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Вифлеемский огонь мира развезут поездами по всей Украине: куда и когда

Вифлеемский огонь мира развезут поездами по всей Украине: куда и когда

Киев  •  УНН

 • 2757 просмотра

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15 декабря пластуны передадут Вифлеемский огонь мира Укрзализныце на Центральном вокзале Киева. Огонь доставят на 22 вокзала Украины с помощью 12 ночных поездов.

На Центральном железнодорожном вокзале в Киеве 15 декабря пластуны передадут Вифлеемский огонь мира представителям Укрзализныци. Об этом сообщили в компании, передает УНН.

Детали

«Вифлеемский огонь мира снова поедет по Украине! 15 декабря на Центральном железнодорожном вокзале Киева пластуны передадут представителям железной дороги Вифлеемский огонь мира», - говорится в сообщении.

Огонь, как указано, доставят на 22 вокзала Украины с помощью 12 ночных поездов 15-16 декабря. Первым свет повезет поезд №81 Киев - Ужгород, который отправится в 18:30.

Укрзализныця вместе с пластунами уже четвертый год подряд распространяют Вифлеемский огонь по Украине, а третий год - в условиях полномасштабной войны.

Этой зимой Вифлеемский огонь станет символом стойкости и победы над злом. Всех желающих приглашают присоединиться к этой традиции, взять частичку огня в свои дома и поделиться его теплом с близкими.

Добавим

Ежегодно накануне Рождества скауты передают Вифлеемский огонь мира христианскому миру. Традиция основана в 1986 году в австрийском городе Линц, когда местная телерадиокомпания решила доставить огонь из Вифлеема в больницы и детские дома, чтобы поддержать тех, кто празднует Рождество не дома. Огонь привозят самолетом из Вифлеема, а впоследствии эту идею подхватили скауты, сделав ее международной.

В Украине Вифлеемский огонь мира распространяют пластуны, начиная с 1988 года.

В прошлом году Вифлеемский огонь мира доставили в правительство.

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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