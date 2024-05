Компания Грозы и Науменко GNT Group заблокировала работу зернового терминала в Одессе. Детальная хронология конфликта

Группа компаний украинских бизнесменов Сергея Грозы и Владимира Науменко GNT Group в 2019 и 2021 году получила инвестиционные кредиты от двух американских фондов Argentem Creek Partners (ACP) и Innovatus Capital Partners на суму 95 млн долл. на развитие зернового терминала "Олимпекс" в Одессе. Со временем стало понятно, что двое "предприимчивых" бизнесменов не только не планируют возвращать заем, но и продали залоговое имущество терминала через ряд подконтрольных им фирм-прокладок, пока вели переговоры с американцами о реструктуризации кредитов. Сейчас точку в конфликте пытаются поставить международные суды, но пока этого не произошло GNT Group делает все возможное, чтобы не допустить на терминал нового управляющего. УНН попытался разобраться, куда делись американские деньги и имущество терминала.

В 2006 году компания Владимира Науменко и Сергея Грозы GNT Terminals привлекла инвестиции Raiffeisen Bank и начала строительство зернового терминала на территории ООО "Олимпекс Купе Интернейшнл", которое Гроза и Науменко купили в 2003 году.

Познее в 2009 – компания привлекла 35 млн долл. инвестиций европейской дочки американской корпорации CHS Inc. и они начали совместный проект по созданию экспортного зернового терминала. Предполагалось, что CHS будет управлять частью мощностей терминала, включая транспортную инфраструктуру, через офис CHS Europe в Женеве.

В 2015 году Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) одобрил обеспеченный долгосрочный кредит для компании GN Terminal Enterprises Limited, которая входит в структуру GNT Group, в сумме 40 млн долл. на увеличение мощности зернового терминала в Одесском порту.

ЕБРР также одобрил выделение кредита в объеме до 18,7 млн долл. ​​дочерней компании кипрского GNT Olimpex Holding Ltd, которая также входит в структуру GNT Group, для строительства в Одесском порту мощностей по сушке и очистке зерна. Этот комплекс должен был быть интегрирован с перегрузочным терминалом ООО "ЗПК "Инзерноэкспорт". Эта компания также подконтрольна Грозе и Науменко.

По данным СМИ, GNT Olimpex Holding Ltd является офшорной компанией, которая до сих пор получает вознаграждение за услуги, которые предоставляет "Олимпекс Купе Интернешнл" используя свои активы.

Стоит отметить, что в сентябре 2017 года Государственная фискальная служба Украины провела обыск на терминале, основанием для которого стало соглашение, заключенное "Олимпекс Купе Интернейшнл" в 2015 году. Тогда ГФС решила, что соглашение было заключено с сомнительным контрагентом.

2019

Летом 2019 года ГУ ГФС в Одесской области также провело проверку "Олимпекс Купе Интернешнл" и выявило несвоевременное поступление валютной выручки по договорам, подписанным с Black Sea Comodities Limited. Сумма просроченной дебиторской задолженности составила около 50 млн долл. Налоговики 10 июля насчитали "Олимпекс Купе Интернешнл" пеню в сумме почти 646 млн грн.

По данному факту даже было открыто уголовное производство №12022000000001431.

В 2019 году была завершена четвертая очередь строительства терминала "Олимпекс Купе Интернейшнл", а компания CHS Inc. свернула инвестиционную активность в Украине и вышла из проекта по строительству и развитию зернового терминала. По условиям инвестдоговора CHS Inc. должна была получить привилегированные условия перевалки зерна на терминале. Однако те условия, которые предоставила GNT Group, не устроили CHS Inc. Инвесторы расценили это как умышленные действия, направленные на вытеснение их из активов терминала. Позже CHS Inc. обратилась в международные суды и из 35 млн долл., инвестированных в терминал, часть им удалось вернуть.

Для того, чтобы выкупить долю CHS Inc. в 26%, GNT Group начала поиск рефинансирования.

Украинской компании 12 ноября удалось получить ссуду в размере 75 млн долл. у американской кредитной экспертной компании Argentem Creek Partners (ACP). Инвестор открыл для украинской компании две кредитные линии в размере 50 млн долл. и 25 млн долл. Сроком их погашения было определено 5 декабря 2021 года. Как утверждают Гроза и Науменко, в последствии эти средства были направлены на погашение кредита ЕБРР и выкуп 26% доли CHS Inc. в зерновом терминале "Олимпекс".

