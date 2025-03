Компанія Грози і Науменка GNT Group заблокувала роботу зернового терміналу в Одесі. Детальна хронологія конфлікту

Група компаній українських бізнесменів Сергія Грози та Володимира Науменка GNT Group у 2019 та 2021 році отримала інвестиційні кредити від двох американських фондів Argentem Creek Partners (ACP) та Innovatus Capital Partners на суму 95 млн дол. на розвиток зернового терміналу "Олімпекс" в Одесі. Згодом стало зрозуміло, що двоє "заповзятливих" бізнесменів не тільки не планують повертати позику, а й продали заставне майно терміналу через низку підконтрольних їм фірм-прокладок, поки вели переговори з американцями про реструктуризацію кредитів. Зараз крапку в конфлікті намагаються поставити міжнародні суди, але поки цього не сталося GNT Group робить все можливе, щоб не допустити на термінал нового керуючого. УНН спробував розібратися, куди поділися американські гроші і майно терміналу.

У 2006 році компанія Володимира Науменка і Сергія Грози GNT Terminals залучила інвестиції Raiffeisen Bank і почала будівництво зернового терміналу на території ТОВ "Олімпекс Купе Інтернейшнл", яке Гроза і Науменко купили в 2003 році.

Пізніше у 2009 – компанія залучила 35 млн дол. інвестицій європейської дочки американської корпорації CHS Inc. і вони розпочали спільний проект зі створення експортного зернового терміналу. Передбачалося, що CHS буде керувати частиною потужностей терміналу, включаючи транспортну інфраструктуру, через офіс CHS Europe в Женеві.

У 2015 році Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) схвалив забезпечений довгостроковий кредит для компанії GN Terminal Enterprises Limited (GNT Group), яка входить в структуру GNT Group, в сумі 40 млн дол. на збільшення потужності зернового терміналу в Одеському порту.

ЄБРР також схвалив виділення кредиту в обсязі до 18,7 млн дол. ​​дочірній компанії кіпрського GNT Olimpex Holding Ltd (GNT Group), яка також входить в структуру GNT Group, для будівництва в Одеському порту потужностей з сушіння та очищення зерна. Цей комплекс повинен був бути інтегрований з перевантажувальним терміналом ТОВ "ЗПК "Інзерноекспорт". Ця компанія також підконтрольна Грозі і Науменку.

За даними ЗМІ, GNT Olympus Holding Ltd є офшорною компанією, яка досі отримує винагороду за послуги, які надає "Олімпекс Купе Інтернешнл", використовуючи свої активи.

Варто відзначити, що у вересні 2017 року Державна фіскальна служба України провела обшук на терміналі, підставою для якого стала угода, укладена "Олімпекс Купе Інтернейшнл" в 2015 році. Тоді ДФС вирішила, що угода була укладена з сумнівним контрагентом.

2019

Влітку 2019 року ГУ ДФС в Одеській області також провело перевірку "Олімпекс Купе Інтернешнл" і виявило несвоєчасне надходження валютної виручки за договорами, підписаними з Black Sea Comodities Limited. Сума простроченої дебіторської заборгованості становила близько 50 млн дол. Податківці 10 липня нарахували "Олімпекс Купе Інтернешнл" пеню в сумі майже 646 млн грн.

За даним фактом навіть було відкрито кримінальне провадження №12022000000001431.

У 2019 році була завершена четверта черга будівництва терміналу "Олімпекс Купе Інтернейшнл", а компанія CHS Inc. згорнула інвестиційну активність в Україні і вийшла з проєкту з будівництва та розвитку зернового терміналу. За умовами інвестдоговору CHS Inc. повинна була отримати привілейовані умови перевалки зерна на терміналі. Однак ті умови, які надала GNT Group, не влаштували CHS Inc. Інвестори розцінили це як навмисні дії, спрямовані на витіснення їх з активів терміналу. Пізніше CHS Inc. звернулася до міжнародних судів і з 35 млн дол., інвестованих в термінал, частину їм вдалося повернути.

Для того, щоб викупити частку CHS Inc. у 26%, GNT Group почала пошук рефінансування.

За даними ЗМІ, 12 листопада GNT Group взяла кредит у розмірі 75 млн дол. у американського хедж-фонду Argentem Creek Partners (ACP). Термін погашення – 5 грудня 2021 року. Як стверджують Гроза та Науменко, згодом ці кошти були спрямовані на погашення кредиту ЄБРР та викуп 26% частки CHS у зерновому терміналі "Олімпекс".

