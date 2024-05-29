Підконтрольні Грозі та Науменку компанії роками ухиляються від сплати податків завдяки "сірому" експорту зернових із термінала "Олімпекс"

Ряд компаній, що входять до GNT Group бізнесменів Сергія Грози та Володимира Науменка, ухиляються від сплати податків на мільйони гривень, використовуючи "ризикові" підприємства. Про це свідчать матеріали судових рішень щодо кримінальних проваджень, у яких вони фігурують, пише УНН.

У поле зору правоохоронців Гроза та Науменко потрапили ще наприкінці січня 2021 року. Зокрема, Територіальне управління Бюро економічної безпеки на Одещині розслідує кримінальне провадження за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах чотирма компаніями, що входять до структури GNT Group – ТОВ "Ферко", ТОВ "Металзюкрейн Корп ЛТД", ТОВ "Зерновий Перевантажувальний Комплекс "Інзерноекспорт" та підприємство "Вторметекспорт".

Як вбачається з клопотання сторони обвинувачення про арешт майна, посадові особи ТОВ "Ферко", ТОВ "Металзюкрейн Корп ЛТД", СТОВ "Урожай", ТОВ "Зерновий перевантажувальний комплекс "Інзерноекспорт" та ТОВ "Вторметекспорт" здійснюють незаконне формування податкового кредиту, підміну товарних позицій під час їх реалізації, а також здійснюють інші дії, спрямовані на ухилення від сплати податків йдеться в ухвалі Київського районного суду міста Одеса.

За даними слідства, компанії Грози та Науменко використовували при експортних операціях зерна реквізити "ризикових" підприємств ТОВ "АУТСТАФФ 19", ТОВ "АЛІСЕНТА ТРЕЙД" та ТОВ "СОЛТЕК ПРОДАКТ".

Сторона звинувачення зазначала, що мова могла йти про заниження податку на прибуток у 2023 році сумарно на понад 115 млн грн.

В іншому рішенні вже Одеського апеляційного суду з цього ж кримінального провадження згадувалася ще одна підконтрольна Грозі та Науменку компанія – ТОВ "Олімпекс Купе Інтернешнл", яка раніше керувала зерновим терміналом "Олімп".

Там зберігалося зерно, яке компанії Грози та Науменко, як вважає слідство, продавали "у сіру". Зокрема, через це термінал вважають найбільшими воротами "сірого" експорту зерна. Україною. Зокрема, детективи виявили, що компанії Грози та Науменко не заплатили українському бюджету майже 37,5 млн. грн.

При цьому експортером "сірих" зернових було ТОВ "Агірос", яке належить відомому контрабандисту Вадиму Альперіну, проти якого РНБО запровадила санкції у 2021 році та якого позбавили українського громадянства. А відвантажувала ці зернові, за даними ЗМІ, ще одна підконтрольна Грозі та Науменку компанія "Аттолло Гранум".

До речі, за інформацією джерела УНН у правоохоронних органах, Бюро економічної безпеки в середу проводить обшуки у цій компанії Грози та Науменко у справі "сірого" експорту зерна з терміналом "Олімпекс".

Бізнесмени Гроза і Науменко змусили ексдиректора зернового терміналу "Олімпекс" працювати з підсанкційним Альперіним

Ще одне кримінальне провадження, в якому фігурує компанія Грози та Науменко ТОВ "Олімпекс Купе Інтернешнл", розслідує Територіальне управління БЕБ міста Києва. Воно відкрито роком пізніше, 2022-го, проте також стосується "сірого" експорту зернових.

Справу розслідують за статтями щодо ухилення від сплати податків, підроблення документів для державних реєстрів, легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом та незаконного поводження зі зброєю чи боєприпасами.

Схема, за якою діяла компанія Грози та Науменко ідентична тій, що використовувалася раніше, відрізняються лише назви фіктивних компаній, та й то не всі. У ній зокрема фігурує згадане вже в іншому кримінальному провадженні ТОВ "АУТСТАФФ 19".

Крім цієї компанії вони також використовували "ризикові" підприємства "ЕКСПРЕС ВСЕ" та "АГРОТРАНС-ГРУП".

За їх допомогою, за даними слідства, з терміналу зникло щонайменше 40 тис. т зернових та олійних у 2023 році.

Нагадаємо

Група компаній GNT Group, що належать бізнесменам Сергію Грозі та Володимиру Науменку, у 2019 та 2021 роках отримала інвестиційні кредити від двох американських фондів на розвиток зернового термінала "Олімпекс" в Одеській області, яким володіла на той час.

Ці компанії Грози і Науменко, за даними ЗМІ, активно співпрацювали з компанією підсанкційного контрабандиста Вадима Альперіна, позбавленого українського громадянства.

Вирішивши не повертати кошти кредиторам, Гроза та Науменко набрали кредитів в українських банках "Схід" та "Південний" під заставу майна зернового термінала, яке вже й так було під заставою в американців.

Через схему з використанням підконтрольних компаній та українських банків вони кілька разів перепродали майно "Олімпексу", намагаючись у такий спосіб зберегти контроль над терміналом.

Українські правоохоронці порушили кілька кримінальних справ у зв'язку із ситуацією навколо "Олімпексу". А кредитори, своєю чергою, у міжнародних арбітражах вимагають повернення своїх коштів і досить успішно. Зокрема, англійський суд ухвалив рішення про всесвітнє заморожування активів Грози та Науменка.

Докладніше про конфлікт навколо зернового термінала "Олімпекс" можна прочитати у матеріалі: "Компанія Грози та Науменко GNT Group заблокувала роботу зернового термінала в Одесі. Детальна хронологія конфлікту".