2020

В 2020 году, как утверждает GNТ, компания закрыла линии торгового финансирования в европейских банках примерно на 150 млн долл.

Однако в 2020 году ООО "Олимпекс Купе Интернешнл" также взяло ипотеку в банке "Південний" под залог имущества терминала на сумму 158,7 млн грн (17,5 млн долл.) с помощью подконтрольных Грозе и Науменко фирм "Ферко" и Ftormetexport с датой погашения – 31 июля 2024 года. Эти две компании передали в залог банку в том числе половину терминала "Олимпекс", которая уже находилась в залоге у американского инвестора.

Стоит отметить, что бенефициаром группы "Ферко" через компании "Эноси Эдвайзори Лимитед", "Велинг Эссетс Лтд" и "Ивст Консалтинг Лтд" является Владимир Науменко.

По данным СМИ, у группы "Ферко" и Ftormetexport уже на тот момент были долги по сомнительным операциям по продаже сельскохозяйственной продукции и ее экспорту по договору комиссии. У "Ферко" - 295 млн грн, а у Ftormetexport - 58 млн грн.

В этот период, как утверждают в GNT Group, компания получила разрешение от АСР на открытие кредитных линий от банка "Восток" под залог имущества.

Кроме того, в конце года между украинской компанией и американским инвестором был подписан корпоративный договор, согласно которому в Совет директоров управляющей холдинговой компании GN Terminal Enterprises Limited от кредитора (ACP) были назначены два директора – Алексей Павленко и Богдан Хомяк.

2021

28 января 2021 года GNT Group получила еще один инвестиционный транш, но уже от американского фонда Innovatus Capital Partners. Кредит был выдан на суму 20 млн долл. под залог двойного покрытия зерном и корпоративными правами на условиях Pari Passu (на равных условиях) с АСР. GNT Group передала в залог американской компании 100% уставного фонда "Олимпекс Купе Интернейшнл", общей стоимостью 176,6 млн долл.

Также летом GNT Group подписала несколько кредитных договоров с частными финкомпаниями.

После наступления срока погашения по инвестиционным кредитам 5 декабря 2021 года дебиторская задолженность ООО "Олимпекс Купе Интернешнл" перед АСР составляла 160 млн долл. Компания тогда сообщала, что закупила большие объемы агропродукции и у нее есть лишь 58 тыс. долл. Позже эту информацию опровергли.

Экспертам АСР удалось установить, что вопреки заявлениям Грозы и Науменко об отсутствии средств, они перевели аффилированным организациям более 41,6 млн долл. Кроме того, компания пыталась использовать украинские банки для фиктивного выведения своих активов за долги, чтобы выкупить их от имени новых подконтрольных юрлиц.

2022

В феврале следующего года, как утверждают Гроза и Науменко, АСР якобы согласился продлить дату погашения кредита до 31 марта 2022 года. При этом, если рефинансирование будет добросовестным, американский фонд якобы был готов отсрочить выполнение обязательств до 30 мая 2022 года.

Также в феврале, перед началом полномасштабного вторжения, по словам украинских бизнесменов Грозы и Науменко, компания Cotecna подтвердила наличие залогового зерна на терминале.

Но в американском фонде Innovatus Capital Partners этому аудиту не верят и считают, что принадлежащее им залоговое зерно было разграблено и продано. Общая сумма залога оценивалась в 25 млн долл. GNT Group отрицает обвинение американцев в незаконных действиях в отношении залогового зерна на сумму 25 млн долл., что хранилось на терминале.

Начиная с 24 февраля фонд Innovatus Capital Partners начал требовать от украинской компании вернуть займ.

На следующий день после первого требования, 25 февраля, как утверждают Гроза и Науменко, ООО "Олимпекс Купе Интернешнл" проинформировало американский фонд о невозможности обеспечения хранения зерна и контроля его качества из-за военных рисков, отсутствия мощностей для длительного хранения зерновых и невозможности ротации груза из-за ракетных атак.

