанія надає послуги з навантаження, зберігання та розвантаження сільгосппродукції.

За даними слідства, у схемі використовували такі "ризикові" підприємства: "АУТСТАФФ 19", "ЕКСПРЕС ВСІ" та "АГРОТРАНС-ГРУП". З їхньою допомогою з терміналу зникло понад 40 тис. т зернових і олійних у 2023 році.

Під час обшуків на зерновому терміналі правоохоронці виявили агропродукцію без документів щодо власників майна. Так, 10 листопада 2023 року на "Олімпексі" перебували залишки зерна: близько 22,6 тис. т пшениці, майже 9 тис. т кукурудзи та 11 тис. т сої.

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Голова Аграрного союзу України Геннадій Новіков у коментарі УНН розповів, що "сірий" або "чорний" експорт зерна існуватиме, поки розрахунки будуть за готівку. Водночас, за його словами, кількість безготівкових розрахунків за агропродукцію останнім часом збільшилася.

"Уже десь 50 на 50 іде готівковий розрахунок і безготівковий. Раніше безготівковий був 3-5%, якщо 10% - то це добре, все інше - за готівку. Тому ситуація покращилася, але не на 100%", - сказав він.

За словами Новікова, експортери не повинні бути зацікавлені в "чорному" експорті, бо через це не отримуватимуть відшкодування ПДВ і втратять конкурентоспроможність.

"Інша справа, що продають (продукцію - ред.) дочірнім компаніям і виводять капітали, але це вже трохи інша справа. Це не чорний експорт, це фінансові оборудки, порушення тощо", - зазначив він.

Це пояснює, зокрема, те, чому компанія Грози і Науменка, як стверджується в матеріалах Високого суду Англії та Уельсу, вивозила з терміналу "Олімпекс" зерно, що нібито зіпсувалось, на суднах підконтрольної їм GNT Europe.

За даними Новікова, на зерновому терміналі були спеціально створені умови для одного портового оператора. "Там змушували або створювали умови, щоб через певного оператора, який мав певні можливості на цьому терміналі, вони, так би мовити, експортували", - зазначив Новіков.

Йдеться про ТОВ "Аттолло Гранум", яке мало ексклюзивний контракт із терміналом і могло вільно робити, що заманеться.

Зокрема, за інформацією журналістів, підконтрольна Грозі та Науменку компанія "Аттолло Гранум" через схему незаконного продажу отримала половину зернового терміналу "Олімпекс". Вона активно співпрацює з компанією одного з найвідоміших контрабандистів в Україні - Вадима Альперіна, який потрапив під санкції РНБО 2021 року і якого позбавили українського громадянства.

Як доказ їхньої співпраці журналісти опублікували фото товарно-транспортної накладної, за якою "Аттолло Гранум" відвантажувала пшеницю компанії Альперіна "Агірос".

Водночас, за даними видання РБК-Україна, зараз через термінал "Олімпекс Купе" компанії Альперіна можуть перевалювати близько 150 тис. т зернових на місяць. Навіть з урахуванням найнижчої ціни за тонну в 150 євро мова може йти про суму в 22,5 млн євро на місяць, з яких бюджет України не отримує нічого.

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Експерти, опитані УНН, стверджують, що тільки минулого року компанія "Аттолло Гранум" отримала 37 млн дол. чистого прибутку. При цьому офіційно нею було задекларовано збитків на понад 1,8 млн грн. Не складно уявити, скільки міг би отримати український бюджет, якби такі портові оператори, як "Аттолло Гранум", були б більш порядними.

Нагадаємо

Група компаній GNT Group, що належать бізнесменам Сергієві Грозі та Володимиру Науменку, у 2019 і 2021 роках отримала інвестиційні кредити від двох американських фондів на розвиток зернового терміналу "Олімпекс" в Одесі, яким володіла на той час. Ці компанії Грози та Науменка, за даними ЗМІ, активно співпрацювали з компанією підсанкційного контрабандиста Вадима Альперіна, позбавленого українського громадянства.

Вирішивши не повертати кошти кредиторам, Гроза і Науменко набрали кредитів в українських банках "Восток" і "Південний" під заставу майна зернового термінала, яке вже й так було під заставою в американців.

Через нехитру схему з використанням підконтрольних компаній та українських банків вони кілька разів перепродали майно "Олімпексу", намагаючись у такий спосіб зберегти контроль над терміналом.

Українські правоохоронці порушили кілька кримінальних справ у зв'язку із ситуацією навколо "Олімпексу". Наприклад, одну з компаній Науменка і Грози викрили в "сірому" експорті зерна, яке зберігалося на терміналі.

А кредитори, своєю чергою, у міжнародних арбітражах вимагають повернення своїх коштів і досить успішно. Зокрема, англійський арбітраж ухвалив рішення про всесвітнє заморожування активів Грози та Науменка.

Детальніше про конфлікт навколо зернового терміналу "Олімпекс" можна прочитати в матеріалі: "Компанія Грози і Науменка GNT Group заблокувала роботу зернового терміналу в Одесі. Детальна хронологія конфлікту".