2020

У 2020 році, як стверджує GNT, компанія закрила лінії торгового фінансування в європейських банках приблизно на 150 млн дол.

Однак у 2020 році ТОВ "Олімпекс Купе Інтернешнл" також взяло іпотеку в банку "Південний" під заставу майна терміналу на суму 158,7 млн грн (17,5 млн дол.) за допомогою підконтрольних Грозі та Науменку фірм "Ферко" і Ftormetexport з датою погашення – 31 липня 2024 року. Ці дві компанії передали в заставу банку в тому числі половину терміналу "Олімпекс", яка вже перебувала в заставі у американського інвестора.

Варто відзначити, що бенефіціаром групи "Ферко" через компанії "Еносі Едвайзорі Лімітед", "Веллінг Ессетс Лтд" і "Івст Консалтинг Лтд" є Володимир Науменко.

За даними ЗМІ, у групи "Ферко" і Ftormetexport вже на той момент були борги за сумнівними операціями з продажу сільськогосподарської продукції та її експорту за договором комісії. У "Ферко" - 295 млн грн, а у Ftormetexport - 58 млн грн.

У цей період, як стверджують в GNT Group, компанія отримала дозвіл від АСР на відкриття кредитних ліній від Банку "Восток" під заставу майна.

Крім того, в кінці року між українською компанією і американським інвестором був підписаний корпоративний договір, згідно з яким до Ради директорів керуючої холдингової компанії GN Terminal Enterprises Limited від кредитора (ACP) були призначені два директори – Олексій Павленко і Богдан Хом'як.

2021

За даними ЗМІ, 28 січня Американський фонд Innovatus Capital Partners видав кредит на 20 млн дол. під заставу зерна. Інноватусу також було передано у забезпечення як заставоутримувачу другої черги частину активів Групи GNT.

Також влітку GNT Group підписала кілька кредитних договорів з приватними фінкомпаніями.

Після настання терміну погашення за інвестиційними кредитами 5 грудня 2021 року дебіторська заборгованість ТОВ "Олімпекс Купе Інтернешнл" перед АСР становила 160 млн дол. Компанія тоді повідомляла, що закупила великі обсяги агропродукції і у неї є лише 58 тис. дол. Пізніше цю інформацію спростували.

Експертам АСР вдалося встановити, що всупереч заявам Грози і Науменка про відсутність коштів, вони переказали афілійованим організаціям понад 41,6 млн дол. Крім того, компанія намагалася використовувати українські банки для ефективного виведення своїх активів за борги, щоб викупити їх від імені нових підконтрольних юросіб.

2022

У лютому наступного року, як стверджують Гроза і Науменко, АСР нібито погодився продовжити дату погашення кредиту до 31 березня 2022 року. При цьому, якщо рефінансування буде добросовісним, американський фонд нібито був готовий відстрочити виконання зобов'язань до 30 травня 2022 року.

Також у лютому, перед початком повномасштабного вторгнення, за словами українських бізнесменів Грози та Науменка, компанія Сotecna підтвердила наявність заставного зерна на терміналі.

Але в американському фонді Innovatus Capital Partners цьому аудиту не вірять і вважають, що належне їм заставне зерно було розграбовано і продано. Загальна сума застави оцінювалася в 25 млн дол. GNT Group заперечує звинувачення американців у незаконних діях щодо заставного зерна на суму 25 млн дол., що зберігалося на терміналі.

Починаючи з 24 лютого фонд Innovatus Capital Partners почав вимагати від української компанії повернути позику.

Наступного дня після першої вимоги, 25 лютого, як стверджують Гроза та Науменко, ТОВ "Олімпекс Купе Інтернешнл" поінформувало Американський фонд про неможливість забезпечення зберігання зерна та контролю його якості через військові ризики, відсутність потужностей для тривалого зберігання зернових та неможливість ротації вантажу через ракетні атаки.

По закінченню нового терміну погашення інвестиційних кредитів перед АСР, у квітні 2022 року, за словами Грози та Науменка, на засіданні Ради директорів GNT Group фінансовий директор компанії Душан Деніч попросив Американський фонд про нову відстрочку всіх платіжних зобов'язань української компанії. Бізнесмени стверджують, що в цей період ніяких заяв про примусове стягнення боргу з боку американських фондів не було.