По истечению нового срока погашения инвестиционных кредитов перед АСР, в апреле 2022 года, по словам Грозы и Науменко, на заседании Совета директоров GNT Group финансовый директор компании Душан Денич попросил американский фонд о новой отсрочке всех платежных обязательств украинской компании. Бизнесмены утверждают, что в этот период никаких заявлений о принудительном взыскании долга со стороны американских фондов не было.

По словам Грозы и Науменко, GNT Group получила доступ к терминалу "Олимпекс" только в мае 2022 года. Зайдя туда, они якобы увидели, что зерно (ячмень, пшеница и кукуруза) начало портиться, и в последствии они его утилизировали.

Международная инспекционно-сертификационная компания Bureau Veritas 13 мая якобы провела инспекцию зерна, переданного в залог Innovatus и задокументировала его порчу. Влажное зерно в закрытом пространстве может быть взрывоопасным в случае попадания снаряда. Это, как утверждает руководство терминала, стало основанием для немедленной утилизации испорченного зерна.

Как утверждают в Innovatus Capital Partners, компания GNT Group не предупреждала их об утилизации зерна стоимостью 25 млн долл., хотя была обязана направить соответствующее сообщение. Кроме того, в фонде подчеркнули, что Bureau Veritas проверила только 15% зерна, которое хранилось в терминале. В отчете компании ничего не говорилось о кукурузе, которой на терминале было больше всего.

Innovatus также заявил, что GNT Group не допустила назначенных фондом инспекторов к полной проверке терминала "Олимпекс", им давали лишь документы, но не разрешали посмотреть на зерно. По мнению Innovatus, зерна на "Олимпексе" не было уже в январе 2022 года.

На заседании Совета директоров GNT Group 6 июля 2022 года было принято решение привлечь компанию Ziff-Ivin Assosiates Ltd для проведения аудита состояния зернового терминала. Эта компания с 2020 года по требованию АСР каждый квартал делала отчеты о результатах работы холдинга GNT.

После этого, 14 июля Западный апелляционный хозяйственный суд принял решение о запрете совершения регистрационных действий в отношении ООО "Олимпекс Купе Интернешнл".

Стоит отметить, что 22 июля региональный руководитель международного инвестиционного фонда Argentem Creek Partners (АСР) Джон Паттон предложил проект соглашения об отсрочке платежей до 30 сентября 2022 года. Этот документ также предусматривал, что в конце 2022 года Ziff-Ivin Associates Ltd проведет аудит деятельности GNT Group.

Чуть позже, в августе GNT Group сообщила АСР о том, что в мае компания продала 63 тыс. т семян подсолнуха с убытком 41,5 млн долл. в связи с тем, что семечки якобы испортились. 50 тыс. тонн семян подсолнечника хранились на элеваторе ООО "Відродження" (входит в группу Sunolta), который ранее принадлежал компании "Ферко", подконтрольной Науменко.

В АСР уверены, что на самом деле этот подсолнечник был переработан в подсолнечное масло на заводе, который находится на территории элеватора. В фонде также считают, что GNT Group экспортировала это масло в апреле-июне. Гроза и Науменко, в свою очередь, убеждают американцев, что в этот период никаких экспортных операций их компания не проводила.

После перерыва, с начала октября 2022 года Гроза и Науменко продолжили переговоры с Innovatus Capital Partners о погашении задолженности в размере 20 млн долл. Фонд был готов пойти на уступки и сделать существенный дисконт для скорейшего погашения задолженности.

В это время деятельностью Грозы и Науменко опять заинтересовались правоохранительные органы. Бюро экономической безопасности 21 ноября 2022 года открыло уголовное производство №42022100000000598. В ходе его расследования была разоблачена схема вывоза сельскохозяйственной продукции за пределы территории Украины без уплаты налогов, путем использования реквизитов предприятий с признаками "рисковости" при экспортных операциях. В частности, следствием было установлено, что в противоправной деятельности использовались предприятия ООО "АУТСТАФФ 19", ООО "ЭКСПРЕСС ВСЕ", ООО "АГРОТРАНС-ГРУПП", которые были отнесены к категории "рисковых".

Во время обысков правоохранители выявили на зерновом терминале "Олимпекс" зерно, которое хранилось там без надлежащих документов.

