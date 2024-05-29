Подконтрольные Грозе и Науменко компании годами уклоняются от уплаты налогов благодаря "серому" экспорту зерновых из терминала "Олимпекс"

Ряд компаний, входящих в GNT Group бизнесменов Сергея Грозы и Владимира Науменко, уклоняются от уплаты налогов на миллионы гривен, используя "рисковые" предприятия. Об этом свидетельствуют материалы судебных решений по уголовным производствам, в которых они фигурируют, пишет УНН.

В поле зрения правоохранителей Гроза и Науменко попали еще в конце января 2021 года. В частности, территориальное управление Бюро экономической безопасности в Одесской области расследует уголовное производство по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах четырьмя компаниями, входящими в структуру GNT Group – ООО "Ферко", ООО "Металлзюкрейн Корп ЛТД", ООО "зерновой перегрузочный Комплекс "Инзерноэкспорт" и предприятие "Вторметэкспорт".

Как следует из ходатайства стороны обвинения об аресте имущества, должностные лица ООО "Ферко", ООО "Металлзюкрейн Корп ЛТД", СООО "Урожай", ООО "зерновой перегрузочный комплекс "Инзерноэкспорт" и ООО "Вторметэкспорт" осуществляют незаконное формирование налогового кредита, подмену товарных позиций при их реализации, а также осуществляют другие действия, направленные на уклонение от уплаты налогов говорится в Постановлении Киевского районного суда города Одесса.

По данным следствия, компании Грозы и Науменко использовали при экспортных операциях зерна реквизиты "рисковых" предприятий ООО "АУТСТАФФ 19", ООО "АЛИСЕНТА ТРЕЙД" и ООО "СОЛТЕК ПРОГАКТ".

Сторона обвинения отмечала, что речь могла идти о занижении налога на прибыль в 2023 году суммарно более чем на 115 млн грн.

В другом решении уже Одесского апелляционного суда по этому же уголовному производству упоминалась еще одна подконтрольная Грозе и Науменко компания – ООО "Олимпекс Купе Интернешнл", которая ранее руководила зерновым терминалом "Олимп".

Там хранилось зерно, которое компании Грозы и Науменко, как считает следствие, продавали "в серую". В частности, из-за этого терминал считают крупнейшими воротами "серого" экспорта зерна. Украиной. В частности, детективы обнаружили, что компании Грозы и Науменко не заплатили украинскому бюджету почти 37,5 млн. грн.

При этом экспортером "серых" зерновых было ООО "Агирос", которое принадлежит известному контрабандисту Вадиму Альперину, против которого СНБО ввел санкции в 2021 году и которого лишили украинского гражданства. А отгружала эти зерновые, по данным СМИ, еще одна подконтрольная Грозе и Науменко компания "Аттолло Гранум".

Кстати, по информации источника УНН в правоохранительных органах, Бюро экономической безопасности в среду проводит обыски у этой компании Грозы и Науменко по делу "серого" экспорта зерна с терминалом "Олимпекс".

Бизнесмены Гроза и Науменко заставили экс-директора зернового терминала "Олимпекс" работать с подсанкционным Альпериным

Еще одно уголовное производство, в котором фигурирует компания Грозы и Науменко ООО "Олимпекс Купе Интернешнл", расследует территориальное управление Бэб города Киева. Оно открыто годом позже, в 2022-м, о том также касается "серого" экспорта зерновых.

Дело расследуют по статьям об уклонении от уплаты налогов, подделке документов для государственных реестров, легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем и незаконного обращения с оружием или боеприпасами.

Схема, по которой действовала компания Грозы и Науменко идентична той, что использовалась ранее, отличаются лишь названия фиктивных компаний, да и то не все. В ней в частности фигурирует упомянутое уже в другом уголовном производстве ООО "АУТСТАФФ 19".

Помимо этой компании они также использовали " рисковые "предприятия" экспресс ВСЕ "и"АГРОТРАНС-групп".

С их помощью, по данным следствия, из терминала исчезло по меньшей мере 40 тыс. т зерновых и масличных в 2023 году.

Напомним

Группа компаний GNT Group, принадлежащих бизнесменам Сергею Грозе и Владимиру Науменко, в 2019 и 2021 годах получила инвестиционные кредиты от двух американских фондов на развитие зернового терминала "Олимпекс" в Одесской области, которым владела в то время.

Эти компании Грозы и Науменко, по данным СМИ, активно сотрудничали с компанией подсанкционного контрабандиста Вадима Альперина, лишенного украинского гражданства.

Решив не возвращать средства кредиторам, Гроза и Науменко набрали кредитов в украинских банках "Восток" и "Южный" под залог имущества зернового терминала, которое уже и так было под залогом у американцев.

Через схему с использованием подконтрольных компаний и украинских банков они несколько раз перепродали имущество "Олимпекса", пытаясь таким образом сохранить контроль над терминалом.

Украинские правоохранители возбудили несколько уголовных дел в связи с ситуацией вокруг "Олимпекса". А кредиторы, в свою очередь, в международных арбитражах требуют возврата своих средств и достаточно успешно. В частности, английский суд принял решение о всемирном замораживании активов Грозы и Науменко.

Подробнее о конфликте вокруг зернового терминала "Олимпекс" можно прочитать в материале: "Компания Грозы и Науменко GNT Group заблокировала работу зернового терминала в Одессе. Подробная хронология конфликта".