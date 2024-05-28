Самые большие ворота для "серого" экспорта зерновых: как работают схемы на терминале "Олимпикс"

Крупнейшими воротами серого экспорта зерновых из Украины остается зерновой терминал "Олимпикс" - один из крупнейших в Одесской области. "Серые" экспортеры используют несколько схем вывоза - за наличные, а также через фиктивные фирмы. Одним из ярких примеров нарушителей стала компани бизнесменов Сергея Грозы и Владимира Науменко "Олимпекс Купе Интернешнл", пишет УНН.

Как работают схемы

Одной из самых распространенных схем "серого" экспорта является использование рисковых предприятий, которые заранее создаются для вывоза неучтенного зерна, приобретенного за наличные.

Как показывает практика, такие компании обычно оформлены на подставных лиц и не занимаются постоянной хозяйственной деятельностью. Они или не подают документы о происхождении зерна или декларируют мнимых производителей.

После того, как зерно вывозят за пределы Украины, его перепродают по несколько раз, после чего оно уже легально попадает к конечному покупателю. При этом валюта не возвращается в Украину, а значит бюджет не дополучает поступлений.

В такой схеме обычно конечным покупателем зерна является компания нерезидент, которая платит средства за зерно другому нерезиденту, связанному с украинским экспортером.

Возможен и другой вариант, когда валюта перечисляется нерезиденту, который затем закупает товар за рубежом и импортирует его в Украину, чтобы реализовать за наличные и продать налоговый кредит.

По данным аналитиков Бюро экономической безопасности в прошлом году рисковые предприятия экспортировали зерновые неизвестного происхождения на более 130 млрд грн. Тогда это составляло более 20% от общего экспорта зерновых.

В то же время только в Одесской области в прошлом году в таможенном оформлении было отказано по 75 таможенным декларациям общим объемом 1,6 млн тонн на 430 млн долл.

Поэтому не сложно понять, что львиная доля "серого" экспорта зерна шла с зерновых терминалов Одесской области, а именно с одного из крупнейших - "Олимпикса". Это, в частности, подтверждается материалами уголовного производства, которое расследует БЭБ.

Гроза и Науменко пошли по накатанной схеме

Как говорится в решении Печерского районного суда Киева, которым было арестовано имущество ООО "Олимпекс Купе Интернешнл", входящего в структуру GNT Group бизнесменов Сергея Грозы и Владимира Науменко, во время досудебного расследования правоохранители разоблачили схему вывоза сельскохозяйственной продукции из Украины без уплаты налогов через использование реквизитов предприятий с признаками "рискованности" во время экспортных операций.

По данным следствия, фактическая доставка и расчет за наличные осуществлялись на производственных мощностях, то есть непосредственно на подконтрольном Грозе и Науменко через компании "Олимпикс Купе Интернешнл" и "Аттолло Гранум" терминале "Олимпикс".

"Целостные имущественные комплексы по указанным адресам используются в противоправной деятельности для хранения, накопления и перевалки сельскохозяйственной продукции "рисковых" СХД (субъектов хозяйственной деятельности - ред.)", - говорится в материалах суда.

Для этого использовались такие "рисковые" предприятия: "АУТСТАФФ 19", "ЭКСПРЕСС ВСЕ" и "АГРОТРАНС-ГРУПП". С их помощью с терминала исчезло более 40 тыс. т зерновых и масличных в 2023 году.

Во время обысков на зерновом терминале правоохранители также обнаружили агропродукцию без документов о владельцах имущества. Так, 10 ноября 2023 года на "Олимпиксе" находились около 22,6 тыс. т пшеницы, почти 9 тыс. т кукурузы и 11 тыс. т сои.

Добавим

Председатель Аграрного союза Украины Геннадий Новиков в комментарии УНН рассказал, что "серый" или "черный" экспорт зерна будет существовать, пока расчеты будут за наличные. В то же время, по его словам, количество безналичных расчетов за агропродукцию в последнее время увеличилось.

"Уже где-то 50 на 50 идет наличный расчет и безналичный. Раньше безналичный был 3-5%, если 10% - то это хорошо, все остальное - за наличные. Поэтому ситуация улучшилась, но не на 100%", - сказал он.

По словам Новикова, экспортеры не должны быть заинтересованы в "черном" экспорте, потому что из-за этого не будут получать возмещение НДС и потеряют конкурентоспособность.

"Другое дело, что продают (продукцию - ред.) дочерним компаниям и выводят капиталы, но это уже немного другое дело. Это не черный экспорт, это финансовые сделки, нарушения и так далее", - отметил он.

Напомним

Группа компаний GNT Group, принадлежащих бизнесменам Сергею Грозе и Владимиру Науменко, в 2019 и 2021 годах получила инвестиционные кредиты от двух американских фондов на развитие зернового терминала "Олимпикс" в Одессе, которым владела в то время. Эти компании Грозы и Науменко, по данным СМИ, активно сотрудничали с компанией подсанкционного контрабандиста Вадима Альперина, лишенного украинского гражданства.

Решив не возвращать средства кредиторам, Гроза и Науменко набрали кредитов в украинских банках "Восток" и "Пивденный" под залог имущества зернового терминала, которое уже и так было под залогом у американцев.

По нехитрой схеме с использованием подконтрольных компаний и украинских банков они несколько раз перепродали имущество "Олимпикса", пытаясь таким образом сохранить контроль над терминалом.

Украинские правоохранители возбудили несколько уголовных дел в связи с ситуацией вокруг "Олимпекса". Например, одну из компаний Науменко и Грозы уличили в "сером" экспорте зерна, которое хранилось на терминале.

А кредиторы, в свою очередь, в международных арбитражах требуют возврата своих средств и довольно успешно. В частности, английский арбитраж принял решение о всемирном замораживании активов Грозы и Науменко.

Подробнее о конфликте вокруг зернового терминала "Олимпикс" можно прочитать в материале: "Компания Грозы и Науменко GNT Group заблокировала работу зернового терминала в Одессе. Подробная хронология конфликта".