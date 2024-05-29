БЕБ проводить обшуки в підконтрольній одеським бізнесманам Грозі і Науменко компанії у справі про "сірий" експорт зерна - джерело

Детективи Бюро економічної безпеки проводять обшуки в компанії "Аттоло Гранум", підконтрольній одеським бізнесменам Сергію Грозі і Володимиру Науменко. Її підозрюють у "сірому" експорті зернових з терміналу "Олімпекс " в Одеській області. Про це УНН стало відомо з власних джерел у правоохоронних органах.

БЕБ викрило схему вивезення сільськогосподарської продукції з України без сплати податків шляхом використання реквізитів підприємств з ознаками "ризиковості" під час експортних операцій.

За даними слідства, фактична доставка і готівковий розрахунок здійснювалися на виробничих потужностях, тобто безпосередньо на підконтрольному Грозі і Науменко через компанії "Олімпекс Купе Інтернешнл" і "Аттолло Гранум" терміналі "Олімпекс".

"Цільні майнові комплекси за вказаними адресами використовуються в протиправній діяльності для зберігання, накопичення та перевалки сільськогосподарської продукції "ризикових" СГД (суб'єктів господарської діяльності - ред.)", - йдеться в матеріалах суду.

Для цього використовувалися такі "ризикові" підприємства: "АУТСТАФФ 19", "експрес ВСЕ" і "АГРОТРАНС-груп". З їх допомогою з терміналу зникло мінімум 40 тис.т зернових і олійних в 2023 році.

Під час попередніх обшуків на зерновому терміналі правоохоронці також виявили агропродукцію без документів про власників. Так, 10 листопада 2023 р.на "Олімпексі" перебували близько 22,6 тис. т пшениці, майже 9 тис. т кукурудзи і 11 тис. т сої.

Беб розслідує кримінальне провадження за статтями щодо ухилення від сплати податків, підроблення документів для державних реєстрів, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом і незаконного поводження зі зброєю або боєприпасами.

Найбільші ворота для "сірого" експорту зернових: як працюють схеми на терміналі "Олімпекс"

Крім того, ТОВ "Аттолло Гранум", підконтрольне Грозі і Науменко, активно співпрацює з відомим в Україні контрабандистом Вадимом Альперіним, щодо якого РНБО в 2021 році ввів санкції і позбавлений українського громадянства.

Саме ця компанія грози і Науменко відвантажувала Зернові компанії Альперіна " Агірос" на терміналі "Олімпекс".

Йдеться мінімум про 20 тис. тонн кукурудзи і 10 тис.тонн пшениці, експортером якої, за даними правоохоронців, була компанія "Агірос".

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За даними РБК-Україна, зараз через термінал "Олімпекс" компанії Альперіна можуть перевалювати близько 150 тис.тонн зернових на місяць. Навіть з урахуванням найнижчої ціни за тонну в 150 євро мова може йти про суму в 22,5 млн.євро на місяць, з яких бюджет України не отримує нічого.

Нагадаємо

Група компаній GNT Group, що належать бізнесменам Сергію Грозі та Володимиру Науменку, у 2019 та 2021 роках отримала інвестиційні кредити від двох американських фондів на розвиток зернового терміналу "Олімпекс" в Одеській області, яким володіла на той час. Вирішивши не повертати гроші кредиторам, Гроза і Науменко набрали кредити в українських банках "Восток" і "Південний" під заставу майна зернового терміналу, яке вже і так було під заставою у американців.

Через нехитру схему з використанням підконтрольних компаній і українських банків вони кілька разів перепродали майно "Олімпексу", намагаючись таким чином зберегти контроль над терміналом.

Українські правоохоронці порушили кілька кримінальних справ у зв'язку з ситуацією навколо "Олімпекса". А кредитори, в свою чергу, в міжнародних арбітражах вимагають повернення власних коштів і досить вдало. Зокрема, англійський суд ухвалив рішення про всесвітнє заморожування активів Грози та Науменка.

Детальніше про конфлікт навколо зернового терміналу " Олімпекс "можна прочитати в матеріалі: "Компанія грози і Науменко GNT Group заблокувала роботу зернового терміналу в Одесі. Детальна хронологія конфлікту".