На Киевщине силы ПВО работают по вражеским дронам
Киев • УНН
В воздушном пространстве Киевской области зафиксировано движение беспилотников противника. Силы противовоздушной обороны работают по целям, есть угроза атак с восточного и северо-восточного направлений.
На Киевщине зафиксировано движение вражеских беспилотников, силы ПВО работают по целям, передает УНН со ссылкой на Киевскую ОВА.
"Киевская область! В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по целям", - говорится в сообщении.
Кроме того, в ОВА призвали находиться в укрытиях до конца воздушной тревоги.
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Как сообщили в Воздушных силах, враг запустил несколько групп БПЛА.
Кроме того, в Воздушных силах предупредили, что для Киевщины есть угроза применения вражеских ударных БпЛА с восточного/северо-восточного направлений.