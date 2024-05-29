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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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БЭБ проводит обыски в подконтрольной одесским бизнесманам Грозе и Науменко компании по делу о «сером» экспорте зерна – источник

БЭБ проводит обыски в подконтрольной одесским бизнесманам Грозе и Науменко компании по делу о «сером» экспорте зерна – источник

Киев  •  УНН

29 мая 2024, 08:51  •  39420 просмотра

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Детективы Бюро экономической безопасности проводят обыски в компании "Аттолло Гранум", подконтрольной одесским бизнесменам Сергею Грозе и Владимиру Науменко, подозреваемых в "сером" экспорте зерна с терминала "Олимпекс".

Детективы Бюро экономической безопасности проводят обыски в компании "Аттоло Гранум", подконтрольной одесским бизнесменам Сергею Грозе и Владимиру Науменко. Ее подозревают в "сером" экспорте зерновых из терминала "Олимпекс" в Одесской области. Об этом УНН стало известно из собственных источников в правоохранительных органах.

БЭБ разоблачило схему вывоза сельскохозяйственной продукции из Украины без уплаты налогов путем использования реквизитов предприятий с признаками "рисковости" во время экспортных операций.

По данным следствия, фактическая доставка и наличный расчет осуществлялись на производственных мощностях, то есть непосредственно на подконтрольном Грозе и Науменко через компании "Олимпекс Купе Интернешнл" и "Аттолло Гранум" терминале "Олимпекс".

"Цельные имущественные комплексы по указанным адресам используются в противоправной деятельности для хранения, накопления и перевалки сельскохозяйственной продукции "рисковых" СХД (субъектов хозяйственной деятельности - ред.)", - говорится в материалах суда.

Для этого использовались такие "рисковые" предприятия: "АУТСТАФФ 19", "ЭКСПРЕСС ВСЕ" и "АГРОТРАНС-ГРУПП". С их помощью из терминала исчезло минимум 40 тыс. т зерновых и масличных в 2023 году.

Во время предварительных обысков на зерновом терминале правоохранители также обнаружили агропродукцию без документов о владельцах. Так, 10 ноября 2023 г. на "Олимпексе" находились около 22,6 тыс. т пшеницы, почти 9 тыс. т кукурузы и 11 тыс. т сои.

БЭБ расследует уголовное производство по статьям по уклонению от уплаты налогов, подлогу документов для государственных реестров, легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и незаконному обращению с оружием или боеприпасами.

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Кроме того, ООО "Аттолло Гранум", подконтрольное Грозе и Науменко, активно сотрудничает с известным в Украине контрабандистом Вадимом Альпериным, в отношении которого СНБО в 2021 году ввел санкции и лишен украинского гражданства.

Именно эта компания Грозы и Науменко отгружала зерновые компании Альперина "Агирос" на терминале "Олимпекс".

Речь идет минимум о 20 тыс. тонн кукурузы и 10 тыс. тонн пшеницы, экспортером которой, по данным правоохранителей, была компания "Агирос".

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По данным РБК-Украина, сейчас через терминал "Олимпекс" компании Альперина могут переваливать около 150 тыс. тонн зерновых в месяц. Даже с учетом самой низкой цены за тонну в 150 евро речь может идти о сумме в 22,5 млн. евро в месяц, из которых бюджет Украины не получает ничего.

Напомним

Группа компаний GNT Group, принадлежащих бизнесменам Сергею Грозе и Владимиру Науменко, в 2019 и 2021 годах получила инвестиционные кредиты от двух американских фондов на развитие зернового терминала "Олимпекс" в Одесской области, которым владела к тому времени. Решив не возвращать деньги кредиторам, Гроза и Науменко набрали кредиты в украинских банках "Восток" и "Південний" под залог имущества зернового терминала, которое уже и так было под залогом у американцев.

Из-за нехитрой схемы с использованием подконтрольных компаний и украинских банков они несколько раз перепродали имущество "Олимпексу", пытаясь таким образом сохранить контроль над терминалом.

Украинские правоохранители возбудили несколько уголовных дел в связи с ситуацией вокруг "Олимпекса". А кредиторы, в свою очередь, в международных арбитражах требуют возврата собственных средств и довольно удачно. В частности, английский суд принял решение о всемирной заморозке активов Грозы и Науменко.

Детальнее о конфликте вокруг зернового терминала "Олимпекс" можно прочитать в материале: "Компания Грозы и Науменко GNT Group заблокировала работу зернового терминала в Одессе. Детальная хронология конфликта".

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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