Зеленский получил Вифлеемский огонь от украинских пластунов
Киев • УНН
Этот огонь также будет передан украинским военным.
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео со встречи с пластунами, пишет УНН.
Дети передали ему Вифлеемский огонь.
"Встретился с украинскими скаутами, которые передали Вифлеемский огонь мира. Огонь также передадут нашим защитникам и защитницам. Спасибо скаутским организациям за то, что помогаете и заботитесь об Украине", - говорится в подписи к видео.
Вифлеемский огонь мира развезут поездами по всей Украине: куда и когда13 дек. 2024, 12:50 • 14006 просмотров