Зеленский получил Вифлеемский огонь от украинских пластунов

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео со встречи с пластунами, пишет УНН.

Дети передали ему Вифлеемский огонь.

"Встретился с украинскими скаутами, которые передали Вифлеемский огонь мира. Огонь также передадут нашим защитникам и защитницам. Спасибо скаутским организациям за то, что помогаете и заботитесь об Украине", - говорится в подписи к видео.

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