За словами Грози та Науменка, GNT Group отримала доступ до терміналу "Олімпекс" лише у травні 2022 року. Зайшовши туди, вони нібито побачили, що зерно (ячмінь, пшениця і кукурудза) почало псуватися, і надалі вони його утилізували.

Міжнародна інспекційно-сертифікаційна компанія Bureau Veritas 13 травня нібито провела інспекцію зерна, переданого в заставу Innovatus, і задокументувала його псування. Вологе зерно в закритому просторі може бути вибухонебезпечним у разі влучання снаряда. Це, як стверджує керівництво терміналу, стало підставою для негайної утилізації зіпсованого зерна.

Як стверджують в Innovatus Capital Partners, компанія GNT Group не попереджала їх про утилізацію зерна вартістю 25 млн дол., хоча була зобов'язана направити відповідне повідомлення. Крім того, у фонді підкреслили, що Bureau Veritas перевірила тільки 15% зерна, яке зберігалося в терміналі. У звіті компанії нічого не говорилося про кукурудзу, якої на терміналі було найбільше.

Innovatus також заявив, що GNT Group не допустила призначених фондом інспекторів до повної перевірки терміналу "Олімпекс", їм давали лише документи, але не дозволяли подивитися на зерно. На думку Innovatus, зерна на "Олімпексі" не було вже в січні 2022 року.

На засіданні Ради директорів GNT Group 6 липня 2022 року було прийнято рішення залучити компанію Ziff-Ivin Assosiates Ltd для проведення аудиту стану зернового терміналу. Ця компанія з 2020 року на вимогу АСР кожен квартал робила звіти про результати роботи холдингу GNT.

Після цього, 14 липня Західний апеляційний господарський суд ухвалив рішення про заборону вчинення реєстраційних дій щодо ТОВ "Олімпекс Купе Інтернешнл".

Варто зазначити, що 22 липня регіональний керівник Міжнародного інвестиційного фонду Argentem Creek Partners (АСР) Джон Паттон запропонував проект Угоди про відстрочку платежів до 30 вересня 2022 року. Цей документ також передбачав, що наприкінці 2022 року Ziff-Ivin Associates Ltd проведе аудит діяльності GNT Group.

Трохи пізніше, в серпні GNT Group повідомила АСР про те, що в травні компанія продала 63 тис. т насіння соняшнику зі збитком 41,5 млн дол. у зв'язку з тим, що насіння нібито зіпсувалися. 50 тис. тонн насіння соняшнику зберігалися на елеваторі ТОВ "Відродження" (входить до групи Sunolta), який раніше належав компанії "Ферко", підконтрольній Науменку.

В АСР впевнені, що насправді цей соняшник був перероблений в соняшникову олію на заводі, який знаходиться на території елеватора. У фонді також вважають, що GNT Group експортувала цю олію в квітні-червні. Гроза і Науменко, в свою чергу, переконують американців, що в цей період ніяких експортних операцій їх компанія не проводила.

Після перерви, з початку жовтня 2022 року Гроза і Науменко продовжили переговори з Innovatus Capital Partners про погашення заборгованості в розмірі 20 млн дол. Фонд був готовий піти на поступки і зробити істотний дисконт для якнайшвидшого погашення заборгованості.

У цей час діяльністю Грози і Науменка знову зацікавилися правоохоронні органи. Бюро економічної безпеки 21 листопада 2022 року відкрило кримінальне провадження №42022100000000598. В ході його розслідування була викрита схема вивезення сільськогосподарської продукції за межі території України без сплати податків, шляхом використання реквізитів підприємств з ознаками "ризиковості" при експортних операціях. Зокрема, слідством було встановлено, що в протиправній діяльності використовувалися підприємства ТОВ "АУТСТАФФ 19", ТОВ "ЕКСПРЕС ВСЕ", ТОВ "АГРОТРАНС-ГРУП", які були віднесені до категорії "ризикових".

Під час обшуків правоохоронці виявили на зерновому терміналі "Олімпекс" зерно, яке зберігалося там без належних документів.

Менш ніж через два тижні, 2 грудня банк "Восток" почав процедуру стягнення майна терміналу за кредитним договором з GNT Group, термін якого закінчувався 25 березня 2023 року.

