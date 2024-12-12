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На Киевщине силы ПВО работают по вражеским дронам

На Киевщине силы ПВО работают по вражеским дронам

Киев  •  УНН

 • 7865 просмотра

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В воздушном пространстве Киевской области зафиксировано движение беспилотников противника. Силы противовоздушной обороны работают по целям, есть угроза атак с восточного и северо-восточного направлений.

На Киевщине зафиксировано движение вражеских беспилотников, силы ПВО работают по целям, передает УНН со ссылкой на Киевскую ОВА.

"Киевская область! В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по целям", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ОВА призвали находиться в укрытиях до конца воздушной тревоги. 

Добавим

Как сообщили в Воздушных силах, враг запустил несколько групп БПЛА.

Кроме того, в Воздушных силах предупредили, что для Киевщины есть угроза применения вражеских ударных БпЛА с восточного/северо-восточного направлений.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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