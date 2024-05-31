Афера на пол терминала. Как Гроза и Науменко попытались обвести вокруг пальца американских инвесторов

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Ужасный участок дороги в Черниговской области, которым " скорая " едва довезла тяжело больную пожилую женщину в больницу, должно ремонтировать Агентство восстановления
  •  65507 просмотра

Ужасный участок дороги в Черниговской области, которым " скорая " едва довезла тяжело больную пожилую женщину в больницу, должно ремонтировать Агентство восстановления

Эксклюзив
Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ
  •  122661 просмотра

Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ

Эксклюзив
Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт
  •  119118 просмотра

Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт

Эксклюзив
"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности
  •  159558 просмотра

"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности

Эксклюзив
"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы
  •  111105 просмотра

"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы

Эксклюзив
Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки
  •  151670 просмотра

Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки

Эксклюзив
Ориентировочно 5 млн тонн зерновых в год вывозится из Украины путем "серого" экспорта - УКАБ
30 мая 2024, 06:46  •  87657 просмотра

Ориентировочно 5 млн тонн зерновых в год вывозится из Украины путем "серого" экспорта - УКАБ

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Мы не имеем права контролировать вес транспорта – Черниговская ОВА о дороге, в разрушении которой местные жители обвиняют две агрокомпании
30 мая 2024, 05:43  •  91957 просмотра

Мы не имеем права контролировать вес транспорта – Черниговская ОВА о дороге, в разрушении которой местные жители обвиняют две агрокомпании

Эксклюзив
Присутствие Байдена на саммите мира, возможно, до сих пор остается на "столе" - Эксперт
29 мая 2024, 14:10  •  116169 просмотра

Присутствие Байдена на саммите мира, возможно, до сих пор остается на "столе" - Эксперт

Эксклюзив
Скандалы в НАБУ и САП подрывают репутацию их внешних управителей и указывают на коррупцию - нардеп
29 мая 2024, 10:01  •  121109 просмотра

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Компания "Олсидз", которая пошла войной на "ОПЗ", могла нанести огромный ущерб государству

30 мая 2024, 06:38  •  156076 просмотра

Афера на пол терминала. Как Гроза и Науменко попытались обвести вокруг пальца американских инвесторов

Гроза и Науменко незаконно продали имущество терминала "Олимпекс". УНН разобрался, как бизнесмены попытались обвести вокруг пальца инвесторов.

Экономика •   •  71178 просмотра
Афера на пол терминала. Как Гроза и Науменко попытались обвести вокруг пальца американских инвесторов

Ночная атака рф на Харьков: еще четверо людей могут быть под завалами

По словам мэра города, в Харькове после ночного нападения российских войск было найдено тело одной жертвы, и еще четверо мирных жителей могут оказаться под завалами.

Война •   •  20835 просмотра
Ночная атака рф на Харьков: еще четверо людей могут быть под завалами

Австралия увеличивает размер помощи Украине на 20,5 млн долл. на энергетические и гуманитарные нужды

Правительство Австралии выделит Украине дополнительную помощь в размере 31 миллиона австралийских долларов, в том числе 20 миллионов австралийских долларов для Фонда энергетической поддержки Украины, чтобы помочь удовлетворить энергетические и гуманитарные потребности страны.

Экономика •   •  20009 просмотра
Австралия увеличивает размер помощи Украине на 20,5 млн долл. на энергетические и гуманитарные нужды

Ужасный участок дороги в Черниговской области, которым " скорая " едва довезла тяжело больную пожилую женщину в больницу, должно ремонтировать Агентство восстановления

Участок между населенными пунктами Берестовец и Комаровка в Черниговской области является дорогой государственного значения и ремонтировать ее должно Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины. В то же время сельский голова Комаровки становится на сторону аграрных компаний, мол, бизнес должен работать, чтобы платить налоги.

Общество •   •  60153 просмотра
Эксклюзив
Ужасный участок дороги в Черниговской области, которым " скорая " едва довезла тяжело больную пожилую женщину в больницу, должно ремонтировать Агентство восстановления

Атака рф на Киев: обломки вражеских ракет полностью разрушили трансформаторную подстанцию в Голосеевском районе

Российский ракетный удар по Киеву уничтожил трансформаторную подстанцию и повредил электросети в Голосеевском районе, в результате чего несколько домов и помещений остались без электричества.

Война •   •  16542 просмотра
Атака рф на Киев: обломки вражеских ракет полностью разрушили трансформаторную подстанцию в Голосеевском районе

Власти отказываются от экономического бронирования из-за возможного раскола общества, однако Гетманцев не отказывается от идеи расколоть бизнес

Власти отказались от идеи экономического бронирования. О том председатель налогового комитета Рады Даниил Гетманцев продолжает гнуть свою линию и не отказывается от идеи рассорить бизнес.

Экономика •   •  14975 просмотра
Власти отказываются от экономического бронирования из-за возможного раскола общества, однако Гетманцев не отказывается от идеи расколоть бизнес

Ввод в эксплуатацию жилья в Украине вырос более чем на 12%: где больше всего

В январе-марте 2024 года в Украине введено в эксплуатацию 2 млн 178,7 тыс. квадратных метров жилья, что на 12,2% больше, чем за соответствующий период 2023 года.

Экономика •   •  12420 просмотра
Ввод в эксплуатацию жилья в Украине вырос более чем на 12%: где больше всего

россияне утром ударили по центру Херсона, есть пострадавшая

Российские войска обстреляли центр Херсона, повредив инфраструктуру и здания, а также ранив женщину 1959 года рождения.

Война •   •  12250 просмотра
россияне утром ударили по центру Херсона, есть пострадавшая

В рф заявили об атаке БПЛА на татарстан утром: что известно

Сегодня утром в атнинском районе татарстана, россия, упал беспилотник. В ряде районов казани была слышна сирена. Власти закрывали небо над городом. Сотрудников ряда предприятий эвакуировали.

Новости Мира •   •  10925 просмотра
В рф заявили об атаке БПЛА на татарстан утром: что известно

Ночная ракетная атака рф на Киев: спасатели показали последствия

Вражеский обстрел Киева 31 мая вызвал пожар на складе и повредил 6 автомобилей в Голосеевском районе, однако сообщений о жертвах не поступало.

Война •   •  27792 просмотра
Ночная ракетная атака рф на Киев: спасатели показали последствия