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Оккупанты создали новые должности в украинских школах для манипуляции детьми

Оккупанты создали новые должности в украинских школах для манипуляции детьми

Киев  •  УНН

 • 448 просмотра

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В оккупированных школах появились «навигаторы детства» - советники по воспитанию из РФ для пропаганды. Они организуют мероприятия и составляют списки «лояльных детей» для дальнейших манипуляций.

В оккупированных украинских школах появились новые должности, созданные для манипулирования сознанием молодежи и изменения национальной идентичности детей. Об этом пишет Центр национального сопротивления, передает УНН

Детали

Речь идет о так называемых "советниках по воспитанию", которые получили название "навигаторы детства". Эти лица в основном являются гражданами рф, которые приезжают на временно оккупированные территории для выполнения пропагандистских задач.

Они организовывают для детей различные мероприятия, такие как экскурсии, пропагандистские лекции, киносеансы, а также посещение музеев, где подается искаженное видение истории.

Пропагандисты активно привлекают детей к участию в кремлевских движениях, пытаясь сформировать у них лояльность к России.

Все действия этих лиц тщательно фиксируются оккупационными администрациями.

Одной из основных их функций является составление списков "лояльных детей", которых можно будет использовать для дальнейших манипуляций.

Центр национального сопротивления призывает граждан сообщать о таких лицах для привлечения их к ответственности за коллаборационизм.

Ранее

На временно оккупированных территориях Украины наблюдается рост репрессий против граждан, связанных с активностью в социальных сетях. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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