Незважаючи на це, 13 грудня Гроза і Науменко під час комунікації з керуючим директором Innovatus Аною Фірмато продовжили переконувати американських інвесторів у своєму бажанні погасити борг, але не отримали на це згоди з боку другого кредитора – ACP.

В середині грудня, як стверджують в GNT Group, компанія також контактувала з компаніями Abu Dhabi Ports (ADQ) і Yas Holdings (Elite Agro) нібито з приводу можливості залучення стратегічного інвестування, що дозволило б провести рефінансування боргу перед АСР і Innovatus.

19 грудня кредитний агент Medison Pacific Trast, що діє від імені Фонду ACP, за допомогою державного реєстратора Юрія Козлова змінив директорів і юридичні адреси трьох компаній, які входять в GNT Group - ТОВ "Олімпекс Купе Інтернешнл", ТОВ "Інзерноекспорт" і ТОВ "Металзюкрейн Корп лтд" з Одеси на Львів.

На наступний день, 20 грудня, АСР направив лист Грозі і Науменку з вимогою негайно погасити кредит. Цього ж дня агент кредитора Medison Pacific Trast змінив директора ТОВ "Олімпекс Купе Інтернешнл" Віталія Марченка на адвоката Hillmont Partners, що представляє інтереси АСР, Ігоря Кулака.

Після цього, 22 грудня було відкрито ще одне кримінальне провадження №12022000000001431 за фактом розтрати запасів зерна, в ньому фігурує ТОВ "Олімпекс Купе Інтернешнл".

Кредитори ACP 23 грудня повідомили про початок застосування примусових заходів до зернового терміналу GNT Group. Фонди звинуватили GNT Group у непрозорості. У ACP був комплексний пакет забезпечення щодо капіталу GNT Group, що дозволив фонду встановити контроль над бізнесом GNT Group в Україні і на Кіпрі.

У грудні новим директором GN Trade DMCC (Холдингова компанія для всіх українських активів групи GNT) був призначений Рейвен Джессі Грум-Бейкер замість Душана Деніча.

2023

Печерський районний суд у рамках кримінального провадження № 12022000000001431 за фактом розтрати запасів зерна, ініційованого фондом Innovatus, 5 січня 2023 року заарештував 100% корпоративних прав у вигляді часток у статутному капіталі "Олімпекс Купе Інтернешнл" з обмеженням здійснення будь-яких дій держреєстраторами.

Наступного дня, 6 січня, Львівський окружний адміністративний суд заборонив держреєстраторам проводити будь-які реєстраційні дії щодо "Олімпекс Купе Інтернешнл".

При цьому в січні банк "Південний" ініціював в терміновому порядку стягнення половини зернового терміналу "Олімпекс" за договором іпотеки, термін якого закінчувався в 2024 році. Ціна продажу становила 3,6 млн дол., а покупцем стала Sunolta Corm.

Також в цей період, 13 січня Високий суд Англії видав всесвітній наказ (WFO) про заморожування активів GNT Group на суму 118 млн дол.

Але цього ж дня було підписано договір купівлі-продажу половини зернового терміналу між банком "Південний" та Sunolta Corm.

Під приводом недопуску блокування роботи зернового терміналу, GNT Group оскаржить в судах рішення реєстраторів, українських та іноземних судів, ініційованих ACP.

Фонд АСР ініціював 6 лютого справу про банкрутство компанії "Олімпекс Купе Інтернешнл". Процедура банкрутства ще двох компаній "Металзюкрейн Корп Лтд", а також материнської компанії GNT Group - GN Terminals Enterprises Limited (Кіпр) почалася в період лютого - березня.

На наступний день, 7 лютого, Окружний суд Нікосії (Кіпр) видав наказ, що забороняє ACP і його агенту Medison Pacific Trast здійснювати дії, спрямовані на заволодіння, обтяження або продаж зернового терміналу "Олімпекс" в Одеському МТП.

Після цього до схеми продажу майна терміналу підключився банк "Восток". Фінансова установа 10 лютого передала право вимоги на частину майна терміналу за своїм кредитним договором з GNT Group, термін якого закінчувався 25 березня 2023 року, ТОВ "ФК "Солюшинс Фактор".

Крім того, ТОВ "Доступні Фінанси" купило у банку "Восток" право вимоги на частину майна терміналу за кредитами GNT Group та договорами застави/іпотеки, які забезпечували зазначені кредити.

