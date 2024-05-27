"Серый" экспорт зерна на терминале "Олимпекс". Что известно.

Проблема "серого" экспорта зерна существует в Украине не первый год. В последний период таких нарушений стало меньше, но они все еще есть. Об этом, в частности, свидетельствует уголовное производство, которое расследует Территориальное управление Бюро экономической безопасности Киева, о "сером" экспорте зерна и отмывании средств, происходивших на терминале "Олимпекс", когда им управляла группа компаний GNT Group Сергея Грозы и Владимира Науменко, пишет УНН.

Как говорится в решении Печерского районного суда Киева, которым было арестовано имущество ООО "Олимпекс Купе Интернешнл", входящего в структуру GNT Group Грозы и Науменко, в ходе досудебного расследования правоохранители разоблачили схему вывоза сельскохозяйственной продукции из Украины без уплаты налогов путем использования реквизитов предприятий с признаками "рисковости" при экспортных операциях.

В частности, как утверждает следствие, фактическая доставка и расчет за наличные средства осуществлялись на производственных мощностях, то есть непосредственно на подконтрольном Грозе и Науменко через компании "Олимпекс Купе Интернешнл" и "Аттолло Гранум" терминале "Олимпекс".

"Целостные имущественные комплексы по указанным адресам используются в противоправной деятельности для хранения, накопления и перевалки сельскохозяйственной продукции "рисковых" СХД (субьектов хозяйственной деятельности – ред.)", — говорится в материалах суда.

Во время допроса 11 ноября 2023 года Виталий Марченко, который в то время был директором ООО "Олимпекс Купе Интернешнл", подтвердил, что его компания предоставляет услуги по погрузке, хранению и разгрузке сельхозпродукции.

По данным следствия, в схеме использовалисть следующие "рисковые" предприятия: "АУТСТАФФ 19", "ЭКСПРЕСС ВСЕ" и "АГРОТРАНС-ГРУПП". С их помощью с терминала исчезло более 40 тыс. т зерновых и масличных в 2023 году.

Во время обысков на зерновом терминале правоохранители обнаружили агропродукцию без документов по владельцам имущества. Так, 10 ноября 2023 года на "Олимпексе" находились остатки зерна: около 22,6 тыс. т пшеницы, почти 9 тыс. т кукурузы и 11 тыс. т сои.

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Председатель Аграрного союза Украины Геннадий Новиков в комментарии УНН рассказал, что "серый" или "черный" экспорт зерна будет существовать, пока расчеты будут за наличные. Вместе с тем, по его словам, количество безналичных расчетов за агропродукцию в последнее время увеличилось.

"Уже где-то 50 на 50 идет наличный расчет и безналичный. Раньше безналичный был 3-5%, если 10% - то это хорошо, все остальное - за наличные. Поэтому ситуация улучшилась, но не на 100%", – сказал он.

По словам Новикова, экспортеры не должны быть заинтересованы в "черном" экспорте, потому что из-за этого не будут получать возмещение НДС и потеряют конкурентоспособность.

"Другое дело, что продают (продукцию – ред.) дочерним компаниям и выводят капиталы, но это уже немного другое дело. Это не черный экспорт, это финансовые сделки, нарушения и тому подобное", - отметил он.

Это объясняет, в частности то, почему компания Грозы и Науменко, как утверждается в материалах Высокого суда Англии и Уэльса, вывозила из терминала "Олимпекс" зерно, которое якобы испортилось, на судах подконтрольной им GNT Europe.

По данным Новикова, на зерновом терминале были специально созданы условия для одного портового оператора. "Там заставляли или создавали условия, чтобы через определенного оператора, который имел определенные возможности на этом терминале они, так сказать, экспортировали", - отметил Новиков.

Речь идет об ООО "Аттолло Гранум", которое имело эксклюзивный контракт с терминалом и могло свободно делать, что заблагорассудится.

В частности, по информации журналистов, подконтрольная Грозе и Науменко компания "Аттолло Гранум" через схему незаконной продажи получила половину зернового терминала "Олимпекс". Она активно сотрудничает с компанией одного из известнейших контрабандистов в Украине - Вадима Альперина, попавшего под санкции СНБО в 2021 году и которого лишили украинского гражданства.

В качестве доказательства их сотрудничества журналисты опубликовали фото товарно-транспортной накладной, по которой "Аттолло Гранум" отгружала пшеницу компании Альперина "Агирос".

В то же время, по данным издания РБК-Украина, сейчас через терминал "Олимпекс Купе" компании Альперина могут переваливать около 150 тыс. т зерновых в месяц. Даже с учетом самой низкой цены за тонну в 150 евро речь может идти о сумме в 22,5 млн евро в месяц, из которых бюджет Украины не получает ничего.

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Эксперты, опрошенные УНН, утверждают, что только в прошлом году компания "Аттолло Гранум" получила 37 млн ​​дол. чистой прибыли. При этом официально ею был задекларирован ущерб более чем на 1,8 млн грн. Не сложно представить, сколько мог бы получить украинский бюджет, будь такие портовые операторы как "Аттолло Гранум" более порядочными.

Напомним

Группа компаний GNT Group, принадлежащих бизнесменам Сергею Грозе и Владимиру Науменко, в 2019 и 2021 годах получила инвестиционные кредиты от двух американских фондов на развитие зернового терминала "Олимпекс" в Одессе, которым владела в то время. Эти компании Грозы и Науменко, по данным СМИ, активно сотрудничали с компанией подсанкционного контрабандиста Вадимом Альпериным, лишенным украинского гражданства.

Решив не возвращать средства кредиторам, Гроза и Науменко набрали кредитов в украинских банках "Восток" и "Південний" под залог имущества зернового терминала, которое уже и так было под залогом у американцев.

Через незамысловатую схему с использованием подконтрольных компаний и украинских банков они несколько раз перепродали имущество "Олимпекса", пытаясь таким способом сохранить контроль над терминалом.

Украинские правоохранители возбудили несколько уголовных дел в связи с ситуацией вокруг "Олимпекса". Например, одну из компаний Науменко и Грозы уличили в сером экспорте зерна, которое хранилось на терминале.

А кредиторы, в свою очередь, в международных арбитражах требуют возвращения своих средств и достаточно успешно. В частности, английский арбитраж принял решение о всемирной заморозке активов Грозы и Науменко.

Более подробно о конфликте вокруг зернового терминала "Олимпекс" можно прочитать в материале: "Компания Грозы и Науменко GNT Group заблокировала работу зернового терминала в Одессе. Детальная хронология конфликта".