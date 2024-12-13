Вифлеемский огонь мира развезут поездами по всей Украине: куда и когда
Киев • УНН
15 декабря пластуны передадут Вифлеемский огонь мира Укрзализныце на Центральном вокзале Киева. Огонь доставят на 22 вокзала Украины с помощью 12 ночных поездов.
На Центральном железнодорожном вокзале в Киеве 15 декабря пластуны передадут Вифлеемский огонь мира представителям Укрзализныци. Об этом сообщили в компании, передает УНН.
Детали
«Вифлеемский огонь мира снова поедет по Украине! 15 декабря на Центральном железнодорожном вокзале Киева пластуны передадут представителям железной дороги Вифлеемский огонь мира», - говорится в сообщении.
Огонь, как указано, доставят на 22 вокзала Украины с помощью 12 ночных поездов 15-16 декабря. Первым свет повезет поезд №81 Киев - Ужгород, который отправится в 18:30.
Укрзализныця вместе с пластунами уже четвертый год подряд распространяют Вифлеемский огонь по Украине, а третий год - в условиях полномасштабной войны.
Этой зимой Вифлеемский огонь станет символом стойкости и победы над злом. Всех желающих приглашают присоединиться к этой традиции, взять частичку огня в свои дома и поделиться его теплом с близкими.
Добавим
Ежегодно накануне Рождества скауты передают Вифлеемский огонь мира христианскому миру. Традиция основана в 1986 году в австрийском городе Линц, когда местная телерадиокомпания решила доставить огонь из Вифлеема в больницы и детские дома, чтобы поддержать тех, кто празднует Рождество не дома. Огонь привозят самолетом из Вифлеема, а впоследствии эту идею подхватили скауты, сделав ее международной.
В Украине Вифлеемский огонь мира распространяют пластуны, начиная с 1988 года.
В прошлом году Вифлеемский огонь мира доставили в правительство.