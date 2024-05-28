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БЕБ вилучило незаконну лінію виробництва тютюнових виробів, що пов'язують з Альперіним

БЕБ вилучило незаконну лінію виробництва тютюнових виробів, що пов'язують з Альперіним

Київ • УНН

 • 20877 перегляди

Детективів Бюро економічної безпеки України провели обшуки на виробництві та у складських приміщеннях підприємства, яке має ліцензію на офіційне виробництво тютюнових виробів. Згадану компанію пов’язують із відомим підсанкційним одеським контрабандистом Вадимом Альперіним.

Детективів Бюро економічної безпеки України провели обшуки на виробництві та у складських приміщеннях підприємства, яке має ліцензію на офіційне виробництво тютюнових виробів. Згадану компанію пов’язують із відомим підсанкційним одеським контрабандистом Вадимом Альперіним, інформує УНН з посиланням на повідомлення БЕБ.

Деталі

"Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України провели обшуки на виробництві та у складських приміщеннях підприємства, яке має ліцензію на офіційне виробництво тютюнових виробів. Згадану компанію пов’язують із відомим підсанкційним одеським контрабандистом", - ідеться в повідомленні.

Повідомляється, що під час обшуків співробітники БЕБ вилучили лінію для виробництва тютюнових виробів, на якій незаконно виготовляли сигарети.

Раніше детективи БЕБ встановили, що товариство-ліцензіат, спільно з підконтрольними компаніями нелегально виробляє та продає сигарети з підробленими марками акцизного податку.

"Досудове розслідування у кримінальному проваджені за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків), ч. 1 ст. 366 (внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей), ч.1 ст. 199 (підробка марок акцизного податку, ч. 2 ст. 204 (незаконне виготовлення та зберігання підакцизних товарів) Кримінального кодексу України здійснюють детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України", - зазначили в БЕБ.

В БЕБ нагадали, що за останні пів року правоохоронці в рамках роботи Міжвідомчої робочої групи вилучили майже 14,4 мільйона пачок сигарет. Лише з них до бюджету не надійшло понад 706 млн грн податків. Всього, за оцінками аналітиків, з початку 2024 року БЕБ упередило ненадходження до бюджету 339,4 млн грн акцизного податку.

Додатково

Директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін в ексклюзивному інтерв'ю УНН заявив, що зменшення підробок тютюнової продукції - це збільшення прибутків легальних виробників і податкових надходжень до бюджету. При цьому має бути чітке розуміння того, що лише беззаперечні докази судових експертів дають можливість притягнути зловмисників, які виробляють підробки, до відповідальності.  

Доповнення

У жовтні 2023 року ВАКС закрив справу одеського бізнесмена Вадима Альперіна про створення ним корупційних схем на митниці, які завдали державі збитків на суму понад 60 млн гривень через закінчення строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру. Апеляційна палата ВАКС 22 березня 2024 року скасувала ухвалу ВАКС про закриття справи Альперіна та призначила повторний його розгляд у суді першої інстанції.

Раніше УНН писав, що підконтрольна бізнесменам Сергію Грозі та Володимиру Науменку компанія "Аттолло Гранум" через схему незаконного продажу отримала половину зернового терміналу "Олімпекс". Вона активно співпрацює з компанією одного з найвідоміших контрабандистів в Україні - Вадима Альперіна, який потрапив під санкції РНБО 2021 року і якого позбавили українського громадянства. Як доказ їхньої співпраці журналісти опублікували фото товарно-транспортної накладної, за якою "Аттолло Гранум" відвантажувала пшеницю компанії Альперіна "Агірос". Водночас, за даними видання РБК-Україна, зараз через термінал "Олімпекс Купе" компанії Альперіна можуть перевалювати близько 150 тис. т зернових на місяць. Навіть з урахуванням найнижчої ціни за тонну в 150 євро може йтися про суму в 22,5 млн євро на місяць, з яких бюджет України не отримує нічого.  

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ЕкономікаКримінал та НП
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