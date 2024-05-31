Афера на пол терминала. Как Гроза и Науменко попытались обвести вокруг пальца американских инвесторов

Украинские бизнесмены Сергей Гроза и Владимир Науменко незаконно продали через ряд фирм-прокладок имущество терминала "Олимпекс", которое было в залоге у американских фондов. Помогли им с этим банки "Восток" и "Південний". УНН попытался разобраться, как бизнесмены попытались обвести вокруг пальца инвесторов.

GNT Group, принадлежащая Грозе и Науменко, в 12 ноября 2019 года получила 75 млн долл. инвестиционного кредита от американского фонда Argentem Creek Partners (ACP) на развитие терминала "Олимпекс" в Одесской области. Им открыли две кредитные линии на 50 и 25 миллионов долларов соответственно со сроком погашения 5 декабря 2021 года. Таким образом имущество терминала "Олимпекс" оказалось в залоге у АСР. У Фонда был комплексный пакет обеспечения в отношении капитала GNT Group, позволяющий американцам установить контроль над бизнесом Грозы и Науменко в случае невозвращения кредита.

Бизнесмены понимали, что рано или поздно им придется возвращать американские деньги или потерять бизнес, но видимо такая перспектива им не нравилась. Они не придумали ничего лучше, кроме как попытаться кинуть инвестора и сохранить контроль над терминалом "Олимпекс".

Для того чтобы провернуть аферу Грозе и Науменко понадобились сообщники в банковском секторе. А кто поймет одесситов лучше, чем одесситы?

Как рассказали УНН источники, приближенные к одесским бизнесменам, Грозе и Науменко не пришлось долго искать, а уж тем более уговаривать банкиров. Им согласились помочь владелец банка "Південный" Юрий Родин, а также его влиятельный товарищ – глава фракции "Слуга народа" в Одесском местном совете и параллельно глава правления банка "Восток" Вадим Мороховский.

Мороховский ранее работал в банке "Південный", откуда позже перешел в банк "Восток" и вероятно хорошо знаком со схемами, с помощью которых бизнесы пытаются уйти от надоедливых кредиторов.

Гроза и Науменко делали вид активного развития терминала "Олимпекс", пуская пыль в глаза американцев, и параллельно в 2020 году взяли кредиты в "Південном" и "Востоке" под залог имущества терминала, которое уже и так было в залоге у американского фонда.

Оформила займ компания "Олимпекс Купе Интернешнл", которая входит в GNT Group, с помощью компаний "Ферко" и "Вторметекспорт" также подконтрольны Грозе и Науменко.

После этого, 28 января 2021 года Гроза и Науменко взяли еще один инвестиционный кредит, но уже у другого американского фонда - Innovatus Capital Partners. Кредит был выдан на суму 20 млн долл. под залог двойного покрытия зерном и корпоративными правами на равных условиях с АСР. GNT Group передала в залог американской компании 100% уставного фонда "Олимпекс Купе Интернейшнл", общей стоимостью 176,6 млн долл.

Американские фонды начали требовать от Грозы и Науменко вернуть кредитные средства в 2022 году. Понимая, что ловушка начинает закрываться Гроза и Науменко также придумали план, как кинуть второго американского инвестора. Они вероятнее всего продали залоговое зерно за границу, а американцам рассказали, что оно испортилось и понадобилась его утилизация. Кстати, Бюро экономической безопасности расследует несколько уголовных дел в отношении компаний Грозы и Науменко по "серому" экспорту зерна и уклонению от уплаты налогов.

Подконтрольные Грозе и Науменко компании годами уклоняются от уплаты налогов благодаря "серому" экспорту зерновых из терминала "Олимпекс"

После того как стало известно о требованиях фондов вернуть кредитные средства, в игру вступили украинские банки.

Пока Гроза и Науменко вели переговоры с американцами про отсрочку кредита и всеми силами пытались их убедить, что очень хотят вернуть займ, но сейчас денег нет, имущество терминала начало продаваться.

В частности, 2 декабря 2022 года подконтрольный Мороховскому банк "Восток" начал процедуру взыскания имущества терминала по кредитному договору с GNT Group. Восток потребовал вернуть деньги вопреки тому, что срок кредитования истекал 25 марта 2023 года.

В январе 2023 года к "Востоку" подключился и банк "Південний". Финучреждение инициировало в срочном порядке взыскание половины зернового терминала "Олимпекс" по договору ипотеки. Примечательно, что погасить задолженность перед "Південним" Гроза и Науменко должны были аж в 2024 году.

Практически сразу же Родин продал половину терминала всего за 3,6 миллиона долларов компании Sunolta Corm, которая входит в группу предприятий Sunolta.

10 февраля 2023 года банк "Восток" передал право требования на часть имущества по своему кредитному договору с GNT Group ООО "ФК "Солюшинс Фактор". Право требования на вторую часть имущества по этому кредиту купило ООО "Доступные финансы".

Дальше произошла очень интересная, а главное очень быстрая "игра в наперстки" имуществом терминала.

В тот же день, 10 февраля "Солюшинс Фактор" передало право требования "Доступным финансам". Эта компания, не откладывая дела в долгий ящик, того же 10 февраля продала за часть недвижимого имущества терминала "Олимпекс" компании Sunolta Оу, которая также входит в группу предприятий Sunolta. "Доступные финансы" в частности продали Сухой порт терминала за 4,7 млн долл. при его оценочной стоимости в 18 млн долл. Таким образом группа Sunolta, можно сказать за копейки, получила Сухой порт терминала и другое имущество.

В конце марта Sunolta Оу зарегистрировала ООО "Зерновой порт", чтобы уже 10 апреля передать этой компании Сухой порт "Олимпекса".

В этот же день еще одна компания группы Sunolta - Sunolta Corm провела отчуждение половины зернового терминала "Олимпекс", купленного через банк "Південний", в пользу подконтрольного Грозе и Науменко ООО "Аттолло Гранум", которая была зарегистрирована 16 марта 2023 года.

Тут следует отметить, что стоимость отчужденных активов терминала была 163,2 млн грн, а заплатить за них компания должна была до 10 ноября 2023 года.

Сейчас американские фонды через международные и украинские суды пытаются вернуть имущество терминала, а также вернуть свои деньги. Суд в Англии уже заморозил активы Грозы и Науменко.

Напомним

По данным журналистов, компания "Аттолло Гранум" активно сотрудничала с известным украинским контрабандистом Вадимом Альпериным, против которого СНБО ввел санкции в 2021 году, и которого лишили украинского гражданства.

В качестве доказательства их сотрудничества журналисты опубликовали фото товарно-транспортной накладной, по которой "Аттолло Гранум" отгружала пшеницу компании Альперина "Агирос".

Кроме того, бизнесмены Сергей Гроза и Владимир Науменко вынудили также экс-директора зернового терминала "Олимпекс" сотрудничать с Альпериным.

Подробнее о конфликте вокруг зернового терминала "Олимпекс" можно прочитать в материале: "Компания Грозы и Науменко GNT Group заблокировала работу зернового терминала в Одессе. Подробная хронология конфликта"