Менее чем через две недели, 2 декабря банк "Восток" начал процедуру взыскания имущества терминала по кредитному договору с GNT Group, срок которого истекал 25 марта 2023 года.

Несмотря на это, 13 декабря Гроза и Науменко во время коммуникации с управляющим директором Innovatus Аной Фирмато продолжили убеждать американских инвесторов в своем желании погасить долг, но не получили на это согласия со стороны второго кредитора – ACP.

В середине декабря, как утверждают в GNT Group, компания также контактировала с компаниями Abu Dhabi Ports (ADQ) и Yas Holdings (Elite Agro) якобы по поводу возможности привлечения стратегического инвестирования, что позволило бы провести рефинансирование долга перед АСР и Innovatus.

19 декабря кредитный агент Medison Pacific Trast, действующий от имени фонда ACP, с помощью государственного регистратора Юрия Козлова сменил директоров и юридические адреса трех компаний, которые входят в GNT Group - ООО "Олимпекс Купе Интернешнл", ООО "Инзерноэкспорт" и ООО "Металзюкрейн Корп лтд" с Одессы на Львов.

На следующий день, 20 декабря АСР направил письмо Грозе и Науменко с требованием немедленно погасить кредит. В этот же день агент кредитора Medison Pacific Trast сменил директора ООО "Олимпекс Купе Интернешнл" Виталия Марченко на адвоката Hillmont Partners, представляющей интересы АСР, Игоря Кулака.

После этого, 22 декабря было открыто еще одно уголовное производство №12022000000001431 по факту растраты запасов зерна, в нем фигурирует ООО "Олимпекс Купе Интернешнл".

Кредиторы ACP 23 декабря сообщили о начале применения принудительных мер к зерновому терминалу GNT Group. Фонды обвинили GNT Group в непрозрачности. У ACP был комплексный пакет обеспечения в отношении капитала GNT Group, позволивший фонду установить контроль над бизнесом GNT Group в Украине и на Кипре.

В декабре новым директором GN Trade DMCC (холдинговая компания для всех украинских активов группы GNT) был назначен Рейвен Джесси Грум-Бейкер вместо Душана Денича.

2023

Печерский районный суд в рамках уголовного производства №12022000000001431 по факту растраты запасов зерна, инициированного фондом Innovatus, 5 января 2023 года арестовал 100% корпоративных прав в виде долей в уставном капитале "Олимпекс Купе Интернешнл" с ограничением осуществления любых действий госрегистраторами.

На следующий день, 6 января, Львовский окружной административный суд запретил госрегистраторам проводить какие-либо регистрационные действия в отношении "Олимпекс Купе Интернешнл".

При этом в январе банк "Південний" инициировал в срочном порядке взыскание половины зернового терминала "Олимпекс" по договору ипотеки, срок которого истекал в 2024 году. Цена продажи составила 3,6 млн долл., а покупателем стала Sunolta Corm.

Также в этот период, 13 января Высокий суд Англии выдал всемирный приказ (WFO) о заморозке активов GNT Group на сумму 118 млн долл.

Но в этот же день был подписан договор купли-продажи половины зернового терминала между банком "Південний" и Sunolta Corm.

Под предлогом недопуска блокировки работы зернового терминала, GNT Group обжалует в судах решения регистраторов, украинских и иностранных судов, инициированных ACP.

Фонд АСР инициировал 6 февраля дело о банкротстве компании "Олимпекс Купе Интернешнл". Процедура банкротства еще двух компаний "Металзюкрейн Корп Лтд", а также материнской компании GNT Group - GN Terminal Enterprises Limited (Кипр) началась в период февраля - марта.

На следующий день, 7 февраля Окружной суд Никоссии (Кипр) издал приказ, запрещающий ACP и его агенту Medison Pacific Trast совершать действия, направленные на завладение, обременение или продажу зернового терминала "Олимпекс" в Одесском МТП.

После этого к схеме продажи имущества терминала подключился банк "Восток". Финансовое учреждение 10 февраля передало право требования на часть имущества терминала по своему кредитному договору с GNT Group, срок которого истекал 25 марта 2023 года, ООО "ФК "Солюшинс Фактор".

