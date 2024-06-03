"Утилизованную" Грозой и Науменко американскую кукурузу компания Альперина вероятно экспортировала в Египет – расследование
Киев • УНН
Компания Вадима Альперина "Агирос", вероятно, экспортировала более 20 000 тонн американской кукурузы, которая была в залоге у американских фондов и ее якобы утилизировали.
Компания известного контрабандиста Вадима Альперина "Агирос", участвовавшая в схеме серого "экспорта" зерна из терминала "Олимпекс" в Одесской области в 2023 году, когда им управляли компании одесских бизнесменов Сергея Грозы и Владимира Науменко, вывезла более 20 тысяч тонн кукурузы в Египет. Вероятно, это именно то зерно, которое было в залоге у американских фондов и его якобы утилизировали, пишет УНН.
Как говорится в решении Печерского районного суда Киева, которым было арестовано имущество ООО "Олимпекс Купе Интернешнл", входящего в структуру GNT Group Сергея Грозы и Владимира Науменко, во время досудебного расследование правоохранители разоблачили схему вывоза сельскохозяйственной продукции из Украины без уплаты налогов из-за использования реквизитов предприятий с признаками "рисковости" во время экспортных операций.
В частности, как утверждает следствие, фактическая доставка и расчет за наличные средства производились на производственных мощностях, то есть непосредственно на подконтрольном Грозе и Науменко через компании "Олимпекс Купе Интернешнл" и "Аттолло Гранум" терминале "Олимпекс".
Целостные имущественные комплексы по указанным адресам используются в противоправной деятельности для хранения, накопления и перевалки сельскохозяйственной продукции "рисковых" СХД (субъектов хозяйственной деятельности – ред.)
Во время допроса 11 ноября 2023 Виталий Марченко, который в то время был директором ООО "Олимпекс Купе Интернешнл", подтвердил, что его компания предоставляет услуги по погрузке, хранению и разгрузке сельхозпродукции.
По данным следствия, в схеме использовали следующие "рисковые" предприятия: "АУТСТАФФ 19", "ЭКСПРЕСС ВСЕ" и "АГРОТРАНС-ГРУПП". С их помощью из терминала исчезло минимум 40 тыс. т зерновых и масличных в 2023 году.
Во время обысков на зерновом терминале правоохранители обнаружили агропродукцию без документов по владельцам имущества.
В решении Одесского апелляционного суда говорится, что в 2023 году на "Олимпексе" было загружено более 20 тысяч тонн кукурузы на судно New Faith. Экспортером зерна была компания Альперина "Агирос". Правоохранители установили этот факт в декабре 2023 года. Однако тогда суд отказался арестовать кукурузу.
Управляющей компанией указанного судна является GMZ SHIP MANAGEMENT CO. (HELLAS) S.A.
Согласно расследованию журналистов, эта компания несколько раз нарушала законодательство, ведь суда, которыми она управляла, заходили в порты оккупированного украинского Крыма после аннексии полуострова. В частности, она находится в базе данных морских судов, которые в нарушение законодательства Украины и международных санкций заходили в порты оккупированного Крымского полуострова после его аннексии 18 марта 2014 года.
Более того, одно из морских судов, которым управляла GMZ SHIP MANAGEMENT CO. (HELLAS) S.A., заходило в порт новороссийска (рф) в августе 2023 года, то есть уже после широкомасштабного вторжения россии в Украину.
Так вот, упомянутое в решении суда судно New Faith, управляемое GMZ SHIP MANAGEMENT CO. (HELLAS) S.A., в январе 2024 года экспортировало из порта "Олимпекс" более 20 тысяч тонн, вероятно, "серой" кукурузы для компании Альперина "Агирос".
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Здесь следует отметить, что группа компаний GNT Group, принадлежащих бизнесменам Сергею Грозе и Владимиру Науменко, в 2019 и 2021 годах получила инвестиционные кредиты от двух американских фондов на развитие зернового терминала "Олимпекс" в Одессе, которым владела в то время. Решив не возвращать деньги кредиторам, Гроза и Науменко набрали кредиты в украинских банках "Восток" и "Южный" под залог имущества зернового терминала, которое уже и так было под залогом у американцев. А зерно, которое также было в залоге у американцев, и вовсе исчезло или, как утверждают Гроза и Науменко, пшеницу и кукурузу, которой было больше всего, утилизировали из-за того, что они испортились.
Путем нехитрой схемы с использованием подконтрольных компаний и украинских банков одесские бизнесмены несколько раз перепродали имущество "Олимпексу", пытаясь таким образом сохранить контроль над терминалом.
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Украинские правоохранители возбудили несколько уголовных дел в связи с ситуацией вокруг "Олимпекса", в том числе по фактам "серого" экспорта зерна, хранившегося на терминале.
А кредиторы, в свою очередь, в интернациональных арбитражах требуют возврата собственных средств и довольно удачно. В частности, английский арбитраж принял решение о всемирной заморозке активов Грозы и Науменко.
Детальнее о конфликте вокруг зернового терминала "Олимпекс" можно прочитать в материале: "Компания Грозы и Науменко GNT Group заблокировала работу зернового терминала в Одессе. Детальная хронология конфликта".
"Утилизованную" Грозой и Науменко американскую кукурузу компания Альперина вероятно экспортировала в Египет – расследование
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