Того ж дня, 10 лютого, "ФК "Солюшинс Фактор" передало право вимоги на майно терміналу "Доступні Фінанси".

А "Доступні Фінанси" відразу ж 10 лютого реалізувало "Sunоlta Oy" частину нерухомого майна зернового терміналу "Олімпекс" (сухий порт) за 4,7 млн дол. При цьому оціночна вартість сухого порту становила 18 млн дол. Це майно було в іпотеці банку "Восток" в якості застави за кредитними зобов'язаннями компанії GNT Group.

Паралельно, 14 лютого суд у Швейцарії підтвердив законність призначення директором GN Trade DMCC Рейвена Джессі Грум-Бейкера. В ACP заявили, що Душан Деніч вже не має права представляти інтереси GNT Group в судах.

В цей же день Західний апеляційний господарський суд задовольнив позов звільненого директора "Олімпекс Купе Інтернешнл" Віталія Марченка і повністю зупинив низку рішень загальних зборів, які були прийняті раніше на користь Medison Pacific Trast: про звільнення Віталія Марченка, про призначення директором ТОВ "Олімпекс Купе Інтернешнл" адвоката Hillmont Partners Ігоря Кулака і зміну юридичної адреси компанії з Одеси на Львів.

Однак, 15 лютого Господарський суд Львівської області відкрив провадження у справі про банкрутство щодо "Олімпекс Купе Інтернешнл" і призначив арбітражним керуючим Олексія Сокола. Цим же рішенням суд визнав вимоги Medison Pacific Trast до" Олімпекс Купе Інтернешнл " на 15,1 млн грн.

Крім того, лютому АСР і Innovatus звернулися до Печерського районного суду Києва з позовом проти GNT Group щодо боргу компанії на суму 120 млн дол. та шахрайської розтрати агропродукції компанії на суму понад 130 млн дол.

Цей позов, за даними фондів, незаконно включили в не пов'язану з ситуацією справу про наркотики і в обхід системи авторозподілу передали судді Вовку. Він, всупереч вимогам, зареєстрував своє рішення лише через 9 місяців і безпосередньо перед вирішальними слуханнями у Верховному Суді щодо банкрутства одного з активів GNT Group. Це дозволило Грозі та Науменку змінити директора "Металзюкрейн", підконтрольного АСР.

Також 17 лютого Печерський районний суд Києва ухвалив рішення на користь "Олімпекс Купе Інтернешнл" у спорі з АСР і його агентом Medison Pacific Trast і скасував заходи забезпечення щодо компанії ТОВ "Олімпекс Купе Інтернешнл" - арешт 100% корпоративних прав у вигляді часток у статутному капіталі "Олімпекс Купе Інтернешнл" з обмеженням здійснення будь-яких дій держреєстраторами, у кримінальній справі за фактом розстрати запасів зерна.

Після цього 1 березня приватний нотаріус Гулієв перереєстрував місцезнаходження "Олімпекс Купе Інтернешнл" зі Львова на Одесу і змінив керівника компанії. Таким чином на посаду знову був призначений представник GNT Group Віталій Марченко.

Представник юридичної компанії Hillmont Partners Ігор Кулак оскаржив дії нотаріуса в Мін'юсті України.

І вже 9 березня (документ датований 10 березня) міністр юстиції Денис Малюська підписав наказ з переліком та аналізом низки судових рішень у цій суперечці та поновив Ігоря Кулака на посаді.

Марченко та інші зацікавлені особи подали кілька ідентичних позовів проти Мін'юсту в Києві, Одесі та Львові.

Крім того, 10 березня за заявою АСР був призначений тимчасовий ліквідатор GN Terminal Enterprises Limited.

Господарський суд Києва 15 березня відмовив ексдиректору "Олімпекс Купе Інтернешнл" Віталію Марченку в задоволенні його заяви про забезпечення позову з вимогою зупинити дію наказу Мін'юсту. Також отримали відмови в Одесі та Львові за своїми позовами інші зацікавлені особи.

Разом з тим Київський окружний адміністративний суд прийняв заяву Марченка про забезпечення позову і задовольнив його.