Кроме того, ООО "Доступные финансы" купило у банка "Восток" право требования на часть имущества терминала по кредитам GNT Group и договорам залога/ипотеки, которые обеспечивали указанные кредиты.

В тот же день, 10 февраля "ФК "Солюшинс Фактор" передало право требования на имущество терминала "Доступные Финансы".

А "Доступные финансы" сразу же 10 февраля реализовало "Sunolta Oy" часть недвижимого имущества зернового терминала "Олимпекс" (сухой порт) за 4,7 млн долл. При этом оценочная стоимость сухого порта составляла 18 млн долл. Это имущество было в ипотеке банка "Восток" в качестве залога по кредитным обязательствам компании GNT Group.

Параллельно, 14 февраля суд в Швейцарии подтвердил законность назначения директором GN Trade DMCC Рейвена Джесси Грум-Бейкера. В ACP заявили, что Душан Денич уже не имеет права представлять интересы GNT Group в судах.

В этот же день Западный апелляционный хозяйственный суд удовлетворил иск уволенного директора "Олимпекс Купе Интернешнл" Виталия Марченко и полностью остановил ряд решений общего собрания, которые были приняты ранее в пользу Medison Pacific Trast: об увольнении Виталия Марченко, о назначении директором ООО "Олимпекс Купе Интернешнл" адвоката Hillmont Partners Игоря Кулака и смену юридического адреса компании с Одессы на Львов.

Однако, 15 февраля Хозяйственный суд Львовской области открыл производство в деле о банкротстве относительно "Олимпекс Купе Интернешнл" и назначил арбитражным управляющим Алексея Сокола. Этим же решением суд признал требования Medison Pacific Trast к "Олимпекс Купе Интернешнл" на 15,1 млн грн.

Кроме того, феврале АСР и Innovatus обратились в Печерский районный суд Киева с иском против GNT Group относительно долга компании на сумму 120 млн долл. и мошеннической растраты агропродукции компании на сумму более 130 млн долл.

Этот иск, по данным фондов, незаконно включили в несвязанное с ситуацией дело о наркотиках и в обход системы автораспределения передали судье Вовку. Он, вопреки требованиям, зарегистрировал свое решение только через 9 месяцев и непосредственно перед решающими слушаниями в Верховном суде касательно банкротства одного из активов GNT Group. Это позволило Грозе и Науменко сменить директора "Металзюкрейн", подконтрольного АСР.

Также 17 февраля Печерский районный суд Киева принял решение в пользу "Олимпекс Купе Интернешнл" в споре с АСР и его агентом Medison Pacific Trast и отменил меры обеспечения в отношении компании ООО "Олимпекс Купе Интернешнл" - арест 100% корпоративных прав в виде долей в уставном капитале "Олимпекс Купе Интернешнл" с ограничением осуществления любых действий госрегистраторами, в уголовном деле по факту расстраты запасов зерна.

После этого 1 марта частный нотариус Гулиев перерегистрировал местонахождение "Олимпекс Купе Интернешнл" со Львова на Одессу и сменил руководителя компании. Таким образом на должность снова был назначен представитель GNT Group Виталий Марченко.

Представитель юридической компании Hillmont Partners Игорь Кулак обжаловал действия нотариуса в Минюсте Украины.

И уже 9 марта (документ датирован 10 марта) министр юстиции Денис Малюська подписал приказ с перечнем и анализом ряда судебных решений в этом споре и восстановил Игоря Кулака на должности.

Марченко и другие заинтересованные лица подали несколько идентичных исков против Минюста в Киеве, Одессе и Львове.

Кроме того, 10 марта по заявлению АСР был назначен временный ликвидатор GN Terminal Enterprises Limited.

Хозяйственный суд Киева 15 марта отказал экс-директору "Олимпекс Купе Интернешнл" Виталию Марченко в удовлетворении его заявления об обеспечения иска с требованием остановить действие приказа Минюста. Также получили отказы в Одессе и Львове по своим искам другие заинтересованные лица.

Вместе с тем Киевский окружной административный суд принял заявление Марченко об обеспечении иска и удовлетворил его.

