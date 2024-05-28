Найбільші ворота для "сірого" експорту зернових: як працюють схеми на терміналі "Олімпекс"

Найбільшими воротами сірого експорту зернових з України залишається зерновий термінал "Олімпекс" - один з найбільших в Одеській області. "Сірі" експортери використовують кілька схем вивезення - за готівку, а також через фіктивні фірми. Однією із яскравих прикладів порушників стала компані бізнесменів Сергія Грози і Володимира Науменко "Олімпекс Купе Інтернешнл", пише УНН.

Як працюють схеми

Однією з найрозповсюдженіших схем "сірого" експорту є використання ризикових підприємств, які заздалегідь створюються для вивезення необлікованого зерна, що придбане за готівку.

Як показує практика, такі компанії зазвичай оформлені на підставних осіб та не займаються постійною господарською діяльністю. Вони або не подають документи про походження зерна або декларують удаваних виробників.

Після того, як зерно вивозять за межі України, його перепродають по кілька разів, після чого воно вже легально потрапляє до кінцевого покупця. При цьому валюта не повертається в Україну, а отже бюджет не доотримує надходжень.

В такій схемі зазвичай кінцевим покупцем зерна є компанія нерезидент, яка платить кошти за зерно іншому нерезиденту, пов'язаному з українським експортером.

Можливий і інший варіант, коли валюта перераховується нерезиденту, який потім закуповує товар за кордоном та імпортує його в Україну, щоб реалізувати за готівку та продати податковий кредит.

За даними аналітиків Бюро економічної безпеки минулого року ризикові підприємства експортували зернові невідомого походження на понад 130 млрд грн. Тоді це складало понад 20% від загального експорту зернових.

Водночас тільки в Одеській області минулого року у митному оформленні було відмовлено по 75 митним деклараціям загальним обсягом 1,6 млн тон на 430 млн дол.

Тож не складно зрозуміти, що левова частка "сірого" експорту зерна йшла з зернових терміналів Одеської області, а саме з одного з найбільших – "Олімпекса". Це, зокрема, підтверджується матеріалами кримінального провадження, яке розслідує БЕБ.

Гроза і Науменко пішли накатаною схемою

Як йдеться в рішенні Печерського районного суду Києва, яким було заарештовано майно ТОВ "Олімпекс Купе Інтернешнл", що входить до структури GNT Group бізнесменів Сергія Грози та Володимира Науменка, під час досудового розслідування правоохоронці викрили схему вивозу сільськогосподарської продукції з України без сплати податків через використання реквізитів підприємств з ознаками "ризиковості" під час експортних операцій.

За даними слідства, фактична доставка і розрахунок за готівку здійснювалися на виробничих потужностях, тобто безпосередньо на підконтрольному Грозі та Науменку через компанії "Олімпекс Купе Інтернешнл" і "Аттолло Гранум" терміналі "Олімпекс".

"Цілісні майнові комплекси за вказаними адресами використовуються у протиправній діяльності для зберігання, накопичення та перевалки сільськогосподарської продукції "ризикових" СГД (суб'єктів господарської діяльності - ред.)", - йдеться в матеріалах суду.

Для цього використовувалися такі "ризикові" підприємства: "АУТСТАФФ 19", "ЕКСПРЕС ВСІ" та "АГРОТРАНС-ГРУП". З їхньою допомогою з термінала зникло понад 40 тис. т зернових і олійних у 2023 році.

Під час обшуків на зерновому терміналі правоохоронці також виявили агропродукцію без документів щодо власників майна. Так, 10 листопада 2023 року на "Олімпексі" перебували близько 22,6 тис. т пшениці, майже 9 тис. т кукурудзи та 11 тис. т сої.

Додамо

Голова Аграрного союзу України Геннадій Новіков у коментарі УНН розповів, що "сірий" або "чорний" експорт зерна існуватиме, поки розрахунки будуть за готівку. Водночас, за його словами, кількість безготівкових розрахунків за агропродукцію останнім часом збільшилася.

"Уже десь 50 на 50 іде готівковий розрахунок і безготівковий. Раніше безготівковий був 3-5%, якщо 10% - то це добре, все інше - за готівку. Тому ситуація покращилася, але не на 100%", - сказав він.

За словами Новікова, експортери не повинні бути зацікавлені в "чорному" експорті, бо через це не отримуватимуть відшкодування ПДВ і втратять конкурентоспроможність.

"Інша справа, що продають (продукцію - ред.) дочірнім компаніям і виводять капітали, але це вже трохи інша справа. Це не чорний експорт, це фінансові оборудки, порушення тощо", - зазначив він.

Нагадаємо

Група компаній GNT Group, що належать бізнесменам Сергієві Грозі та Володимиру Науменку, у 2019 і 2021 роках отримала інвестиційні кредити від двох американських фондів на розвиток зернового терміналу "Олімпекс" в Одесі, яким володіла на той час. Ці компанії Грози та Науменка, за даними ЗМІ, активно співпрацювали з компанією підсанкційного контрабандиста Вадима Альперіна, позбавленого українського громадянства.

Вирішивши не повертати кошти кредиторам, Гроза і Науменко набрали кредитів в українських банках "Восток" і "Південний" під заставу майна зернового термінала, яке вже й так було під заставою в американців.

Через нехитру схему з використанням підконтрольних компаній та українських банків вони кілька разів перепродали майно "Олімпексу", намагаючись у такий спосіб зберегти контроль над терміналом.

Українські правоохоронці порушили кілька кримінальних справ у зв'язку із ситуацією навколо "Олімпексу". Наприклад, одну з компаній Науменка і Грози викрили в "сірому" експорті зерна, яке зберігалося на терміналі.

А кредитори, своєю чергою, у міжнародних арбітражах вимагають повернення своїх коштів і досить успішно. Зокрема, англійський арбітраж ухвалив рішення про всесвітнє заморожування активів Грози та Науменка.

Детальніше про конфлікт навколо зернового терміналу "Олімпекс" можна прочитати в матеріалі: "Компанія Грози і Науменка GNT Group заблокувала роботу зернового терміналу в Одесі. Детальна хронологія конфлікту".