В АСР 17 березня повідомили, що поліція Кіпру відкрила кримінальне провадження проти Сергія Грози, Володимира Науменка, Душана Деніча та інших, пов'язаних з компанією GNT Group осіб. Справу було відкрито в результаті міжнародного судового провадження, в тому числі і кримінального провадження в Україні, ініційованих фондами АСР і Innovatus за фактом розтрати запасів зерна вартістю 130 млн дол.

23 березня "Sunolta Oy" зареєструвала ТОВ "Зерновий порт". І через два тижні, 10 квітня в рамках доформування статутного капіталу передала сухий порт терміналу "Олімпекс" новоствореній компанії, єдиним акціонером якої є "Sunolta Oy".

Цього ж дня 10 квітня Sunolta Сorm провела відчуження половини зернового терміналу "Олімпекс", який у січні купила у банку "Південний", на користь "Атолло Гранум". Вартість відчужених активів становила 163,2 млн грн, а внести гроші "Атолло Гранум" повинно було до 10 листопада 2023 року, тобто аж через сім місяців.

Єдиним акціонером "Атолло Гранум" є естонська компанія Sunolta Oy. "Аттолло Гранум" не володіє іншим майном, крім половини зернового терміналу" Олімпекс " (IV черга будівництва).

У травні 2023 року було розпочато процедуру ліквідації GN Trade DMCC (Дубай).

Незважаючи на це, 5 червня за рішенням GN Trade DMCC було призначено керівництво "Олімпекс Купе Інтернешнл" на чолі з Віталієм Марченком, а запис про це в реєстрі юросіб було здійснено 27 вересня 2023 року.

Львівський окружний адміністративний суд 6 червня закрив провадження, відкрите за позовом компанії Medison Pacific Trast, у зв'язку з порушенням підсудності цього спору. Воно стосувалося перереєстрації "Олімпекс Купе Інтернешнл".

Також 27 червня Західний апеляційний господарський суд відхилив скаргу GNT Group у справі про банкрутство.

А Верховний Суд України 4 липня визнав незаконними заходи забезпечення позову щодо "Олімпекс Купе Інтернешнл", "Металзюкрейн Корп ЛТД "і"ЗПК " Інзерноекспорт".

Також Окружний суд Нікосії (Кіпр) 6 липня видав наказ про заборону арбітражному керуючому, призначеному кредиторами, здійснювати будь-які дії і проводити трансакції від імені компанії GN Terminal Enterprises Limited, а також здійснювати будь-які дії по ліквідації її прямих або непрямих дочірніх компаній.

Після цього Приморський суд Одеси 3 серпня 2023 року заборонив перереєстрацію "Олімпекс Купе Інтернешнл".

Незважаючи на серію судових заборон, 27 вересня 19:00 - 19:30 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Бадахов вніс рішення про скасування чотирьох судових заборон на здійснення реєстраційних дій щодо "Олімпекс Купе Інтернешнл".

Цього ж дня о 21:50 держреєстратор Петровирівської сільради Березівського району Одеської області Ткаченко здійснив держреєстрацію змін до відомостей "Олімпекс Купе Інтернешнл", а також приватний нотаріус Гулієв - заміну керівника на Віталія Марченка та Володимира Науменка та зміну місцезнаходження компанії зі Львова до Одеси на підставі підробленої довіреності, яку видала GN Trade DMCC своєму представнику Валентині Мех.

На наступний день, 28 вересня, приватний нотаріус Борисова наклала арешт на здійснення реєстраційних дій щодо "Олімпекс Купе Інтернешнл". Це було зроблено на підставі судового рішення Приморського районного суду Одеси від 3 серпня 2023 року.

Через місяць, 27 жовтня старший слідчий з особливо важливих справ ГСУ Національної поліції України вручив приватному нотаріусу Гулієву підозру про невиконання судового рішення Західного апеляційного господарського суду, яким було заборонено проводити перереєстрацію "Олімпекс Купе Інтернешнл".

Також Мін'юст 13 листопада визнав протизаконними дії держреєстратора Юрія Козлова щодо зміни керівника та місцезнаходження "Олімпекс Купе Інтернешнл" з Одеси на Львів. Відомство на 2 місяці заблокувало доступ держреєстратора до Єдиного державного реєстру.

Верховний Суд у складі суддів Касаційного господарського суду 15 листопада ухвалив рішення на користь Medison Pacific Trast за скаргою Грози та Науменка щодо "Олімпекс Купе Інтернешнл". А на наступний день аналогічне рішення було також прийнято щодо "Металзюкрейн".