В АСР 17 марта сообщили, что полиция Кипра открыла уголовное производство против Сергея Грозы, Владимира Науменко, Душана Денича и других связанных с компанией GNT Group лиц. Дело было открыто в результате международного судебного производства, в том числе и уголовного производства в Украине, инициированных фондами АСР и Innovatus по факту растраты запасов зерна стоимостью 130 млн долл.

23 марта "Sunolta Oy" зарегистрировала ООО "Зерновой порт". И через две недели, 10 апреля в рамках доформирования уставного капитала передала сухой порт терминала "Олимпекс" новосозданной компании, единственным акционером которой является "Sunolta Oy".

В этот же день 10 апреля Sunolta Сorm провела отчуждение половины зернового терминала "Олимпекс", который в январе купила у банка "Південний", в пользу "Атолло Гранум". Стоимость отчужденных активов составила 163,2 млн грн, а внести деньги "Атолло Гранум" должно было до 10 ноября 2023 года, то есть аж через семь месяцев.

Единственным акционером "Атолло Гранум" является эстонская компания Sunolta Oy. "Аттолло Гранум" не владеет другим имуществом, кроме половины зернового терминала "Олимпекс" (IV очередь строительства).

В мае 2023 года была начата процедура ликвидации GN Trade DMCC (Дубай).

Несмотря на это 5 июня по решению GN Trade DMCC было назначено руководство "Олимпекс Купе Интернешнл" во главе с Виталием Марченко, а запись об этом в реестре юрлиц была осуществлена 27 сентября 2023 года.

Львовский окружной административный суд 6 июня закрыл производство, открытое по иску компании Medison Pacific Trast в связи с нарушением подсудности этого спора. Оно касалось перерегистрации "Олимпекс Купе Интернешнл".

Также 27 июня Западный апелляционный хозяйственный суд отклонил жалобу GNT Group по делу о банкротстве.

А Верховный Суд Украины 4 июля признал незаконными меры обеспечения иска касательно "Олимпекс Купе Интернешнл", "Металзюкрейн Корп Лтд" и "ЗПК "Инзерноэкспорт".

Также Окружной суд Никоссии (Кипр) 6 июля выдал приказ о запрете арбитражному управляющему, назначенному кредиторами, совершать какие-либо действия и проводить трансакции от имени компании GN Terminal Enterprises Limited, а также совершать любые действия по ликвидации ее прямых или непрямых дочерних компаний.

После этого Приморский суд Одессы 3 августа 2023 года запретил перерегистрацию "Олимпекс Купе Интернешнл".

Несмотря на серию судебных запретов, 27 сентября 19:00 - 19:30 частный нотариус Киевского городского нотариального округа Бадахов внес решение об отмене четырех судебных запретов на осуществление регистрационных действий по "Олимпекс Купе Интернешнл".

В этот же день в 21:50 госрегистратор Петровировского сельсовета Березовского района Одесской области Ткаченко осуществил госрегистрацию изменений к ведомостям "Олимпекс Купе Интернешнл", а также частный нотариус Гулиев - замену руководителя на Виталия Марченко и Владимира Науменко и смену местонахождения компании со Львова в Одессу на основании поддельной доверенности, которую выдала GN Trade DMCC своему представителю Валентине Мех.

На следующий день, 28 сентября частный нотариус Борисова наложила арест на осуществление регистрационных действий касательно "Олимпекс Купе Интернешнл". Это было сделано на основании судебного решения Приморского районного суда Одессы от 3 августа 2023.

Через месяц, 27 октября старший следователь по особо важным делам ГСУ Национальной полиции Украины вручил частному нотариусу Гулиеву подозрение о неисполнении судебного решения Западного апелляционного хозяйственного суда, которым было запрещено проводить перерегистрацию "Олимпекс Купе Интернешнл".

Также Минюст 13 ноября признал противозаконными действия госрегистратора Юрия Козлова по смене руководителя и местонахождения "Олимпекс Купе Интернешнл" с Одессы на Львов. Ведомство на 2 месяца заблокировало доступ госрегистратора к Единому государственному реестру.

Верховный Суд в составе судей Кассационного хозяйственного суда 15 ноября принял решение в пользу Medison Pacific Trast по жалобе Грозы и Науменко относительно "Олимпекс Купе Интернешнл". А на следующий день аналогичное решение было также принято относительно "Металзюкрейн".

