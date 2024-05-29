БЕБ проводить обшуки в підконтрольній одеським бізнесманам Грозі і Науменко компанії у справі про "сірий" експорт зерна - джерело

ukenru
Ексклюзив
07:30 • 12015 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

04:30 • 37804 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 62078 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 107930 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 132618 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 137041 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 235969 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 170749 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Ексклюзив
28 березня, 11:58 • 190115 перегляди

У супермаркетах зросли ціни на гречку, молоко та масло. Експерт спрогнозував, що буде далі з їх вартістю

28 березня, 11:39 • 172980 перегляди

"На стадії обговорення": Свириденко роз'яснила деталі з угодою з США про копалини

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
4.8 м/с
53 %
751 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
В ЄС очікують скорочення імпорту сільгосппродукції з України

В ЄС очікують скорочення імпорту сільгосппродукції з України

28 березня, 23:40 • 23718 перегляди
Ілон Маск продав соцмережу X своїй компанії xAI за 33 млрд доларів

Ілон Маск продав соцмережу X своїй компанії xAI за 33 млрд доларів

29 березня, 00:07 • 19231 перегляди
Румунія хоче посилити позиції НАТО у Чорному морі

Румунія хоче посилити позиції НАТО у Чорному морі

29 березня, 00:25 • 23304 перегляди
ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

29 березня, 01:53 • 32027 перегляди
Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

03:09 • 38929 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 235965 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 357536 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 373596 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 289346 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 362458 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 57903 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 74755 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 86345 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

28 березня, 12:34 • 169599 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

28 березня, 10:48 • 172177 перегляди
Актуальне
БЕБ проводить обшуки в підконтрольній одеським бізнесманам Грозі і Науменко компанії у справі про "сірий" експорт зерна - джерело

БЕБ проводить обшуки в підконтрольній одеським бізнесманам Грозі і Науменко компанії у справі про "сірий" експорт зерна - джерело

Київ • УНН

 • 101842 перегляди

Детективи Бюро економічної безпеки проводять обшуки в компанії "Аттоло Гранум", підконтрольній одеським бізнесменам Сергію Грозі і Володимиру Науменко, підозрюваних в "сірому" експорті зерна з терміналу" Олімпекс".

Детективи Бюро економічної безпеки проводять обшуки в компанії "Аттоло Гранум", підконтрольній одеським бізнесменам Сергію Грозі і Володимиру Науменко. Її підозрюють у "сірому" експорті зернових з терміналу "Олімпекс " в Одеській області. Про це УНН стало відомо з власних джерел у правоохоронних органах.

БЕБ викрило схему вивезення сільськогосподарської продукції з України без сплати податків шляхом використання реквізитів підприємств з ознаками "ризиковості" під час експортних операцій.

За даними слідства, фактична доставка і готівковий розрахунок здійснювалися на виробничих потужностях, тобто безпосередньо на підконтрольному Грозі і Науменко через компанії "Олімпекс Купе Інтернешнл" і "Аттолло Гранум" терміналі "Олімпекс".

"Цільні майнові комплекси за вказаними адресами використовуються в протиправній діяльності для зберігання, накопичення та перевалки сільськогосподарської продукції "ризикових" СГД (суб'єктів господарської діяльності - ред.)", - йдеться в матеріалах суду.

Для цього використовувалися такі "ризикові" підприємства: "АУТСТАФФ 19", "експрес ВСЕ" і "АГРОТРАНС-груп". З їх допомогою з терміналу зникло мінімум 40 тис.т зернових і олійних в 2023 році.

Під час попередніх обшуків на зерновому терміналі правоохоронці також виявили агропродукцію без документів про власників. Так, 10 листопада 2023 р.на "Олімпексі" перебували близько 22,6 тис. т пшениці, майже 9 тис. т кукурудзи і 11 тис. т сої.

Беб розслідує кримінальне провадження за статтями щодо ухилення від сплати податків, підроблення документів для державних реєстрів, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом і незаконного поводження зі зброєю або боєприпасами.

Найбільші ворота для "сірого" експорту зернових: як працюють схеми на терміналі "Олімпекс"28.05.24, 09:44 • 200810 переглядiв

Крім того, ТОВ "Аттолло Гранум", підконтрольне Грозі і Науменко, активно співпрацює з відомим в Україні контрабандистом Вадимом Альперіним, щодо якого РНБО в 2021 році ввів санкції і позбавлений українського громадянства.

Саме ця компанія грози і Науменко відвантажувала Зернові компанії Альперіна " Агірос" на терміналі "Олімпекс".

Йдеться мінімум про 20 тис. тонн кукурудзи і 10 тис.тонн пшениці, експортером якої, за даними правоохоронців, була компанія "Агірос".

Бізнесмени Гроза і Науменко змусили ексдиректора зернового терміналу "Олімпекс" працювати з підсанкційним Альперіним28.05.24, 13:26 • 118944 перегляди

За даними РБК-Україна, зараз через термінал "Олімпекс" компанії Альперіна можуть перевалювати близько 150 тис.тонн зернових на місяць. Навіть з урахуванням найнижчої ціни за тонну в 150 євро мова може йти про суму в 22,5 млн.євро на місяць, з яких бюджет України не отримує нічого.

Нагадаємо

Група компаній GNT Group, що належать бізнесменам Сергію Грозі та Володимиру Науменку, у 2019 та 2021 роках отримала інвестиційні кредити від двох американських фондів на розвиток зернового терміналу "Олімпекс" в Одеській області, яким володіла на той час. Вирішивши не повертати гроші кредиторам, Гроза і Науменко набрали кредити в українських банках "Восток" і "Південний" під заставу майна зернового терміналу, яке вже і так було під заставою у американців.

Через нехитру схему з використанням підконтрольних компаній і українських банків вони кілька разів перепродали майно "Олімпексу", намагаючись таким чином зберегти контроль над терміналом.

Українські правоохоронці порушили кілька кримінальних справ у зв'язку з ситуацією навколо "Олімпекса". А кредитори, в свою чергу, в міжнародних арбітражах вимагають повернення власних коштів і досить вдало. Зокрема, англійський суд ухвалив рішення про всесвітнє заморожування активів Грози та Науменка.

Детальніше про конфлікт навколо зернового терміналу " Олімпекс "можна прочитати в матеріалі: "Компанія грози і Науменко GNT Group заблокувала роботу зернового терміналу в Одесі. Детальна хронологія конфлікту".

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ЕкономікаКримінал та НП
rada-natsionalnoi-bezpeky-i-oborony-ukrainyРада національної безпеки і оборони України
ukrainaУкраїна
odesaОдеса
polshchaПольща
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,732.20
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,880.21