Таким чином Верховний Суд своїми рішеннями підтвердив обґрунтованість та вмотивованість рішень господарського суду Львівської області та Західного апеляційного господарського суду.

Разом з тим, в листопаді 2023 року, за даними американських фондів, директор "Олімпекс Купе Інтернешнл" уклав кабальний договір з "Атолло Гранум", згідно з яким зазначена компанія має виключне право на розвантаження вантажів біля резервуарів терміналу обсягом до 129 тис.куб. м. за додатковою угодою оплата за послуги навантаження і перевантаження становила 16,80 грн/т, а ринкова ціна цих послуг на той момент стартувала від 27 дол./т. При цьому договір не можна розірвати в односторонньому порядку.

Варто відзначити, що Печерський районний суд Києва 30 листопада заарештував майно "Олімпекс Купе Інтернешнл" і "Атолло Гранум" в рамках кримінального провадження про експорт сірого зерна.

Крім того, Бюро економічної безпеки розслідує кримінальне провадження №32021160000000013, в якому фігурує компанія Грози і Науменка. Слідством встановлено, що в грудні 2023 року ТОВ "Агірос", що належить контрабандисту Вадиму Альперіну, який під санкціями і позбавлений українського громадянства, вивозило зерно з терміналу "Олімпекс". Зв'язок ТОВ "Агірос" і ТОВ "Олімпекс Купе Інтернешнл" зафіксовано також одеським апеляційним судом у рішенні від 11 січня 2024 року.

2024

Господарський суд Львівської області 25 січня 2024 року вирішив відсторонити з посади директора "Олімпекс Купе Інтернешнл" Віталія Марченка і тимчасово призначив замість нього арбітражного керуючого Олексія Сокола. GNT Group оскаржила і це рішення.

Також 8 лютого Високий суд Англії та Уельсу відмовився задовольнити заяву GNT Group про скасування заморозки активів компанії. Судовий спір ще триває. В ході спору арбітраж розгляне вимоги Medison Pacific Trast і зустрічний позов Грози і Науменка.

Мін'юст України в цей період також скасував реєстрацію права власності на об'єкти нерухомого майна, яке "Доступні Фінанси" продало підприємству групи Sunolta.

Після цього "Доступні Фінанси" подало позов до Господарського суду Києва з вимогою скасувати наказ Мін'юсту.

Приблизно через місяць Окружний суд Нікосії (Кіпр) 13 березня задовольнив заяву Грози та Науменка і скасував наказ про призначення тимчасового ліквідатора GN Terminal Enterprises Limited. Також були скасовані всі рішення, прийняті ліквідатором.

Група компаній Sunolta за прикладом "Доступні Фінанси" 20 березня також подала позов до Господарського суду Києва з вимогою визнати незаконним наказ Мін'юсту, якими скасовано право власності компанії на майно зернового терміналу "Олімпекс".

Західний апеляційний господарський суд 4 квітня залишив Сокола тимчасовим керівником "Олімпекс Купе Інтернешнл", але при цьому, згідно запису в держреєстрі, директором компанії офіційно залишається Віталій Марченко. Ця постанова була оскаржена у Верховному Суді, остаточне рішення суд ще не прийняв.

Арбітражний керуючий Олексій Сокол зайшов на термінал "Олімпекс" 22 квітня і почав свою правову діяльність з інвентаризації активів "Олімпекс Купе Інтернешнл".

Варто відзначити, що станом на 23 квітня, за даними системи YouControl, серед власників "Олімпекс Купе Інтернешнл" вже не було Сергія Грози, але був його пасинок Олександр Горбунов.

Призначений судом арбітражний керуючий 24 квітня уклав договір оренди та управління терміналом "Олімпекс" з ТОВ "Грейн Інвест" за результатами проведеного конкурсу з пошуку керуючої компанії.

І з цього часу зерновий термінал знаходиться в процесі передачі під управління компанії. "Грейн Інвест " досі не отримала право доступу на" Олімпекс", яке повинен забезпечити арбітражний керуючий.

Тільки після того як арбітражний керуючий проведе інвентаризацію активів, які має отримати в управління "Грейн Інвест", передачі компанії права доступу і надання статусу портового оператора, компанія зможе почати свою діяльність в порту Одеси.