Таким образом Верховный Суд своими решениями подтвердил обоснованность и мотивированность решений Хозяйственного суда Львовской области и Западного апелляционного хозяйственного суда.

Вместе с тем в ноябре 2023 года, по данным американских фондов, директор "Олимпекс Купе Интернешнл" заключил кабальный договор с "Атолло Гранум", согласно которому указанная компания имеет исключительное право на разгрузку грузов возле резервуаров терминала объемом до 129 тыс. куб.м. По дополнительному соглашению оплата за услуги погрузки и перегрузки составляла 16,80 грн/т, а рыночная цена этих услуг на тот момент стартовала от 27 долл./т. При этом договор нельзя расторгнуть в одностороннем порядке.

Стоит отметить, что Печерский районный суд Киева 30 ноября арестовал имущество "Олимпекс Купе Интернешнл" и "Атолло Гранум" в рамках уголовного производства об экспорте серого зерна.

Кроме того, Бюро экономической безопасности рааследует уголовное производство №32021160000000013, в котором фигурирует компания Грозы и Науменко. Следствием установлено, что в декабре 2023 года ООО "Агирос", принадлежащее контрабандисту Вадиму Альперину, который под санкциями и лишен украинского гражданства, вывозило зерно с терминала "Олимпекс". Связь ООО "Агирос" и ООО "Олимпекс Купе Интернешнл" зафиксирована также Одесским апелляционным судом в решении от 11 января 2024 года.

2024

Хозяйственный суд Львовской области 25 января 2024 года решил отстранить с должности директора "Олимпекс Купе Интернешнл" Виталия Марченко и временно назначил вместо него арбитражного управляющего Алексея Сокола. GNT Group обжаловала и это решение.

Также 8 февраля Высокий суд Англии и Уельса отказался удовлетворить заявление GNT Group об отмене заморозки активов компании. Судебный спор еще длиться. В ходе спора арбитраж рассмотрит требования Medison Pacific Trast и встречный иск Грозы и Науменко.

Минюст Украины в этот период также отменил регистрацию права собственности на объекты недвижимого имущества, которое "Доступные финансы" продало предприятию группы Sunolta.

После этого "Доступные Финансы" подало иск в Хозяйственный суд Киева с требованием отменить приказ Минюста.

Примерно через месяц Окружной суд Никоссии (Кипр) 13 марта удовлетворил заявление Грозы и Науменко и отменил приказ о назначении временного ликвидатора GN Terminal Enterprises Limited. Также были отменены все решения, принятые ликвидатором.

Группа компаний Sunolta по примеру "Доступные финансы" 20 марта также подала иск в Хозяйственный суд Киева с требованием признать незаконным приказ Минюста, которыми отменено право собственности компании на имущество зернового терминала "Олимпекс".

Западный апелляционный хозяйственный суд 4 апреля оставил Сокола временным руководителем "Олимпекс Купе Интернешнл", но при этом, согласно записи в госреестре, директором компании официально остается Виталий Марченко. Это постановление было обжаловано в Верховном Суде, окончательное решение суд еще не принял.

Арбитражный управляющий Алексей Сокол зашел на терминал "Олимпекс" 22 апреля и начал свою правовую деятельность по инвентаризации активов "Олимпекс Купе Интернешнл".

Стоит отметить, что состоянием на 23 апреля, по данным системи YouControl, среди владельцев "Олимпекс Купе Интернешнл" уже не было Сергея Грозы, но был его пасынок Александр Горбунов.

Назначенный судом арбитражный управляющий 24 апреля заключил договор аренды и управления терминалом "Олимпекс" с ООО "Грейн Инвест" по результатам проведенного конкурса по поиску управляющей компании.

И с этого времени зерновой терминал находится в процессе передачи под управление компании. "Грейн Инвест" до сих пор не получила право доступа на "Олимпекс", которое должен обеспечить арбитражный управляющий.

Только после того как арбитражный управляющий проведет инвентаризацию активов, которые должно получить в управление "Грейн Инвест", передачи компании права доступа и предоставления статуса портового оператора, компания сможет начать свою деятельность в порту Одессы.