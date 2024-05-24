россия через подсанкционного Альперина и его друзей пытается заблокировать зерновой коридор
Киев • УНН
Возобновление работы зернового коридора фактически спасло украинскую экономику, позволив сохранить потенциал аграрного сектора, рабочие места и поступление валютной выручки. Это было сделано благодаря Силам обороны Украины, которые установили контроль над акваторией Черного моря. Поэтому враг начал действовать через заинтересованных лиц.
Известный контрабандист Вадим Альперин, находящийся под санкциями и лишенный украинского гражданства, с помощью своих друзей-бизнесменов Сергея Грозы и Владимира Науменко пытается заблокировать работу зернового терминала "Олимпекс" в Одессе, что, безусловно, сыграет на руку россии в ее планах блокирования работы зернового коридора, пишет УНН.
Возобновление работы зернового коридора фактически спасло украинскую экономику, позволив сохранить потенциал аграрного сектора, рабочие места и поступление валютной выручки. Это было сделано благодаря Силам обороны Украины, которые установили контроль над акваторией Черного моря. Поэтому враг начал действовать через заинтересованных лиц.
По информации журналистов, подконтрольная Грозе и Науменко компания "Аттолло Гранум" через схему незаконной продажи получила половину зернового терминала "Олимпекс". Она активно сотрудничает с компанией одного из известнейших контрабандистов в Украине - Вадима Альперина, попавшего под санкции СНБО в 2021 году, и которого лишили украинского гражданства.
В качестве доказательства их сотрудничества журналисты опубликовали фото товарно-транспортной накладной, по которой "Аттолло Гранум" отгружала пшеницу компании Альперина "Агирос".
В то же время, по данным издания РБК-Украина, сейчас через терминал "Олимпекс Купе" компании Альперина могут переваливать около 150 тыс. т зерновых в месяц. Даже с учетом самой низкой цены за тонну в 150 евро речь может идти о сумме в 22,5 млн евро в месяц, из которых бюджет Украины не получает ничего.
Окрыленные таким удачным сотрудничеством с контрабандистом Альпериным, Гроза и Науменко решили попросту не возвращать деньги инвесторам по истечению сроков кредитования.
Незаконная продажа имущества
Компания Грозы и Науменко GNT Group в 2019 и 2021 годах получила инвестиционные кредиты от американцев на развитие "Олимпекса" под залог зерна и имущества терминала. Однако выполнить требование инвесторов они отказались, но и терять терминал у них нет желания.
Гроза и Науменко решили сохранить контроль над "Олимпексом" посредством продажи имущества через ряд компаний-прокладок. Для этого бизнесмены взяли кредиты в банках "Восток" и "Південний", залогом по которым стало имущество терминала "Олимпекс". Но есть нюанс, это имущество уже находилось под залогом у американских инвесторов.
Несмотря на это, Гроза и Науменко с помощью украинских банков провели право собственности на половину терминала через ряд подконтрольных им компаний и таким образом имущество оказалось у компании "Атолло Гранум".
Сейчас американские инвесторы судятся с Грозой и Науменко как в Украине, так и за рубежом в надежде восстановить контроль над предприятием и обезопасить его от сомнительных операций или получить обратно свои средства. Судебные процессы проходят достаточно успешную для американских фондов – по решению арбитража в Лондоне активы бизнесменов были заморожены.
Тогда Гроза и Науменко под влиянием Альперина, имеющего немалую выгоду от контроля над зерновым терминалом, пошли по пути блокирования работы стратегического предприятия, которое является одним из ключевых звеньев зернового коридора.
Не секрет, что срыв работы зернового коридора – это цель россии, поэтому вопрос о том, в чьих интересах работают Гроза и Науменко – риторический. Особенно если учесть тот факт, что, по данным СМИ, их GNT Group имеет связи с рф.
Более подробно о конфликте вокруг зернового терминала "Олимпекс" можно прочитать в материале: "Компания Грозы и Науменко GNT Group заблокировала работу зернового терминала в Одессе. Детальная хронология конфликта".
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