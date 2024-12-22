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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский получил Вифлеемский огонь от украинских пластунов

Зеленский получил Вифлеемский огонь от украинских пластунов

Киев  •  УНН

 • 515 просмотра

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Этот огонь также будет передан украинским военным.

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео со встречи с пластунами, пишет УНН.

Дети передали ему Вифлеемский огонь.

"Встретился с украинскими скаутами, которые передали Вифлеемский огонь мира. Огонь также передадут нашим защитникам и защитницам. Спасибо скаутским организациям за то, что помогаете и заботитесь об Украине", - говорится в подписи к видео.

Вифлеемский огонь мира развезут поездами по всей Украине: куда и когда13 дек. 2024, 12:50 • 14006 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Обществополитика
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